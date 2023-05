La Fiorentina ha reso ufficiale la lista dei convocati per il match di campionato contro il Napoli in programma domani alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. La sorpresa di giornata è l’assenza di Arthur Cabral che ieri aveva lasciato l’allenamento in anticipo: seguiranno aggiornamenti riguardo il forfait del brasiliano.

