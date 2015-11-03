Labaro Viola

Notizie Sabiri Fiorentina

Nazione: “Sabiri e Kouame restano in uscita. Occhio a piste nel mercato turco o arabo”

04 febbraio 2026 09:17

Lady Radio rivela: "Sabiri piace in Brasile, il giocatore potrebbe lasciare Firenze a breve"

03 febbraio 2026 13:56

Sabiri resta in uscita. Corriere dello Sport: "Nelle ultime ore è un'idea per il centrocampo dell'Empoli"

02 febbraio 2026 09:31

Corriere dello Sport: "Fortini e Ranieri restano alla Fiorentina, si cercano acquirenti per Sabiri e Kouame"

30 gennaio 2026 09:12

Nazione: “Sabiri ai margini della Fiorentina. A lui si è interessato anche il Genoa”

26 gennaio 2026 09:48

Corriere dello Sport: "Genoa su Sabiri. Kouamè? Tanti club su di lui ma niente di concreto per ora"

25 gennaio 2026 10:12

TMW riporta: "Sabiri piace al Genoa, il trequartista può andare via anche in prestito"

23 gennaio 2026 14:17

Nazione: “Gosens e Sabiri si allenano ancora a parte: torneranno dopo la sosta”

08 novembre 2025 09:03

Già ai box il “salvatore della patria”: Sabiri ko dopo appena 26 minuti di Serie A con la Fiorentina

28 ottobre 2025 22:59

Bucciantini: "Pioli credeva di poter fare un altro calcio con questa Fiorentina, manca equilibrio"

28 ottobre 2025 13:42

Galli: “Sabiri ha cambiato la partita. Se l’ultimo della panchina incide, il momento viola parla chiaro”

28 ottobre 2025 09:14

Cecchi: "Pioli sbaglia completamente la comunicazione, la Fiorentina non ha giocato nemmeno ieri"

27 ottobre 2025 13:34

Nazione: "Sabiri-Richardson costano 1,6 milioni netti alla Fiorentina, troppo per una coppia fuori dal progetto"

12 ottobre 2025 14:05

Gazzetta sottolinea: "Richardson-Sabiri zero minuti in campo: rimasti perché non c'erano acquirenti"

12 ottobre 2025 13:57

Altro assente in casa Fiorentina: Sabiri lascia il ritiro per motivi familiari, salterà la partita con il Napoli

13 settembre 2025 12:29

Tuttosport: "La Fiorentina proverà ancora a cedere Sabiri e Richardson nei mercati aperti"

02 settembre 2025 09:15

Convocati Fiorentina contro il Polyssia: "Assente Beltran per motivi di mercato, ci sono Sabiri, Kospo e Kouadio"

20 agosto 2025 14:35

Bucchioni: "Mandragora è un buon giocatore, ma se non rinnova può essere ceduto tranqullamente"

29 luglio 2025 18:02

Nazione: “Sabiri potrebbe convincere Pioli. In caso di permanenza da discutere il rinnovo”

29 luglio 2025 09:23

Piero Ducci: "Pioli tra i primi 5 allenatori italiani. Sabiri un talento inespresso, è molto discontinuo"

28 luglio 2025 22:17

Ferrara sicuro: "Sabiri può essere utile nella Fiorentina di Pioli, Sottil no e ha più mercato"

28 luglio 2025 18:16

Convocati Fiorentina per la tournée in Inghilterra: Pioli fa fuori Sottil, c’è Sabiri. La lista completa

28 luglio 2025 09:11

Ferrara: "Sottil sognava il Milan ma il Milan non sognava lui. Sabiri più intrigante, forse è il caldo"

26 luglio 2025 15:17

Pedullà: "Nzola ha aperto al Pisa, la Fiorentina non vuole darlo in prestito. Un'uscita entro martedì"

25 luglio 2025 16:13

Sabiri, l’inaspettato protagonista: da oggetto misterioso a sorpresa del ritiro viola

24 luglio 2025 23:56

Sorpresa al Viola Park: Sabiri reintegrato nel gruppo squadra per l'allenamento odierno pomeridiano

23 luglio 2025 18:56

Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat

20 gennaio 2025 18:51

Corriere dello Sport: “Con l’addio di Sabiri e di Infantino, la Fiorentina risparmia 1,3 milioni”

02 ottobre 2024 08:21

Ora è ufficiale, Sabiri saluta la Fiorentina: passa all'Ajman Club in prestito con diritto di riscatto

30 settembre 2024 16:31

Corriere Fiorentino: “Sabiri, la Fiorentina sta valutando se liberarlo a zero. Attende novità dal suo entourage”

06 settembre 2024 08:42

La lista UEFA parla chiaro: Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen sono ai margini, verranno ceduti 

05 settembre 2024 09:23

Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Per loro si cercano sistemazioni

04 settembre 2024 19:24

Sabiri risponde a Di Marzio sulla trattativa con il club egiziano: "Meno male che ne sai più di me"

03 settembre 2024 22:33

Di Marzio: "Non solo Brekalo e Barak, anche Sabiri pronto a lasciare Firenze in queste ore"

