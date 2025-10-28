Bucciantini: “Pioli credeva di poter fare un altro calcio con questa Fiorentina, manca equilibrio”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini per parlare di Fiorentina dopo il pareggio col Bologna e in previsione con l’Inter: “Da domani la Fiorentina può avere risposte solo positive perché non ha niente da perdere contro un avversario del genere. Bisogna trovare delle convinzioni e capire su chi puntare davvero per ricostruire la squadra in questo momento duro. L’Inter gioca il calcio migliore in Italia e noi dobbiamo cercare di non farla eccellere, bisogna bloccare il loro centrocampo dove risiede la qualità del gioco.”

Prosegue: “Pioli ha messo Sabiri domenica perché era il migliore passatore che aveva in panchina e voleva mettere uno capace di darla con più coraggio in avanti per tentare di innescare le punte, infatti hai trovato degli episodi buoni che le hanno consentito di pareggiare in chiusura finendo la gara in avanti, potevamo perdere in modo definitivo, invece ci siamo salvati e bisogna aggrapparsi a un punto miracoloso perché altrimenti saresti stato ultimo da solo. Domani puoi perdere, ma devi far vedere un altro mattone nella crescita.”

Su Pioli: “Se la Fiorentina lo ritiene una garanzia, allora non va messo in discussione. Pioli è un allenatore forte e in questo momento non ha alle spalle una società che possa prendere delle decisioni dure, quindi credo verrà confermato. Adesso lo vedo in difficoltà e pensava di avere un’altra squadra in mano per fare il calcio che voleva lui. Questa squadra è un ibrido tra un calcio tecnico ed uno più grintoso, quindi deve ancora trovare un equilibrio.”