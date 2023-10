La Roma segna e spariscono dal campo i palloni e raccattapalle. Monza furioso e Mourinho li prende in giro

Minuto 99 di Roma-Monza. I giallorossi conducono il match per 1-0 grazie alla rete di Stephan El Shaarawy; a pochi minuti dal termine della partita José Mourinho è stato espulso. Il motivo? L’allenatore portoghese ha mimato il gesto del pianto nei confronti di Matteo Pessina, che si è lamentato perchè, dopo il gol del vantaggio della Roma, i raccattapalle sono spariti e dunque non si riprendeva più velocemente la ripresa del gioco. Un’espulsione che costa caro: l’allenatore del club giallorosso, infatti, salterà la partita contro l’Inter in programma il prossimo 29 ottobre.

IN PRECEDENZA UN GRANDE REGALO DELL’ARBITRO ALLA ROMA