Gazzetta, la Fiorentina sogna in grande: l’Europa League è possibile, la Champions chissà 

La Fiorentina che vola sogna in grande, ambisce a un’Europa migliore della Conference League conquistata per due stagioni di fila. L’Europa League è un traguardo più che possibile, la Champions chissà. L’Empoli invece rincorre il sogno della terza salvezza di fila, che poi sarebbe la prima, meravigliosa, volta della sua storia. Ma quel sogno adesso sembra molto lontano dopo una partenza a handicap, cinque sconfitte di fila e un cambio di allenatore, Paolo Zanetti, che aveva fatto molto bene la stagione scorsa e nessuno avrebbe immaginato così tante difficoltà. Certo, le cessioni dei totem Vicario e Parisi, che stasera affronterà la sua squadra storica per la prima volta, hanno pesato sul rendimento generale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

