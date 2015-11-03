Notizie Europa Fiorentina

Nazione: “Riparte la corsa in Europa. Battere l’AEK vale doppio. Ma l’obiettivo resta quello dei piccoli passi”
27 novembre 2025 08:53
Corriere Fiorentino: "Beltran non vuole lasciare la Fiorentina. In caso di addio, vuole l'Europa"
01 agosto 2025 12:24
Fiorentina sprint finale, servono il 5°posto per l'Europa League o il 6° posto per la Conference
09 maggio 2025 23:37
Corriere Fiorentino: “Fiorentina l’italiana con meno ricavi in Europa! Servono palcoscenici più prestigiosi”
19 aprile 2025 09:20
Tre obiettivi per l’Europa: qualificazione da blindare, continuità per i titolari e nuova vitalità per il Bologna
11 dicembre 2024 09:43
Cairo: "Manca un'ultima partita da vincere, poi in finale si tifa Fiorentina, d'altronde siamo gemellati"
19 maggio 2024 10:17
Il Toro passeggia sul Milan e sogna, ma la Fiorentina resta vicina al traguardo europeo
19 maggio 2024 00:12
Fiorentina-Napoli: una 'finale' anticipata per l'accesso diretto all'Europa, domani al Franchi il verdetto
16 maggio 2024 10:58
La Repubblica: "La corsa all'Europa si complica, contro il Verona un'occasione fallita dalla Fiorentina"
06 maggio 2024 10:19
Italiane in Europa? Sì, ma quante? La Fiorentina ha in pugno la prossima Conference League
30 aprile 2024 08:35
Alzare un trofeo e inseguire l’Europa: ecco il doppio obiettivo della Fiorentina di Italiano
18 aprile 2024 08:52
Gazzetta: “Fiorentina stanca, broncio per il periodo privo di luce e testa a giovedì”
16 aprile 2024 07:59
Gazzetta non ha dubbi: “Per la Fiorentina mancare la qualificazione in Europa sarebbe grave”
25 marzo 2024 08:45
Lazio e Napoli avversarie per l’Europa, Fiorentina ancora troppo timida. Lontani i tempi del 4° posto
04 marzo 2024 08:45
Fiorentina, serve una scossa, di questo passo sta mettendo a rischio l’Europa. Viaggia ad una media bassa
04 marzo 2024 08:41
Nazione: “La Fiorentina è tornata, ora l’Europa non è più un miraggio. Italiano per la prima volta batte la Lazio”
27 febbraio 2024 09:36
Sentite Cairo: "Ogni anno penalizzati di 8 punti per torti arbitrali. Il Torino sarebbe in Europa"
13 novembre 2023 19:43
Gazzetta, la Fiorentina sogna in grande: l’Europa League è possibile, la Champions chissà
23 ottobre 2023 09:26
Nazione: “La società è stata chiara: in campionato l’obiettivo è l’ottavo posto, non più giù”
14 maggio 2023 09:35
Maledizione semifinali Fiorentina in Europa: ultima vittoria nel 62. Ultimo gol? Batistuta al Camp Nou
11 maggio 2023 09:55
Repubblica: “La Fiorentina cala la manita e lancia un messaggio alla A: il sogno è un posto in Europa”
01 maggio 2023 10:21
In Campionato la Fiorentina alza bandiera bianca, per tornare in Europa non restano che le coppe
24 aprile 2023 10:10
Tare: "Non è stata una scelta uscire dall'Europa. Dobbiamo parlarne per capire i motivi"
14 aprile 2023 22:34
Arriva l'anticipazione: "L'Europa non pagherà gli stadi Firenze e di Venezia. Poche speranze per il Franchi"
07 aprile 2023 14:24
Sette successi consecutivi per la Fiorentina, in Europa solo City ed Arsenal stanno tenendo il passo
03 aprile 2023 09:51
L'Europa spiega: "Progetto del nuovo Franchi non era parte del piano del PNRR iniziale dell'Italia"
30 marzo 2023 15:35
La Fiorentina insegue la settima vittoria consecutiva in Europa: mai successo in quasi 100 anni
08 marzo 2023 10:43
Corriere dello Sport: “La Fiorentina resta a -7 dalla zona Europa, divario ampio ma non incolmabile”
26 febbraio 2023 09:54
Nazione rivela: "Per arrivare in Europa alla Fiorentina servono 1,60 punti a partita"
03 febbraio 2023 08:51
Repubblica: “Classifica riscritta dalla penalizzazione della Juve. La Fiorentina non può sbagliare”
21 gennaio 2023 09:57
Spalletti sicuro: "La Fiorentina farà un mercato importante e continuerà a lottare per l'Europa"
30 maggio 2022 15:00
La carica di Milenkovic: "Back to Europe: abbiamo tutti gli ingredienti per raggiungere grandi obiettivi"
23 maggio 2022 22:07
Benassi scrive ad Astori: "Davide, questa Fiorentina ti sarebbe piaciuta: è una famiglia"
22 maggio 2022 23:17
Barone: "Stasera è una finale: ci giochiamo tutto. Domani parleremo con Italiano"
21 maggio 2022 20:46
Corriere Fiorentino: l'Europa League varrebbe 30 mln, 10 mln in meno l’accesso alla Conference
19 maggio 2022 08:47
Nazione, Europa sicura con una vittoria sulla Juve: no al ritiro, giocatori convinti di centrarla
18 maggio 2022 09:49
Corsa sull’Atalanta, la Fiorentina avrà aritmeticamente l’Europa già lunedì?
