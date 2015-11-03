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Notizie Europa Fiorentina

Nazione: “Riparte la corsa in Europa. Battere l’AEK vale doppio. Ma l’obiettivo resta quello dei piccoli passi”

27 novembre 2025 08:53

Corriere Fiorentino: "Beltran non vuole lasciare la Fiorentina. In caso di addio, vuole l'Europa"

01 agosto 2025 12:24

Fiorentina sprint finale, servono il 5°posto per l'Europa League o il 6° posto per la Conference

09 maggio 2025 23:37

Corriere Fiorentino: “Fiorentina l’italiana con meno ricavi in Europa! Servono palcoscenici più prestigiosi”

19 aprile 2025 09:20

Tre obiettivi per l’Europa: qualificazione da blindare, continuità per i titolari e nuova vitalità per il Bologna

11 dicembre 2024 09:43

Cairo: "Manca un'ultima partita da vincere, poi in finale si tifa Fiorentina, d'altronde siamo gemellati"

19 maggio 2024 10:17

Il Toro passeggia sul Milan e sogna, ma la Fiorentina resta vicina al traguardo europeo

19 maggio 2024 00:12

Fiorentina-Napoli: una 'finale' anticipata per l'accesso diretto all'Europa, domani al Franchi il verdetto

16 maggio 2024 10:58

La Repubblica: "La corsa all'Europa si complica, contro il Verona un'occasione fallita dalla Fiorentina"

06 maggio 2024 10:19

Italiane in Europa? Sì, ma quante? La Fiorentina ha in pugno la prossima Conference League

30 aprile 2024 08:35

Alzare un trofeo e inseguire l’Europa: ecco il doppio obiettivo della Fiorentina di Italiano 

18 aprile 2024 08:52

Gazzetta: “Fiorentina stanca, broncio per il periodo privo di luce e testa a giovedì” 

16 aprile 2024 07:59

Gazzetta non ha dubbi: “Per la Fiorentina mancare la qualificazione in Europa sarebbe grave” 

25 marzo 2024 08:45

Lazio e Napoli avversarie per l’Europa, Fiorentina ancora troppo timida. Lontani i tempi del 4° posto 

04 marzo 2024 08:45

Fiorentina, serve una scossa, di questo passo sta mettendo a rischio l’Europa. Viaggia ad una media bassa 

04 marzo 2024 08:41

Nazione: “La Fiorentina è tornata, ora l’Europa non è più un miraggio. Italiano per la prima volta batte la Lazio”

27 febbraio 2024 09:36

Sentite Cairo: "Ogni anno penalizzati di 8 punti per torti arbitrali. Il Torino sarebbe in Europa"

13 novembre 2023 19:43

Gazzetta, la Fiorentina sogna in grande: l’Europa League è possibile, la Champions chissà 

23 ottobre 2023 09:26

Nazione: “La società è stata chiara: in campionato l’obiettivo è l’ottavo posto, non più giù”

14 maggio 2023 09:35

Maledizione semifinali Fiorentina in Europa: ultima vittoria nel 62. Ultimo gol? Batistuta al Camp Nou

11 maggio 2023 09:55

Repubblica: “La Fiorentina cala la manita e lancia un messaggio alla A: il sogno è un posto in Europa”

01 maggio 2023 10:21

In Campionato la Fiorentina alza bandiera bianca, per tornare in Europa non restano che le coppe 

24 aprile 2023 10:10

Tare: "Non è stata una scelta uscire dall'Europa. Dobbiamo parlarne per capire i motivi"

14 aprile 2023 22:34

Arriva l'anticipazione: "L'Europa non pagherà gli stadi Firenze e di Venezia. Poche speranze per il Franchi"

07 aprile 2023 14:24

Sette successi consecutivi per la Fiorentina, in Europa solo City ed Arsenal stanno tenendo il passo

03 aprile 2023 09:51

L'Europa spiega: "Progetto del nuovo Franchi non era parte del piano del PNRR iniziale dell'Italia"

30 marzo 2023 15:35

La Fiorentina insegue la settima vittoria consecutiva in Europa: mai successo in quasi 100 anni

08 marzo 2023 10:43

Corriere dello Sport: “La Fiorentina resta a -7 dalla zona Europa, divario ampio ma non incolmabile”

26 febbraio 2023 09:54

Nazione rivela: "Per arrivare in Europa alla Fiorentina servono 1,60 punti a partita"

03 febbraio 2023 08:51

Repubblica: “Classifica riscritta dalla penalizzazione della Juve. La Fiorentina non può sbagliare”

21 gennaio 2023 09:57

Spalletti sicuro: "La Fiorentina farà un mercato importante e continuerà a lottare per l'Europa"

30 maggio 2022 15:00

La carica di Milenkovic: "Back to Europe: abbiamo tutti gli ingredienti per raggiungere grandi obiettivi"

23 maggio 2022 22:07

Benassi scrive ad Astori: "Davide, questa Fiorentina ti sarebbe piaciuta: è una famiglia"

22 maggio 2022 23:17

Barone: "Stasera è una finale: ci giochiamo tutto. Domani parleremo con Italiano"

21 maggio 2022 20:46

Corriere Fiorentino: l'Europa League varrebbe 30 mln, 10 mln in meno l’accesso alla Conference

19 maggio 2022 08:47

Nazione, Europa sicura con una vittoria sulla Juve: no al ritiro, giocatori convinti di centrarla

18 maggio 2022 09:49

Corsa sull’Atalanta, la Fiorentina avrà aritmeticamente l’Europa già lunedì?

