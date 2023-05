Dal Centro Sportivo: Amrabat e Bonaventura verso la maglia dal 1′. Dodò verso la panchina

Questa mattina la Fiorentina è scesa in campo al Centro Sportivo Davide Astori per la rifinitura in vista della gara di domani contro il Napoli. Stando quanto riportato da Radio Bruno, sono tanti i dubbi di formazione per Vincenzo Italiano. In difesa due sono i ballottaggi: davanti al confermato Terracciano, Milenkovic e Biraghi dovrebbero scendere in campo. Gli interrogativi riguardano l’esterno destro (Dodò riposerà) e l’altro centrale. Se la vedranno, dunque, Venuti-Terzic ed Igor-Ranieri, con i primi due favoriti. A centrocampo possono tornare dal 1′ sia Amrabat che Bonaventura per riacquisire la condizione migliore, mentre davanti Jovic è sicuro del posto.