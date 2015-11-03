Notizie Sabiri Fiorentina

Nazione: “Sabiri e Kouame restano in uscita. Occhio a piste nel mercato turco o arabo”
04 febbraio 2026 09:17
Lady Radio rivela: "Sabiri piace in Brasile, il giocatore potrebbe lasciare Firenze a breve"
03 febbraio 2026 13:56
Sabiri resta in uscita. Corriere dello Sport: "Nelle ultime ore è un'idea per il centrocampo dell'Empoli"
02 febbraio 2026 09:31
Corriere dello Sport: "Fortini e Ranieri restano alla Fiorentina, si cercano acquirenti per Sabiri e Kouame"
30 gennaio 2026 09:12
Nazione: “Sabiri ai margini della Fiorentina. A lui si è interessato anche il Genoa”
26 gennaio 2026 09:48
Corriere dello Sport: "Genoa su Sabiri. Kouamè? Tanti club su di lui ma niente di concreto per ora"
25 gennaio 2026 10:12
TMW riporta: "Sabiri piace al Genoa, il trequartista può andare via anche in prestito"
23 gennaio 2026 14:17
Nazione: “Gosens e Sabiri si allenano ancora a parte: torneranno dopo la sosta”
08 novembre 2025 09:03
Già ai box il “salvatore della patria”: Sabiri ko dopo appena 26 minuti di Serie A con la Fiorentina
28 ottobre 2025 22:59
Bucciantini: "Pioli credeva di poter fare un altro calcio con questa Fiorentina, manca equilibrio"
28 ottobre 2025 13:42
Galli: “Sabiri ha cambiato la partita. Se l’ultimo della panchina incide, il momento viola parla chiaro”
28 ottobre 2025 09:14
Cecchi: "Pioli sbaglia completamente la comunicazione, la Fiorentina non ha giocato nemmeno ieri"
27 ottobre 2025 13:34
Nazione: "Sabiri-Richardson costano 1,6 milioni netti alla Fiorentina, troppo per una coppia fuori dal progetto"
12 ottobre 2025 14:05
Gazzetta sottolinea: "Richardson-Sabiri zero minuti in campo: rimasti perché non c'erano acquirenti"
12 ottobre 2025 13:57
Altro assente in casa Fiorentina: Sabiri lascia il ritiro per motivi familiari, salterà la partita con il Napoli
13 settembre 2025 12:29
Tuttosport: "La Fiorentina proverà ancora a cedere Sabiri e Richardson nei mercati aperti"
02 settembre 2025 09:15
Convocati Fiorentina contro il Polyssia: "Assente Beltran per motivi di mercato, ci sono Sabiri, Kospo e Kouadio"
20 agosto 2025 14:35
Bucchioni: "Mandragora è un buon giocatore, ma se non rinnova può essere ceduto tranqullamente"
29 luglio 2025 18:02
Nazione: “Sabiri potrebbe convincere Pioli. In caso di permanenza da discutere il rinnovo”
29 luglio 2025 09:23
Piero Ducci: "Pioli tra i primi 5 allenatori italiani. Sabiri un talento inespresso, è molto discontinuo"
28 luglio 2025 22:17
Ferrara sicuro: "Sabiri può essere utile nella Fiorentina di Pioli, Sottil no e ha più mercato"
28 luglio 2025 18:16
Convocati Fiorentina per la tournée in Inghilterra: Pioli fa fuori Sottil, c’è Sabiri. La lista completa
28 luglio 2025 09:11
Ferrara: "Sottil sognava il Milan ma il Milan non sognava lui. Sabiri più intrigante, forse è il caldo"
26 luglio 2025 15:17
Pedullà: "Nzola ha aperto al Pisa, la Fiorentina non vuole darlo in prestito. Un'uscita entro martedì"
25 luglio 2025 16:13
Sabiri, l’inaspettato protagonista: da oggetto misterioso a sorpresa del ritiro viola
24 luglio 2025 23:56
Sorpresa al Viola Park: Sabiri reintegrato nel gruppo squadra per l'allenamento odierno pomeridiano
23 luglio 2025 18:56
Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat
20 gennaio 2025 18:51
Corriere dello Sport: “Con l’addio di Sabiri e di Infantino, la Fiorentina risparmia 1,3 milioni”
02 ottobre 2024 08:21
Ora è ufficiale, Sabiri saluta la Fiorentina: passa all'Ajman Club in prestito con diritto di riscatto
30 settembre 2024 16:31
Corriere Fiorentino: “Sabiri, la Fiorentina sta valutando se liberarlo a zero. Attende novità dal suo entourage”
06 settembre 2024 08:42
La lista UEFA parla chiaro: Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ai margini, verranno ceduti
05 settembre 2024 09:23
Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Per loro si cercano sistemazioni
04 settembre 2024 19:24
Sabiri risponde a Di Marzio sulla trattativa con il club egiziano: "Meno male che ne sai più di me"
03 settembre 2024 22:33
Di Marzio: "Non solo Brekalo e Barak, anche Sabiri pronto a lasciare Firenze in queste ore"
03 settembre 2024 22:09
Sabiri è tornato a Firenze. Il centrocampista posa sui social con la maglia della Fiorentina al Viola Park
23 luglio 2024 19:48
Primo allenamento della Fiorentina aperto ai tifosi al Viola Park: assenti Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri
10 luglio 2024 18:31
