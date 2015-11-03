Notizie Ulivieri Fiorentina

Ulivieri scuote Firenze: "I tifosi devono far risorgere la Fiorentina. Da sola non può farcela, ora tocca a noi"
27 novembre 2025 17:27
Ulivieri non ha dubbi: "Vanoli grande studioso, può essere l'allenatore giusto per la Fiorentina"
08 novembre 2025 09:49
Ulivieri su Pioli: “Ha trovato l’obiettivo giusto, ridare alla squadra quelle certezze che ha perso”
17 ottobre 2025 16:17
Ulivieri: "Pioli mi ha detto che sta lavorando tanto. Fiorentina molto sfortunata con Cagliari e Roma"
09 ottobre 2025 20:42
Ulivieri: “Non è la Fiorentina ad aver lasciato Sottil, lui non si è voluto far riconfermare”
31 luglio 2025 13:47
Ulivieri difende Palladino: "Le critiche sono ingiuste, sta facendo una stagione buonissima a Firenze"
12 marzo 2025 13:49
Ulivieri: "Palladino ha il senso della flessibilità, è un tecnico di grandi idee"
10 febbraio 2025 18:55
Ulivieri perdona Italiano: “Eccessivo ma era teso. Spero che al Franchi non venga accolto male”
17 dicembre 2024 09:17
Ulivieri: "Palladino persona perbene. Colpani da Nazionale? Dipenderà da lui. A Palladino va chiesto il giusto"
30 luglio 2024 09:28
Ulivieri ricoverato per malore all'Olimpico di Roma: non è in gravi condizioni
18 novembre 2023 09:51
Ulivieri: “Italiano accetti le critiche. L’attacco sta soffrendo? Non direi. Le punte fanno parte di un calcio ormai superato”
23 ottobre 2023 09:27
Ulivieri ci crede: "La Fiorentina può ribaltare il risultato dell'andata col Basilea"
15 maggio 2023 17:00
Ulivieri risponde a Mourinho: "Squalifica per scommesse? Il giudice disse che io non sapevo"
07 maggio 2023 13:55
Mourinho, bordata a Ulivieri: "È stato squalificato per 3 anni per calcioscommesse e parla di etica"
06 maggio 2023 20:58
Ulivieri crede nella Fiorentina in Coppa Italia: "Ha già dimostrare che in gara secca può fare qualsiasi cosa"
06 maggio 2023 17:00
Ulivieri elogia Italiano: "I grandi allenatori si riconoscono dopo aver subito delle sconfitte"
03 aprile 2023 21:58
Ulivieri: "Fiorentina sembrava aver perso identità, mancava solo l'ultima giocata. Ieri grande prestazione"
28 febbraio 2023 19:23
Ulivieri su Gonzalez: "Ci sta pensare al Mondiale. Se preso bene si farà perdonare, lo torrei"
14 novembre 2022 21:52
Ulivieri non ha dubbi: "Ikoné-Tomori? È stato un errore non dare il rigore alla Fiorentina"
14 novembre 2022 21:25
Ulivieri: "Commisso non può essere uomo di calcio, è arrivato ieri l'altro. Fa male ad arrabbiarsi"
06 novembre 2022 13:00
Ulivieri: "A Firenze si respira un clima diverso, Italiano ha portato la carica che serviva"
09 settembre 2021 13:54
Ulivieri: "Vedo bene la Fiorentina: gioco chiaro ed idee strutturate. Italiano è un tecnico molto bravo"
07 settembre 2021 00:08
Ulivieri: “Gattuso, la Fiorentina ha preso uno dei migliori. Ha personalità, lo sentirò nei prossimi giorni”
01 giugno 2021 09:54
Ulivieri: "Allenatore straniero alla Fiorentina? Un rischio. Esplosione Vlahovic? Vanno dati i meriti a Prandelli"
22 maggio 2021 12:27
Ulivieri: "Commisso deve capire dove si trova, ha fatto un grave errore. Serve rispetto per la critica"
14 maggio 2021 22:21
Ulivieri: "Juventus, Milan ed Inter saranno escluse dalla Serie A. I bianconeri hanno vinto facendo molti debiti"
20 aprile 2021 19:14
Ulivieri: "La Superlega ucciderà il calcio, la Serie A e anche lei stessa"
19 aprile 2021 15:44
Ulivieri svela un retroscena: "Io alla Fiorentina? Mi presi due no da due presidenti in un colpo solo"
16 aprile 2021 10:34
Prandelli eletto nel consiglio direttivo dell'AIAC. Renzo Ulivieri confermato presidente
09 febbraio 2021 21:43
Ulivieri chiude la porta a De Rossi: "Non può allenare la Fiorentina, no a deroghe"
10 luglio 2020 16:51
Ulivieri: "Parlare adesso di un nuovo allenatore è una scelta folle. Concentrazione sulla salvezza"
04 luglio 2020 14:55
Ulivieri: "Se Commisso fa lo stadio fuori Firenze, divento tifosi dei gobbi. Sarebbe uno scempio"
09 giugno 2020 13:11
Ulivieri: "Panchina Viola? In passato me l'avevano offerta ma ero al Bologna e non potevo rescindere"
28 aprile 2020 18:39
Ulivieri (AIA): "Ripartenza? Noi siamo a disposizione ma la Lega dice falsità sulle date"
28 aprile 2020 18:33
Ulivieri a Radio Punto Nuovo: "Tifo Fiorentina e sono contro i gobbi, ma in modo scherzoso. Discorso di Sarri ci sta"
18 aprile 2020 17:48
Ulivieri: "Disponibili a ripartire. Priorità alla sicurezza. Taglio stipendi? Ci sono categorie da tutelare.."
14 aprile 2020 11:35
Ulivieri: "Se dopo Pasqua si torna nelle fabbriche, perchè il calcio non dovrebbe ripartire?"
03 aprile 2020 12:19
Ulivieri: "Il taglio degli stipendi dei calciatori è un'ipotesi concreta. Allenatori pronti a fare la loro parte se..."
26 marzo 2020 12:17
Ulivieri tuona: "Discorsi dei presidenti non contano. La gente muore, il calcio non conta.."
25 marzo 2020 19:59
Ulivieri: "Spero che la Serie A finisca dopo il 30 giugno. Chi vuole ripartire non ha capito la situazione"
23 marzo 2020 12:37
Ulivieri a 30°Minuto: "Pioli non all'altezza dei predecessori, toccato sul lato umano.."
16 aprile 2019 21:29
Ulivieri: "Pioli allenatore da imitare, interpreta il calcio del futuro"
14 febbraio 2019 14:47
Ulivieri: “Mi accordai con Cecchi Gori, poi non andò bene. Mi sarebbe piaciuto allenare la Fiorentina”
19 novembre 2018 16:15
Ulivieri: "Ormai ci siamo abituati al fatto che lo scudetto non ci toccherà più e allora dobbiamo divertirci con i giovani e..."
16 novembre 2018 13:24
Ulivieri: "Sousa dice che vuole la Roma? Noi allenatori italiani non avremmo mai fatto così"
05 novembre 2018 16:57
Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."
10 gennaio 2018 13:44
Montella: "Un ct part-time? Ulivieri non lo permetterebbe mai. Ora penso solo al Milan"
22 novembre 2017 20:07
IL PEGGIORE DI TUTTI I TEMPI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
17 novembre 2017 20:15
Sentite Ulivieri: ''Fiorentina e Bologna sono allo stesso livello. Thereau e Palacio? L'età non conta''
16 settembre 2017 14:59
Ulivieri: "Atalanta terza forza del campionato, ma la mia viola..."
02 marzo 2017 16:41
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