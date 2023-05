Mourinho, bordata a Ulivieri: “È stato squalificato per 3 anni per calcioscommesse e parla di etica”

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro l’Inter. Queste le parole del mister portoghese che risponde a Renzo Ulivieri, il presidente dell’Asso Allenatori aveva parlato cosi di Mourinho:

“Le dichiarazioni di José Mourinho sono gravi e inaccettabili. In particolare ammettere di essere andato in panchina con un microfono per registrare i colloqui tra lui e il gruppo arbitrale, giustificando una scelta da lui definita difensiva, prefigura, anche come sola ipotesi, un’azione che mina alle fondamenta l’intero sistema, in una sorta di tutti contro tutti. Onorabilità e garanzie per ogni tesserato debbono essere assicurati dagli organismi preposti. Non si tratta di alimentare alcuna contrapposizione personale. Giusto un mese fa l’Aiac aveva applaudito Mourinho, per il suo gesto rivolto ai propri tifosi, in sostegno di Stankovic, che veniva insultato. È questa l’immagine che vorremmo venisse coltivata da un allenatore di simile carisma. Una qualità che deve accrescere il suo senso di responsabilità”.

A fine partita è arrivata la risposta di Josè Mourinho: Ci sono episodi durante la partita e se la società vuole parlare bene sennò non fa niente io non lo faccio anche perché sono stato attaccato e distrutto nella mia etica e nella mia educazione. Sono anche felice perché lo ha fatto una persona che è stato squalificato per 3 anni per calcioscommesse e questo mi rende felice”.

Deluso dalla società dal suo ‘non comportamento’? “No. Io lavoro per loro, il faccio il meglio che posso fare. Se entro nella direzione che qualche volta sono un po’ stanco di fare tanto, perché faccio tanto, sono più di un allenatore e qualche volta mi stanco. Però ho questa capacità di ritrovarmi di nuovo. E niente, domani vado al Tre Fontane per la Primavera, lunedì lavorerò per la partita di giovedì. Ritrovare forze e energie quando sei deluso di qualcosa è una capacità di noi allenatori, però ci sta”.

Le sue proteste hanno effetto nel mondo del calcio, anche gli altri allenatori hanno avuto delle reazioni. “Dei miei colleghi non voglio parlare, non ho nessun problema personale con nessuno di loro e non sarebbe corretto parlarne. Le critiche per l’ultima partita, penso che sono stato chiaro e non ho mai messo in dubbio la qualità umana e l’onestà dell’arbitro. Ho detto che per me non ha qualità, un arbitro deve essere dominatore ma empatico. Oggi al IV Uomo ho detto che può arrivare in alto, perché è empatico. Su Colombo aspettiamo e vediamo dove può arrivare, ma penso che può arrivare in alto. La critica più importante che ho ricevuto mi dà gioia, perché arrivata da una persona che è stato squalificato per tre anni per scommesse. L’Italia è l’unico paese in cui una persona così ha un ruolo istituzionale così e può criticare così. A me dà gioia, perché significa che io sono di un pianeta diverso”. Il messaggio dei tifosi. “Mi riempie l’affetto dei tifosi. È una cosa strana, ho avuto questa empatia nei momenti belli nella mia carriera ma così è facile. Abbiamo perso, ma la gente ha capito tutto, quello che siamo noi e questo mi fa un piacere tremendo”.

Il pianeta calcio italiano non fa più per te? “Amo l’Italia e amo lavorare in Italia. Ho avuto tanta ricchezza di esperienze in questi anni. Quando si parla dell’Inter si parla di gioia e storia, qui meno gioia e storia ma dal punto di vista umano è stato straordinario. Io sto molto bene in Italia, questo mi aiuta a stare bene, anche a ridere un po’ delle situazioni. Non ho nessun problema”.

