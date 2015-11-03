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Notizie Ulivieri Fiorentina

Ulivieri scuote Firenze: "I tifosi devono far risorgere la Fiorentina. Da sola non può farcela, ora tocca a noi"

27 novembre 2025 17:27

Ulivieri non ha dubbi: "Vanoli grande studioso, può essere l'allenatore giusto per la Fiorentina"

08 novembre 2025 09:49

Ulivieri su Pioli: “Ha trovato l’obiettivo giusto, ridare alla squadra quelle certezze che ha perso”

17 ottobre 2025 16:17

Ulivieri: "Pioli mi ha detto che sta lavorando tanto. Fiorentina molto sfortunata con Cagliari e Roma"

09 ottobre 2025 20:42

Ulivieri: “Non è la Fiorentina ad aver lasciato Sottil, lui non si è voluto far riconfermare”

31 luglio 2025 13:47

Ulivieri difende Palladino: "Le critiche sono ingiuste, sta facendo una stagione buonissima a Firenze"

12 marzo 2025 13:49

Ulivieri: "Palladino ha il senso della flessibilità, è un tecnico di grandi idee"

10 febbraio 2025 18:55

Ulivieri perdona Italiano: “Eccessivo ma era teso. Spero che al Franchi non venga accolto male”

17 dicembre 2024 09:17

Ulivieri: "Palladino persona perbene. Colpani da Nazionale? Dipenderà da lui. A Palladino va chiesto il giusto"

30 luglio 2024 09:28

Ulivieri ricoverato per malore all'Olimpico di Roma: non è in gravi condizioni

18 novembre 2023 09:51

Ulivieri: “Italiano accetti le critiche. L’attacco sta soffrendo? Non direi. Le punte fanno parte di un calcio ormai superato”

23 ottobre 2023 09:27

Ulivieri ci crede: "La Fiorentina può ribaltare il risultato dell'andata col Basilea"

15 maggio 2023 17:00

Ulivieri risponde a Mourinho: "Squalifica per scommesse? Il giudice disse che io non sapevo"

07 maggio 2023 13:55

Mourinho, bordata a Ulivieri: "È stato squalificato per 3 anni per calcioscommesse e parla di etica"

06 maggio 2023 20:58

Ulivieri crede nella Fiorentina in Coppa Italia: "Ha già dimostrare che in gara secca può fare qualsiasi cosa"

06 maggio 2023 17:00

Ulivieri elogia Italiano: "I grandi allenatori si riconoscono dopo aver subito delle sconfitte"

03 aprile 2023 21:58

Ulivieri: "Fiorentina sembrava aver perso identità, mancava solo l'ultima giocata. Ieri grande prestazione"

28 febbraio 2023 19:23

Ulivieri su Gonzalez: "Ci sta pensare al Mondiale. Se preso bene si farà perdonare, lo torrei"

14 novembre 2022 21:52

Ulivieri non ha dubbi: "Ikoné-Tomori? È stato un errore non dare il rigore alla Fiorentina"

14 novembre 2022 21:25

Ulivieri: "Commisso non può essere uomo di calcio, è arrivato ieri l'altro. Fa male ad arrabbiarsi"

06 novembre 2022 13:00

Ulivieri: "A Firenze si respira un clima diverso, Italiano ha portato la carica che serviva"

09 settembre 2021 13:54

Ulivieri: "Vedo bene la Fiorentina: gioco chiaro ed idee strutturate. Italiano è un tecnico molto bravo"

07 settembre 2021 00:08

Ulivieri: “Gattuso, la Fiorentina ha preso uno dei migliori. Ha personalità, lo sentirò nei prossimi giorni”

01 giugno 2021 09:54

Ulivieri: "Allenatore straniero alla Fiorentina? Un rischio. Esplosione Vlahovic? Vanno dati i meriti a Prandelli"

22 maggio 2021 12:27

Ulivieri: "Commisso deve capire dove si trova, ha fatto un grave errore. Serve rispetto per la critica"

14 maggio 2021 22:21

Ulivieri: "Juventus, Milan ed Inter saranno escluse dalla Serie A. I bianconeri hanno vinto facendo molti debiti"

20 aprile 2021 19:14

Ulivieri: "La Superlega ucciderà il calcio, la Serie A e anche lei stessa"

19 aprile 2021 15:44

Ulivieri svela un retroscena: "Io alla Fiorentina? Mi presi due no da due presidenti in un colpo solo"

16 aprile 2021 10:34

Prandelli eletto nel consiglio direttivo dell'AIAC. Renzo Ulivieri confermato presidente

09 febbraio 2021 21:43

Ulivieri chiude la porta a De Rossi: "Non può allenare la Fiorentina, no a deroghe"

10 luglio 2020 16:51

Ulivieri: "Parlare adesso di un nuovo allenatore è una scelta folle. Concentrazione sulla salvezza"

04 luglio 2020 14:55

Ulivieri: "Se Commisso fa lo stadio fuori Firenze, divento tifosi dei gobbi. Sarebbe uno scempio"

09 giugno 2020 13:11

Ulivieri: "Panchina Viola? In passato me l'avevano offerta ma ero al Bologna e non potevo rescindere"

28 aprile 2020 18:39

Ulivieri (AIA): "Ripartenza? Noi siamo a disposizione ma la Lega dice falsità sulle date"

28 aprile 2020 18:33

Ulivieri a Radio Punto Nuovo: "Tifo Fiorentina e sono contro i gobbi, ma in modo scherzoso. Discorso di Sarri ci sta"

18 aprile 2020 17:48

Ulivieri: "Disponibili a ripartire. Priorità alla sicurezza. Taglio stipendi? Ci sono categorie da tutelare.."

14 aprile 2020 11:35

Ulivieri: "Se dopo Pasqua si torna nelle fabbriche, perchè il calcio non dovrebbe ripartire?"

03 aprile 2020 12:19

Ulivieri: "Il taglio degli stipendi dei calciatori è un'ipotesi concreta. Allenatori pronti a fare la loro parte se..."

26 marzo 2020 12:17

Ulivieri tuona: "Discorsi dei presidenti non contano. La gente muore, il calcio non conta.."

25 marzo 2020 19:59

Ulivieri: "Spero che la Serie A finisca dopo il 30 giugno. Chi vuole ripartire non ha capito la situazione"

23 marzo 2020 12:37

Ulivieri a 30°Minuto: "Pioli non all'altezza dei predecessori, toccato sul lato umano.."

16 aprile 2019 21:29

Ulivieri: "Pioli allenatore da imitare, interpreta il calcio del futuro"

14 febbraio 2019 14:47

Ulivieri: “Mi accordai con Cecchi Gori, poi non andò bene. Mi sarebbe piaciuto allenare la Fiorentina”

19 novembre 2018 16:15

Ulivieri: "Ormai ci siamo abituati al fatto che lo scudetto non ci toccherà più e allora dobbiamo divertirci con i giovani e..."

16 novembre 2018 13:24

Ulivieri: "Sousa dice che vuole la Roma? Noi allenatori italiani non avremmo mai fatto così"

05 novembre 2018 16:57

Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."

10 gennaio 2018 13:44

Montella: "Un ct part-time? Ulivieri non lo permetterebbe mai. Ora penso solo al Milan"

22 novembre 2017 20:07

IL PEGGIORE DI TUTTI I TEMPI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

17 novembre 2017 20:15

Sentite Ulivieri: ''Fiorentina e Bologna sono allo stesso livello. Thereau e Palacio? L'età non conta''

16 settembre 2017 14:59

Ulivieri: "Atalanta terza forza del campionato, ma la mia viola..."

02 marzo 2017 16:41

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