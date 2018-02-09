Torricelli: "La Juventus batterà la Fiorentina e vincerà il settimo scudetto consecutivo"

Moreno Torricelli ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Credo che vincerà la Juve, troppa differenza di forze".Prosegue sempre sui bia...

Moreno Torricelli ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Credo che vincerà la Juve, troppa differenza di forze".

Prosegue sempre sui bianconeri: "Dopo Napoli è diventata un rullo compressore e gli azzurri affrontano la Lazio: può essere una giornata importante. Lo scudetto sarà una bella corsa ma penso che alla fine la spunterà la squadra di Allegri".

E conclude con un pensiero sulla Fiorentina: "Tornando ai viola, hanno iniziato un progetto con buoni giovani. Può solo crescere".