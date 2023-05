Nessun problema per Cabral, rimane a Firenze per recuperare con programma personalizzato

Secondo quanto raccolto da Labaro Viola, Arthur Cabral non è stato convocato dalla Fiorentina per il match di campionato contro il Napoli per continuare a lavorare in vista dei prossimi impegni con un programma personalizzato. Nessun problema in particolare, quindi, per il brasiliano che ieri aveva lasciato in anticipo l’allenamento e si concentrerà per la semifinale di Conference League di giovedì contro il Basilea.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL MATCH CONTRO IL NAPOLI