La Fiorentina non ha nessuna intenzione di cedere Amrabat. Il marocchino resta a Firenze

Nelle ultime ore sono emerse diverse voci che raccontavano dell’assalto del Barcellona per Amrabat, il giocatore della Fiorentina, con il contratto in scadenza nel 2025, è nel mirino dei più grandi club dopo il mondiale fatto ad altissimi livelli. La società viola però, nonostante dei possibili assalti delle ultime ore, non ha nessuna intenzione di privarsi del calciatore in questa sessione di mercato. Amrabat dunque resterà alla Fiorentina.