11 maggio 2022 09:28

Marino sfida la Fiorentina: "Non capisco il pessimismo cosmico attorno all'Atalanta. Crediamo all'Europa"

07 maggio 2022 15:33

Marani: "La Fiorentina ottava sorella. È l'unica che ha preso l'ascensore, può arrivare in Europa"

03 aprile 2022 12:34

Frey: "Carnesecchi è mostruoso. Per la Fiorentina è obbligatorio credere nell'Europa"

21 marzo 2022 15:32

Piatek suona la carica per l'obiettivo Europa: deve segnare a Inter e Milan per il sogno

18 marzo 2022 09:06

Piatek fa sempre il suo. L'Europa si allontana per la Fiorentina anche se non era un obiettivo

07 marzo 2022 10:11

Vieri demolisce Sarri: "Dice cazzate, se non vuoi giocare ogni 3 giorni vai ad allenare in serie C"

26 febbraio 2022 12:34

Obiettivo Europa per una vera e propria svolta: vale 3,6 milioni la qualificazione ai gironi di EL

18 febbraio 2022 12:22

Europa obiettivo concreto per la Fiorentina: superato il difficile esame Bologna

06 dicembre 2021 09:07

Fiorentina in corsa per l’Europa, oggi l’Empoli, vietato sottovalutare l’avversario 

27 novembre 2021 09:37

CorFio, l’obiettivo è l’Europa? Troppi gol subiti nel secondo tempo, i cambi danno poco 

08 novembre 2021 09:10

Bucciantini: "Italiano è l'evento degli ultimi anni. Non credo che la Viola andrà in Europa"

28 settembre 2021 11:55

La Fiorentina è da cinque anni senza Coppe: Commisso rischia di ripetere l'errore dei Della Valle

20 marzo 2021 10:32

CorFio, la Fiorentina fattura 90 milioni, l'Atalanta più del doppio. Il monte ingaggi dei nerazzurri...

12 dicembre 2020 09:14

Bonaventura: "Iachini grande conoscitore di calcio. Sogno il gol decisivo per l'Europa League"

16 ottobre 2020 10:25

Bonaventura: "Ho detto subito sì alla Fiorentina. Abbiamo le potenzialità per puntare all'Europa"

16 ottobre 2020 10:15

Salvezza (quasi) raggiunta, ora un allenatore per l'Europa ed un mercato incentrato su Chiesa

16 luglio 2020 08:55

Tuttosport, De Zerbi ha rifiutato la Fiorentina: vuole puntare all'Europa con il Sassuolo

27 giugno 2020 10:38

Flachi: "Vlahovic? È un calciatore pesante, farà fatica. La Fiorentina può puntare all'Europa"

19 giugno 2020 21:56

Sottil: "Ribery? Un onore giocare con lui. Commisso ha grandi ambizioni, vorrei andare in Europa con la Fiorentina"

15 giugno 2020 09:35

Benassi: "L'anno prossimo saremo da Europa. Berardi? Facciamo e faremo di tutto per giocare insieme"

14 giugno 2020 11:20

Crespo: "Non so dove mi porterà ad allenare il destino. Fiorentina? Firenze meravigliosa città"

07 maggio 2020 15:17

Duncan: "Iachini è sempre sul pezzo. Il mio idolo? Thiago Motta. Voglio portare la Fiorentina in Europa"

23 aprile 2020 18:28

Barone: "Pronti per ripartire. Taglio stipendi? Parlo con Pezzella e Badelj. Mi mancano i tifosi viola"

22 aprile 2020 19:30

Coronavirus in Europa, Russia e Spagna messe peggio dell'Italia. Nella nazione di Putin boom di contagi

21 aprile 2020 17:21

Beldì: "Parlo male di Chiesa, così magari resta. Ribery? Con lui in campo saremmo in Europa"

19 aprile 2020 11:54

Benassi: "La Fiorentina il prossimo anno lotterà per l'Europa. Chiesa? Ha ritrovato entusiasmo. Vlahovic e Sottil..."

16 aprile 2020 00:04

Duncan: "Le ambizioni di Commisso mi hanno fatto scegliere la Fiorentina, darò tutto per questa maglia"

12 aprile 2020 13:25

L'anticipazione della KNVB sulla riunione UEFA: i campionati dovranno finire entro il 3 agosto

01 aprile 2020 18:54

Gazzetta, L'ipotesi della UEFA: si valuta la sospensione del Fair Play Finanziario per un anno

20 marzo 2020 12:13

Bucchioni realista: "Europa? Troppi organici più forti della Fiorentina, il Cagliari stesso come rosa è superiore"

06 novembre 2019 12:02

Di Livio: "Chiesa il migliore. Ribery ha fatto la scelta giusta. La Fiorentina può raggiungere l'Europa"

11 ottobre 2019 14:52

PIOLI, PROVE D'ADDIO. EUROPA, LA SQUADRA NON CI CREDE PIU'. OGGI CI SONO DUE FIORENTINE: UNA DEI TIFOSI, UNA DEI DELLA VALLE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

11 marzo 2019 02:39

Bucchioni: "Europa? No, quelle davanti tutte più forti della viola. Lafont dimostra che quando investi..."

