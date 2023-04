Amadeus: “La Fiorentina non ha rubato nulla. Lukaku un mistero, 2 anni fa avrebbe segnato 2 gol”

Il noto conduttore televisivo Amadeus ha parlato della gara tra Inter e Fiorentina. Presente a San Siro al fianco di Zanetti, ha espresso i propri pensieri sulla partita a RTV38, queste le parole del grande tifoso interista:

“Ieri eravamo tristi tutti e due sia io che Zanetti, che era seduto al mio fianco. Ma la Fiorentina non ha rubato nulla ieri, ha fatto la sua partita, noi abbiamo sbagliato troppo, quando hai le tue occasioni devi sfruttarle perchè poi prima o poi il gol lo prendi e infatti è arrivato il gol di Bonaventura. Lukaku è un mistero, due anni fa avrebbe fatto almeno due gol con le occasioni avute ieri, il Lukaku di Conte dovevano marcarlo in due, quando aveva delle occasioni era difficile che le sbagliasse, mi auguro torni quello di due anni fa anche perchè in questo mese sarà importante vincere per arrivare tra le prime tre e per andare avanti in Champions.

Sarei contento se tornasse Conte, l’Inter ha bisogno di un allenatore con un carattere molto forte. Di questa Inter non mi piace il lato psicologico, non è una squadra cattiva, a volta si decide di non giocare, ecco perchè dico che probabilmente ci vorrebbe cattiveria anche da chi sta in panchina. Ieri la squadra è stata sfortunata, ma non corre fino all’ultimo secondo gettando sangue, magari poi contro il Benfica faremo una partita pazzesca e noi ci chiederemo se sarà la stessa squadra che è scesa in campo contro la Fiorentina

Della Fiorentina mi piace Amrabat, ha fisicità, esperienza, mi piacciono molto i centrocampisti che hanno grande forza fisica oltre che i piedi buoni. Il mese che aspetta l’Inter è fondamentale, se batti Juventus e Benfica potrebbe anche essere una stagione fantastica, io sono ottimista perchè l’Inter se vuole sa giocare bene. Italiano mi piace molto perchè sta con il fiato sul collo a tutti”

BUCCHIONI ATTACCA