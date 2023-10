Ulivieri: “Italiano accetti le critiche. L’attacco sta soffrendo? Non direi. Le punte fanno parte di un calcio ormai superato”

Renzo Ulivieri è stato intervistato al Corriere Fiorentino: “È un derby che trova l’Empoli in leggera ripresa, perché era partito male in mezzo a molte difficoltà, ma anche una Fiorentina che sta andando forte forte. I viola dovranno dimostrare che la sosta non gli ha fatto perdere il ritmo perché la partita di Napoli è stata entusiasmante.

Critiche a Italiano? Io parlo da tifoso viola, è normale che sia così, tolta la sana polemica la mattina non si andrebbe nemmeno al bar a parlare di calcio con la scusa di far colazione. Italiano è sempre stato tra i più apprezzati, non è una scoperta di questa stagione. Quanto durerà la Fiorentina? Mi sembra soprattutto un bel segnale di speranza, l’augurio di essere ancora in quella posizione tra due o tre mesi. Si può dire che la squadra ha trovato continuità di rendimento nonostante qualche sbalzo iniziale, fino ad ora è riuscita a vincere le partite che doveva vincere e forse qualche punto l’ha pure perso per via di qualche occasione sprecata.

L’attacco viola sta soffrendo davvero? Non direi, e comunque non è che possa schierare Osimhen, ma è un discorso più ampio. Il calcio moderno ci propone attaccanti e schemi diversi, le punte da area di rigore fanno parte di un altro calcio, di un modo di intendere il gioco offensivo probabilmente superato”.