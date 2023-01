Radio Bruno: “Pessimismo per Sabiri alla Fiorentina. Società viola non vuole offrire più di 2 milioni”

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, filtra pessimismo per il passaggio di Sabiri dalla Sampdoria alla Fiorentina. La società viola non vuole offrire più di 2 milioni per il centrocampista marocchino classe 1996 mentre la posizione del club blucerchiato non scende dalla richiesta di 3 milioni. Se non dovessero venirsi incontro, l’affare non andrà in porto. Ricordiamo che Sabiri arriverebbe nel caso a Firenze dal prossimo giugno.

LA POSIZIONE DELLA FIORENTINA SU AMRABAT