11 febbraio 2019 13:08

Calamai: "Corvino convinto di portare la viola in Europa. Diawara può ancora arrivare e Chiesa resta ad una condizione"

25 gennaio 2019 17:12

Benassi a Sky Sport: "Vogliamo arrivare in europa. C'è rammarico per i punti persi fuori casa"

10 ottobre 2018 16:35

Gaspar, dopo tanta panchina arriva la maglia da titolare in Europa League

04 ottobre 2018 18:33

Il CIES conferma: la Fiorentina è la squadra più giovane d'Europa, l'età media è...

01 ottobre 2018 19:57

Bortolotti: "Qualcuno vuole che la Fiorentina arrivi in Europa, gli arbitri sono in malafede"

01 ottobre 2018 17:13

Zenoni a Radio Bruno:"Per l'Europa League punto un euro sui viola".

28 settembre 2018 15:18

Torricelli: "La Fiorentina può arrivare in Europa, Pioli sta facendo un grande lavoro"

27 settembre 2018 19:06

Antognoni: "L'obiettivo è arrivare in Europa, facendo crescere i nostri giovani"

25 settembre 2018 20:19

I rimpianti di Pasalic: "Ho scelto l'Atalanta per giocare in Europa, ma adesso..."

22 settembre 2018 11:09

MARKO PJACA, ACQUISTO BIPOLARE. CON MIRALLAS LA SQUADRA E' FATTA, PIOLI VEDE FINALMENTE L'EUROPA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

04 agosto 2018 00:29

Amoruso: "13mila abbonamenti? Per fede, non per fiducia. Non siamo attrezzati per EL"

01 agosto 2018 21:48

Ceccherini: "Ci riprenderemo l'Europa sul campo, questa è la svolta della mia carriera"

25 luglio 2018 15:03

Ufficiale: il TAS annulla la sentenza dell'UEFA, Milan riammesso in Europa. Il comunicato...

20 luglio 2018 12:46

CI VUOLE UN FISICO BESTIALE: LA FIORENTINA CRESCE, IN TUTTI I SENSI... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

15 luglio 2018 02:30

QUANDO UN SETTIMO POSTO VALEVA UNO SCUDETTO, OGGI VALE UNA CONTESTAZIONE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

30 giugno 2018 00:29

Milan, le motivazioni della sentenza. Rosso di 120 milioni dal 2014 al 2017

27 giugno 2018 18:49

Il Milan non ci sta e fa chiarezza, farà ricorso al Tas. Squalifica di un solo anno

27 giugno 2018 17:53

C’È CHI DICE NO, E PENSA GIÀ ALL’EUROPA…

25 giugno 2018 13:41

CdS, in caso di Europa League la salta la Cup of Tradition

25 giugno 2018 10:59

FIORENTINA IN EUROPA: E' LA QUINTA VOLTA NEGLI ULTIMI SEI ANNI. IL “PRODOTTO” VIOLA FUNZIONA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

25 giugno 2018 00:59

Milan, da poco conclusa l'udienza di Nyon. Sensazioni non positive ma il verdetto...

19 giugno 2018 11:47

Corsport: senza Europa soltanto 10 milioni per il mercato. Budget di Corvino raddoppia se...

07 giugno 2018 11:45

Sport Mediaset: Milan, Lee alla disperata ricerca di un socio per restare in Europa League

04 giugno 2018 15:28

Oliveira: "La Fiorentina mi ha sorpreso e ora l'Europa è alla portata. Chiesa? Un pò mi assomiglia"

10 maggio 2018 16:21

Di Gennaro: "Se la Fiorentina va in Europa? Ha un vantaggio sul Milan. Corvino però compri..."

07 maggio 2018 17:25

Milenkovic: "Lotteremo fino in fondo per l'Europa, obbligo di crederci. Tifosi magnifici, ora il Genoa..."

30 aprile 2018 15:00

Saponara: "Non smettiamo di credere nell'Europa. Cholito, ci devi offrire una cena fuori..."

30 aprile 2018 14:53

Antognoni: "Vogliamo l'Europa. Veretout ce lo teniamo, acquisto oltre le aspettative. Su Saponara..."

21 aprile 2018 18:25

Viviano: "La Samp intrusa per l'Europa. Ci sono squadre più attrezzate della nostra, ma l'obiettivo..."

17 aprile 2018 11:41

Pioli: "Europa? Una gara per volta. Non eravamo nemmeno tra le prime 8 sulla carta..."

09 aprile 2018 10:28

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