03 settembre 2024 22:09

Sabiri è tornato a Firenze. Il centrocampista posa sui social con la maglia della Fiorentina al Viola Park

23 luglio 2024 19:48

Primo allenamento della Fiorentina aperto ai tifosi al Viola Park: assenti Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri

10 luglio 2024 18:31

Repubblica: “Sabiri destinato a lasciare ancora la Fiorentina: andrà a Dubai”

09 luglio 2024 08:39

Il "pacco" Sabiri torna alla Fiorentina e c'è la Salernitana di Sottil che lo vuole in serie B

22 giugno 2024 22:20

Nazione: “Sabiri spinge per tornare alla Fiorentina, l’Al-Fayha non pagherà il riscatto di 3 milioni” 

06 giugno 2024 08:58

Sabiri incanta in Arabia Saudita. Vittoria dell'Al Fayha in Champions asiatica con due suoi gol

04 ottobre 2023 10:50

"Sabiri via perchè voleva giocare, si presentava svogliato in allenamento. Christensen? Serviva un titolare"

19 settembre 2023 15:20

Ora è anche ufficiale: Sabiri è un nuovo giocatore dell'Al-Fayha. Lascia la Fiorentina in prestito

07 settembre 2023 18:54

Rottura tra Sabiri e la Fiorentina per colpa dell'impiego, il marocchino voleva essere un titolare

06 settembre 2023 13:20

Sabiri e Kokorin erano le due scommesse di Pradè: la Fiorentina li saluta entrambi 

06 settembre 2023 09:06

TMW, Sabiri in Arabia in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Lascia la Fiorentina per l'Al-Fayha

05 settembre 2023 13:28

Retroscena Sabiri, a Genova non prese bene il mancato ingresso in campo. Stankovic ci aveva avvisato

05 settembre 2023 10:37

Sorpresa Sabiri, lascia la Fiorentina e vola in Arabia, firmerà con Al Faieh. Addio a Firenze dopo due mesi

05 settembre 2023 09:48

Gazzetta: “Sabiri è partito male nei rapporti con il club, Italiano l’ha messo fuori dalla lista UEFA”

05 settembre 2023 08:56

La lista Uefa della Fiorentina, Sabiri escluso, anche Kokorin non c'è. L'elenco completo

05 settembre 2023 00:09

Sabiri non ci sarà contro l'Inter per il solito problema al ginocchio. Di nuovo out dopo il Rapid

02 settembre 2023 19:00

Convocati Fiorentina per il Rapid Vienna: out Infantino, Ikonè non recupera, Sabiri c'è

30 agosto 2023 14:34

Corriere Fiorentino, Sabiri in uscita? Sirene dalla Bundesliga. Kouamé lo vogliono in Francia, presto una risposta 

30 agosto 2023 09:04

Dal Viola Park: Sabiri e Ikoné tornano a disposizione in vista del Rapid. Anche Barak in gruppo

29 agosto 2023 16:50

I convocati della Fiorentina: Amrabat e Jovic non ci sono. Fuori anche Ikonè e Sabiri. Kokorin presente

26 agosto 2023 18:11

Gazzetta: “Sabiri-Fiorentina, persa la stima di Italiano? Potrebbe essere ceduto già ora”

26 agosto 2023 09:18

Nazione: “Sabiri-Fiorentina all’addio? “Mal di pancia” provocato dal suo mancato utilizzo contro il Genoa"

25 agosto 2023 07:53

Barone: "Nico non è in vendita. Nessuna offerta per Amrabat. Sabiri? Notizia inventata"

24 agosto 2023 18:57

Sabiri vicino all'Empoli? No, arrivano smentite. Società azzurra sta guardando verso altri obiettivi

23 agosto 2023 21:58

Radio Bruno, Sabiri potrebbe andare in prestito all'Empoli. Già finita la sua esperienza alla Fiorentina?

23 agosto 2023 21:13

Italiano: "Nuovi arrivati colmano lacune. Beltran vuole spaccare tutto. Sabiri ha fastidio al ginocchio"

23 agosto 2023 19:15

I convocati della Fiorentina: esclusi Sabiri e Amrabat. Fuori per infortunio Ikonè e Kayode, c'è Kokorin

23 agosto 2023 13:54

Sabiri, Italiano lo tiene in grande considerazione. Ha preso nella Fiorentina il posto di Saponara

13 agosto 2023 07:35

Sabiri: "Voglio diventare importante per la Fiorentina, darò tutto. Italiano innamorato del calcio, coinvolge tutti"

28 luglio 2023 17:35

FORM.UFFICIALE: PARISI TITOLARE, ANCORA AMATUCCI IN MEZZO, SABIRI INSIEME A CABRAL

23 luglio 2023 17:45

Oggi contro il Catanzaro, Italiano punta sul 4-2-3-1: Parisi e Sabiri i due osservati speciali

23 luglio 2023 09:10

Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo

15 luglio 2023 20:39

Sabiri: "Felice di essere alla Fiorentina, darò il 100%. Qui posso diventare un calciatore di alto livello"

12 luglio 2023 16:30

La Fiorentina accoglie Sabiri al Viola Park, arriva anche l'abbraccio con Italiano ed i dirigenti