11 maggio 2022 09:28
Marino sfida la Fiorentina: "Non capisco il pessimismo cosmico attorno all'Atalanta. Crediamo all'Europa"
07 maggio 2022 15:33
Marani: "La Fiorentina ottava sorella. È l'unica che ha preso l'ascensore, può arrivare in Europa"
03 aprile 2022 12:34
Frey: "Carnesecchi è mostruoso. Per la Fiorentina è obbligatorio credere nell'Europa"
21 marzo 2022 15:32
Piatek suona la carica per l'obiettivo Europa: deve segnare a Inter e Milan per il sogno
18 marzo 2022 09:06
Piatek fa sempre il suo. L'Europa si allontana per la Fiorentina anche se non era un obiettivo
07 marzo 2022 10:11
Vieri demolisce Sarri: "Dice cazzate, se non vuoi giocare ogni 3 giorni vai ad allenare in serie C"
26 febbraio 2022 12:34
Obiettivo Europa per una vera e propria svolta: vale 3,6 milioni la qualificazione ai gironi di EL
18 febbraio 2022 12:22
Europa obiettivo concreto per la Fiorentina: superato il difficile esame Bologna
06 dicembre 2021 09:07
Fiorentina in corsa per l’Europa, oggi l’Empoli, vietato sottovalutare l’avversario
27 novembre 2021 09:37
CorFio, l’obiettivo è l’Europa? Troppi gol subiti nel secondo tempo, i cambi danno poco
08 novembre 2021 09:10
Bucciantini: "Italiano è l'evento degli ultimi anni. Non credo che la Viola andrà in Europa"
28 settembre 2021 11:55
La Fiorentina è da cinque anni senza Coppe: Commisso rischia di ripetere l'errore dei Della Valle
20 marzo 2021 10:32
CorFio, la Fiorentina fattura 90 milioni, l'Atalanta più del doppio. Il monte ingaggi dei nerazzurri...
12 dicembre 2020 09:14
Bonaventura: "Iachini grande conoscitore di calcio. Sogno il gol decisivo per l'Europa League"
16 ottobre 2020 10:25
Bonaventura: "Ho detto subito sì alla Fiorentina. Abbiamo le potenzialità per puntare all'Europa"
16 ottobre 2020 10:15
Salvezza (quasi) raggiunta, ora un allenatore per l'Europa ed un mercato incentrato su Chiesa
16 luglio 2020 08:55
Tuttosport, De Zerbi ha rifiutato la Fiorentina: vuole puntare all'Europa con il Sassuolo
27 giugno 2020 10:38
Flachi: "Vlahovic? È un calciatore pesante, farà fatica. La Fiorentina può puntare all'Europa"
19 giugno 2020 21:56
Sottil: "Ribery? Un onore giocare con lui. Commisso ha grandi ambizioni, vorrei andare in Europa con la Fiorentina"
15 giugno 2020 09:35
Benassi: "L'anno prossimo saremo da Europa. Berardi? Facciamo e faremo di tutto per giocare insieme"
14 giugno 2020 11:20
Crespo: "Non so dove mi porterà ad allenare il destino. Fiorentina? Firenze meravigliosa città"
07 maggio 2020 15:17
Duncan: "Iachini è sempre sul pezzo. Il mio idolo? Thiago Motta. Voglio portare la Fiorentina in Europa"
23 aprile 2020 18:28
Barone: "Pronti per ripartire. Taglio stipendi? Parlo con Pezzella e Badelj. Mi mancano i tifosi viola"
22 aprile 2020 19:30
Coronavirus in Europa, Russia e Spagna messe peggio dell'Italia. Nella nazione di Putin boom di contagi
21 aprile 2020 17:21
Beldì: "Parlo male di Chiesa, così magari resta. Ribery? Con lui in campo saremmo in Europa"
19 aprile 2020 11:54
Benassi: "La Fiorentina il prossimo anno lotterà per l'Europa. Chiesa? Ha ritrovato entusiasmo. Vlahovic e Sottil..."
16 aprile 2020 00:04
Duncan: "Le ambizioni di Commisso mi hanno fatto scegliere la Fiorentina, darò tutto per questa maglia"
12 aprile 2020 13:25
L'anticipazione della KNVB sulla riunione UEFA: i campionati dovranno finire entro il 3 agosto
01 aprile 2020 18:54
Gazzetta, L'ipotesi della UEFA: si valuta la sospensione del Fair Play Finanziario per un anno
20 marzo 2020 12:13
Bucchioni realista: "Europa? Troppi organici più forti della Fiorentina, il Cagliari stesso come rosa è superiore"
06 novembre 2019 12:02
Di Livio: "Chiesa il migliore. Ribery ha fatto la scelta giusta. La Fiorentina può raggiungere l'Europa"
11 ottobre 2019 14:52
PIOLI, PROVE D'ADDIO. EUROPA, LA SQUADRA NON CI CREDE PIU'. OGGI CI SONO DUE FIORENTINE: UNA DEI TIFOSI, UNA DEI DELLA VALLE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
11 marzo 2019 02:39
Bucchioni: "Europa? No, quelle davanti tutte più forti della viola. Lafont dimostra che quando investi..."
