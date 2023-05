Sabiri abbandona la Sampdoria, ha lasciato Genova ed è in Germania. Tornerà solo per la Fiorentina

Come riportato da Tuttosport, Abdelhamid Sabiri ha già lasciato la Sampdoria, con un paio di mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il suo futuro sarà alla Fiorentina, ma intento il centrocampista marocchino è tornato dalla famiglia in Germania dopo la rottura con Stankovic e con i tifosi. Nelle ultime settimane il tecnico blucerchiato aveva attaccato pubblicamente il ragazzo definendolo “Un bambino” ma anche a Firenze, dopo la sconfitta contro la squadra viola, a precisa domanda ha risposto: “Ve ne accorgerete anche voi di com’è Sabiri..”. Insomma Sabiri non vuole più tornare a Genova

STANKOVIC E LA ROTTURA CON SABIRI