11 luglio 2023 19:31

Sabiri già carico per iniziare la sua avventura alla Fiorentina: posta foto dello stemma sui social

11 luglio 2023 19:11

Sorpresa Sabiri, è la vera novità del raduno della Fiorentina: ha rinunciato a parte di vacanze

02 luglio 2023 08:32

Buso su Sabiri: "Fiorentina ha colto occasione ma non so dove può essere inserito tatticamente"

13 maggio 2023 19:04

Sabiri abbandona la Sampdoria, ha lasciato Genova ed è in Germania. Tornerà solo per la Fiorentina

06 maggio 2023 15:31

Giallo Sabiri, niente convocazione e fuga in Germania: messaggi minacciosi arrivati al suo indirizzo

04 maggio 2023 09:31

Sabiri scappa in Germania dopo minacce ricevute per episodio di Firenze: finita con la Samp?

03 maggio 2023 13:20

Stankovic ha perso le speranze con Sabiri: "Quando sarà qui lo capirete anche voi com'è fatto..."

02 maggio 2023 12:27

Sabiri spiega: “La maglia regalata l’avevo promessa a un bambino con la bandiera del Marocco”

01 maggio 2023 17:00

Convocati Sampdoria, Tante assenze per Stankovic contro la Fiorentina: c'è Sabiri, Nuytinck out

29 aprile 2023 19:37

Sentite Stankovic: "Sabiri mi sembra un bambino, corre dove va la palla. Se gioca fa una brutta figura"

17 aprile 2023 16:30

In casa Sampdoria non ci stanno: "La Fiorentina vuole prendere anche Falcone a prezzo di saldo"

28 marzo 2023 18:58

Il Marocco convoca Amrabat e Sabiri per l'amichevoli contro Brasile e Peru. Escluso ancora una volta Maleh

13 marzo 2023 17:10

Flachi duro su Sabiri: "Se si comporta così a Firenze deve iniziare a correre, è lungo Viale dei Mille"

06 marzo 2023 19:42

Caos Sabiri-Sampdoria, arriva l'accusa: "Ha già alla testa alla Fiorentina". Stankovic attacca la società

06 marzo 2023 13:21

Stankovic spiega l'umiliazione di Sabiri: "Non mi era piaciuto, qualcuno non gestisce bene la tensione"

05 marzo 2023 18:47

Stankovic umilia Sabiri, lo sostituisce dopo 34 minuti: "Adesso basta, ci ho pensato io". Tifosi fischiano

05 marzo 2023 15:50

Sabiri affonda la Sampdoria e non aiuta la Fiorentina, sbaglia il rigore decisivo, poi il Bologna vince

18 febbraio 2023 17:18

Pradè: "Mai cercato l'attaccante, a gennaio è difficile. Biraghi rinnova se scatta opzione presenze"

03 febbraio 2023 14:50

Da Genova si ribellano: "La Fiorentina ha approfittato dei debiti della Samp per prendere Sabiri"

01 febbraio 2023 14:19

Sabiri è della Fiorentina, il giocatore esulta: "Grazie Allah, entrerò a far parte della famiglia Viola"

31 gennaio 2023 20:44

Pedullà annuncia: "Fatta per Sabiri alla Fiorentina per 2 milioni di euro, arriva a Firenze a giugno"

31 gennaio 2023 18:39

Pedullà: "Nuovo incontro Fiorentina-Sampdoria per Sabiri. Viola possono offrire massimo 3 milioni"

31 gennaio 2023 16:20

Radio Bruno: "Pessimismo per Sabiri alla Fiorentina. Società viola non vuole offrire più di 2 milioni"

31 gennaio 2023 13:43

TMW, Fiorentina e Sampdoria a colloquio per definire passaggio di Sabiri a Firenze per giugno

31 gennaio 2023 13:14

Pedullà: "La Sampdoria chiede 4 milioni per Sabiri, la Fiorentina offre meno di 3. Oggi nuovo incontro"

31 gennaio 2023 09:42

Corriere dello Sport: “Sabiri-Fiorentina? Commisso vuole chiudere alle sue condizioni”

31 gennaio 2023 09:29

Corriere Fiorentino: “Sabiri-Fiorentina si farà, ieri altro rilancio. La Samp ne chiede 4 più bonus”

31 gennaio 2023 09:17

Fiorentina e Sampdoria trattano Sabiri, offerta viola poco più di 2 milioni, Samp ne chiede 3

30 gennaio 2023 20:50

Da Genova: concorrenza del Bologna per Sabiri. Offerto Van Hooijdonk alla Sampdoria

30 gennaio 2023 16:25

TMW, Fiorentina e Sampdoria si parleranno nel pomeriggio per definire Sabiri a Firenze da giugno

30 gennaio 2023 13:58

Nazione, Fiorentina-Samp ieri sera altri contatti per Sabiri: la chiusura arriverà a 3,5 milioni?

30 gennaio 2023 08:58

Corriere Fiorentino, Sabiri-Fiorentina? A 4 milioni si può chiudere ma arriverebbe a giugno 

30 gennaio 2023 08:47

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