11 febbraio 2019 13:08
Calamai: "Corvino convinto di portare la viola in Europa. Diawara può ancora arrivare e Chiesa resta ad una condizione"
25 gennaio 2019 17:12
Benassi a Sky Sport: "Vogliamo arrivare in europa. C'è rammarico per i punti persi fuori casa"
10 ottobre 2018 16:35
Gaspar, dopo tanta panchina arriva la maglia da titolare in Europa League
04 ottobre 2018 18:33
Il CIES conferma: la Fiorentina è la squadra più giovane d'Europa, l'età media è...
01 ottobre 2018 19:57
Bortolotti: "Qualcuno vuole che la Fiorentina arrivi in Europa, gli arbitri sono in malafede"
01 ottobre 2018 17:13
Zenoni a Radio Bruno:"Per l'Europa League punto un euro sui viola".
28 settembre 2018 15:18
Torricelli: "La Fiorentina può arrivare in Europa, Pioli sta facendo un grande lavoro"
27 settembre 2018 19:06
Antognoni: "L'obiettivo è arrivare in Europa, facendo crescere i nostri giovani"
25 settembre 2018 20:19
I rimpianti di Pasalic: "Ho scelto l'Atalanta per giocare in Europa, ma adesso..."
22 settembre 2018 11:09
MARKO PJACA, ACQUISTO BIPOLARE. CON MIRALLAS LA SQUADRA E' FATTA, PIOLI VEDE FINALMENTE L'EUROPA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
04 agosto 2018 00:29
Amoruso: "13mila abbonamenti? Per fede, non per fiducia. Non siamo attrezzati per EL"
01 agosto 2018 21:48
Ceccherini: "Ci riprenderemo l'Europa sul campo, questa è la svolta della mia carriera"
25 luglio 2018 15:03
Ufficiale: il TAS annulla la sentenza dell'UEFA, Milan riammesso in Europa. Il comunicato...
20 luglio 2018 12:46
CI VUOLE UN FISICO BESTIALE: LA FIORENTINA CRESCE, IN TUTTI I SENSI... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
15 luglio 2018 02:30
QUANDO UN SETTIMO POSTO VALEVA UNO SCUDETTO, OGGI VALE UNA CONTESTAZIONE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 giugno 2018 00:29
Milan, le motivazioni della sentenza. Rosso di 120 milioni dal 2014 al 2017
27 giugno 2018 18:49
Il Milan non ci sta e fa chiarezza, farà ricorso al Tas. Squalifica di un solo anno
27 giugno 2018 17:53
C’È CHI DICE NO, E PENSA GIÀ ALL’EUROPA…
25 giugno 2018 13:41
CdS, in caso di Europa League la salta la Cup of Tradition
25 giugno 2018 10:59
FIORENTINA IN EUROPA: E' LA QUINTA VOLTA NEGLI ULTIMI SEI ANNI. IL “PRODOTTO” VIOLA FUNZIONA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
25 giugno 2018 00:59
Milan, da poco conclusa l'udienza di Nyon. Sensazioni non positive ma il verdetto...
19 giugno 2018 11:47
Corsport: senza Europa soltanto 10 milioni per il mercato. Budget di Corvino raddoppia se...
07 giugno 2018 11:45
Sport Mediaset: Milan, Lee alla disperata ricerca di un socio per restare in Europa League
04 giugno 2018 15:28
Oliveira: "La Fiorentina mi ha sorpreso e ora l'Europa è alla portata. Chiesa? Un pò mi assomiglia"
10 maggio 2018 16:21
Di Gennaro: "Se la Fiorentina va in Europa? Ha un vantaggio sul Milan. Corvino però compri..."
07 maggio 2018 17:25
Milenkovic: "Lotteremo fino in fondo per l'Europa, obbligo di crederci. Tifosi magnifici, ora il Genoa..."
30 aprile 2018 15:00
Saponara: "Non smettiamo di credere nell'Europa. Cholito, ci devi offrire una cena fuori..."
30 aprile 2018 14:53
Antognoni: "Vogliamo l'Europa. Veretout ce lo teniamo, acquisto oltre le aspettative. Su Saponara..."
21 aprile 2018 18:25
Viviano: "La Samp intrusa per l'Europa. Ci sono squadre più attrezzate della nostra, ma l'obiettivo..."
17 aprile 2018 11:41
Pioli: "Europa? Una gara per volta. Non eravamo nemmeno tra le prime 8 sulla carta..."
09 aprile 2018 10:28
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