Repubblica: “Sabiri destinato a lasciare ancora la Fiorentina: andrà a Dubai”
09 luglio 2024 08:39
Il "pacco" Sabiri torna alla Fiorentina e c'è la Salernitana di Sottil che lo vuole in serie B
22 giugno 2024 22:20
Nazione: “Sabiri spinge per tornare alla Fiorentina, l’Al-Fayha non pagherà il riscatto di 3 milioni”
06 giugno 2024 08:58
Sabiri incanta in Arabia Saudita. Vittoria dell'Al Fayha in Champions asiatica con due suoi gol
04 ottobre 2023 10:50
"Sabiri via perchè voleva giocare, si presentava svogliato in allenamento. Christensen? Serviva un titolare"
19 settembre 2023 15:20
Ora è anche ufficiale: Sabiri è un nuovo giocatore dell'Al-Fayha. Lascia la Fiorentina in prestito
07 settembre 2023 18:54
Rottura tra Sabiri e la Fiorentina per colpa dell'impiego, il marocchino voleva essere un titolare
06 settembre 2023 13:20
Sabiri e Kokorin erano le due scommesse di Pradè: la Fiorentina li saluta entrambi
06 settembre 2023 09:06
TMW, Sabiri in Arabia in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Lascia la Fiorentina per l'Al-Fayha
05 settembre 2023 13:28
Retroscena Sabiri, a Genova non prese bene il mancato ingresso in campo. Stankovic ci aveva avvisato
05 settembre 2023 10:37
Sorpresa Sabiri, lascia la Fiorentina e vola in Arabia, firmerà con Al Faieh. Addio a Firenze dopo due mesi
05 settembre 2023 09:48
Gazzetta: “Sabiri è partito male nei rapporti con il club, Italiano l’ha messo fuori dalla lista UEFA”
05 settembre 2023 08:56
La lista Uefa della Fiorentina, Sabiri escluso, anche Kokorin non c'è. L'elenco completo
05 settembre 2023 00:09
Sabiri non ci sarà contro l'Inter per il solito problema al ginocchio. Di nuovo out dopo il Rapid
02 settembre 2023 19:00
Convocati Fiorentina per il Rapid Vienna: out Infantino, Ikonè non recupera, Sabiri c'è
30 agosto 2023 14:34
Corriere Fiorentino, Sabiri in uscita? Sirene dalla Bundesliga. Kouamé lo vogliono in Francia, presto una risposta
30 agosto 2023 09:04
Dal Viola Park: Sabiri e Ikoné tornano a disposizione in vista del Rapid. Anche Barak in gruppo
29 agosto 2023 16:50
I convocati della Fiorentina: Amrabat e Jovic non ci sono. Fuori anche Ikonè e Sabiri. Kokorin presente
26 agosto 2023 18:11
Gazzetta: “Sabiri-Fiorentina, persa la stima di Italiano? Potrebbe essere ceduto già ora”
26 agosto 2023 09:18
Nazione: “Sabiri-Fiorentina all’addio? “Mal di pancia” provocato dal suo mancato utilizzo contro il Genoa"
25 agosto 2023 07:53
Barone: "Nico non è in vendita. Nessuna offerta per Amrabat. Sabiri? Notizia inventata"
24 agosto 2023 18:57
Sabiri vicino all'Empoli? No, arrivano smentite. Società azzurra sta guardando verso altri obiettivi
23 agosto 2023 21:58
Radio Bruno, Sabiri potrebbe andare in prestito all'Empoli. Già finita la sua esperienza alla Fiorentina?
23 agosto 2023 21:13
Italiano: "Nuovi arrivati colmano lacune. Beltran vuole spaccare tutto. Sabiri ha fastidio al ginocchio"
23 agosto 2023 19:15
I convocati della Fiorentina: esclusi Sabiri e Amrabat. Fuori per infortunio Ikonè e Kayode, c'è Kokorin
23 agosto 2023 13:54
Sabiri, Italiano lo tiene in grande considerazione. Ha preso nella Fiorentina il posto di Saponara
13 agosto 2023 07:35
Sabiri: "Voglio diventare importante per la Fiorentina, darò tutto. Italiano innamorato del calcio, coinvolge tutti"
28 luglio 2023 17:35
FORM.UFFICIALE: PARISI TITOLARE, ANCORA AMATUCCI IN MEZZO, SABIRI INSIEME A CABRAL
23 luglio 2023 17:45
Oggi contro il Catanzaro, Italiano punta sul 4-2-3-1: Parisi e Sabiri i due osservati speciali
23 luglio 2023 09:10
Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo
15 luglio 2023 20:39
Sabiri: "Felice di essere alla Fiorentina, darò il 100%. Qui posso diventare un calciatore di alto livello"
12 luglio 2023 16:30
La Fiorentina accoglie Sabiri al Viola Park, arriva anche l'abbraccio con Italiano ed i dirigenti
11 luglio 2023 19:31
Sabiri già carico per iniziare la sua avventura alla Fiorentina: posta foto dello stemma sui social
11 luglio 2023 19:11
Sorpresa Sabiri, è la vera novità del raduno della Fiorentina: ha rinunciato a parte di vacanze
02 luglio 2023 08:32
Buso su Sabiri: "Fiorentina ha colto occasione ma non so dove può essere inserito tatticamente"
13 maggio 2023 19:04
Sabiri abbandona la Sampdoria, ha lasciato Genova ed è in Germania. Tornerà solo per la Fiorentina
06 maggio 2023 15:31
Giallo Sabiri, niente convocazione e fuga in Germania: messaggi minacciosi arrivati al suo indirizzo
04 maggio 2023 09:31
Sabiri scappa in Germania dopo minacce ricevute per episodio di Firenze: finita con la Samp?
