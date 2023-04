Sette successi consecutivi per la Fiorentina, in Europa solo City ed Arsenal stanno tenendo il passo

E alla fine la Fiorentina si riscoprì grande, tra le grandi d’Europa. Come sempre i numeri non raccontano tutto, ma possono aiutare a capire tanto. Come il percorso di crescita che in questo ultimo periodo la squadra di Italiano sta intraprendendo. Le otto vittorie consecutive sono sulla bocca di tutti, ma quello che non è sfuggito agli osservatori più attenti è che la striscia consecutiva di successi, tra campionato e coppa, è la migliore dei campionati più importanti del vecchio continente. Già, perché solo Manchester City e Arsenal stanno reggendo in passo di viola, che però al momento sono fermi a sette successi consecutivi. Dalla trasferta dei mille dubbi di Verona – era il 27 febbraio – la Fiorentina ha iniziato a correre, in difesa (come leggete qui a fianco), ma anche in attacco. Per la verità già contro il Braga – il 23 febbraio – si era vista una squadra in crescita. Ma la consapevolezza è arrivata dopo il ’Bentegodi’. Non è una coincidenza che il periodo positivo viola sia andato in parallelo con l’esplosione dell’attacco che ha prodotto 17 gol (contro i soli 4 subiti sempre prendendo in esame le otto gare vittoriose) degli attaccanti, in particolar modo di Cabral (4 gol).

Ma se si tolgono le doppiette di Barak e Mandragora (e le due autoreti a favore) le altre segnature hanno avuto un volto diverso per ogni gol. Segno evidente che anche il gioco (e la distribuzione dei marcatori) ha subito una evoluzione positiva evidente. «Vincere a Verona – ha avuto modo di dire Italiano – ci ha dato tanta autostima, gli attaccanti hanno iniziato a metterla dentro, e siamo riusciti ad essere un po’ più concreti». La Fiorentina, infatti, sotto il profilo delle occasione create, almeno all’inizio del percorso vincente, era tra le prime della speciale classifiche. Ma la tanta mole di gioco non si traduceva in un attacco prolifico. Ad oggi viaggia a una media di 1,5 gol segnati nelle 42 partite fino ad ora giocate. Nelle ultime otto, la percentuale ha avuto un’impennata importante: 2,1 a gara. Insomma, la Fiorentina vincente si spiega anche così. Lo scrive La Nazione.

