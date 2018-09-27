Torricelli: "La Fiorentina può arrivare in Europa, Pioli sta facendo un grande lavoro"

Moreno Torricelli, ex difensore di Fiorentina e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "La Fiorentina è una squadra che può ambire all'Europa".Prosegue su Pioli: "Sta facendo bene, vi...

A cura di Redazione Labaroviola 27 settembre 2018 19:06

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