03 maggio 2023 13:20
Stankovic ha perso le speranze con Sabiri: "Quando sarà qui lo capirete anche voi com'è fatto..."
02 maggio 2023 12:27
Sabiri spiega: “La maglia regalata l’avevo promessa a un bambino con la bandiera del Marocco”
01 maggio 2023 17:00
Convocati Sampdoria, Tante assenze per Stankovic contro la Fiorentina: c'è Sabiri, Nuytinck out
29 aprile 2023 19:37
Sentite Stankovic: "Sabiri mi sembra un bambino, corre dove va la palla. Se gioca fa una brutta figura"
17 aprile 2023 16:30
In casa Sampdoria non ci stanno: "La Fiorentina vuole prendere anche Falcone a prezzo di saldo"
28 marzo 2023 18:58
Il Marocco convoca Amrabat e Sabiri per l'amichevoli contro Brasile e Peru. Escluso ancora una volta Maleh
13 marzo 2023 17:10
Flachi duro su Sabiri: "Se si comporta così a Firenze deve iniziare a correre, è lungo Viale dei Mille"
06 marzo 2023 19:42
Caos Sabiri-Sampdoria, arriva l'accusa: "Ha già alla testa alla Fiorentina". Stankovic attacca la società
06 marzo 2023 13:21
Stankovic spiega l'umiliazione di Sabiri: "Non mi era piaciuto, qualcuno non gestisce bene la tensione"
05 marzo 2023 18:47
Stankovic umilia Sabiri, lo sostituisce dopo 34 minuti: "Adesso basta, ci ho pensato io". Tifosi fischiano
05 marzo 2023 15:50
Sabiri affonda la Sampdoria e non aiuta la Fiorentina, sbaglia il rigore decisivo, poi il Bologna vince
18 febbraio 2023 17:18
Pradè: "Mai cercato l'attaccante, a gennaio è difficile. Biraghi rinnova se scatta opzione presenze"
03 febbraio 2023 14:50
Da Genova si ribellano: "La Fiorentina ha approfittato dei debiti della Samp per prendere Sabiri"
01 febbraio 2023 14:19
Sabiri è della Fiorentina, il giocatore esulta: "Grazie Allah, entrerò a far parte della famiglia Viola"
31 gennaio 2023 20:44
Pedullà annuncia: "Fatta per Sabiri alla Fiorentina per 2 milioni di euro, arriva a Firenze a giugno"
31 gennaio 2023 18:39
Pedullà: "Nuovo incontro Fiorentina-Sampdoria per Sabiri. Viola possono offrire massimo 3 milioni"
31 gennaio 2023 16:20
Radio Bruno: "Pessimismo per Sabiri alla Fiorentina. Società viola non vuole offrire più di 2 milioni"
31 gennaio 2023 13:43
TMW, Fiorentina e Sampdoria a colloquio per definire passaggio di Sabiri a Firenze per giugno
31 gennaio 2023 13:14
Pedullà: "La Sampdoria chiede 4 milioni per Sabiri, la Fiorentina offre meno di 3. Oggi nuovo incontro"
31 gennaio 2023 09:42
Corriere dello Sport: “Sabiri-Fiorentina? Commisso vuole chiudere alle sue condizioni”
31 gennaio 2023 09:29
Corriere Fiorentino: “Sabiri-Fiorentina si farà, ieri altro rilancio. La Samp ne chiede 4 più bonus”
31 gennaio 2023 09:17
Fiorentina e Sampdoria trattano Sabiri, offerta viola poco più di 2 milioni, Samp ne chiede 3
30 gennaio 2023 20:50
Da Genova: concorrenza del Bologna per Sabiri. Offerto Van Hooijdonk alla Sampdoria
30 gennaio 2023 16:25
TMW, Fiorentina e Sampdoria si parleranno nel pomeriggio per definire Sabiri a Firenze da giugno
30 gennaio 2023 13:58
Nazione, Fiorentina-Samp ieri sera altri contatti per Sabiri: la chiusura arriverà a 3,5 milioni?
30 gennaio 2023 08:58
Corriere Fiorentino, Sabiri-Fiorentina? A 4 milioni si può chiudere ma arriverebbe a giugno
30 gennaio 2023 08:47
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