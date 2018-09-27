Torricelli: "La Fiorentina può arrivare in Europa, Pioli sta facendo un grande lavoro"
Moreno Torricelli, ex difensore di Fiorentina e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "La Fiorentina è una squadra che può ambire all'Europa".Prosegue su Pioli: "Sta facendo bene, vi...
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2018 19:06
Moreno Torricelli, ex difensore di Fiorentina e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "La Fiorentina è una squadra che può ambire all'Europa".
Prosegue su Pioli: "Sta facendo bene, visto che con dei calciatori così giovani gli alti e i bassi sono all'ordine del giorno".
Conclude con un pensiero su Inter-Fiorentina: "Non mi piace fare polemica e preferirei smorzare i toni del discorso. Il lavoro dell'arbitro non è mai semplice da svolgere".