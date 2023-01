Sportitalia: “Amrabat spinge per la cessione. Fiorentina vuole rifiutare l’offerta del Barça”

Ieri sera Gerard Moreno ha annunciato il tentativo da parte del Barcellona per Sofyan Amrabat. L’intenzione della Fiorentina è chiara: rifiutare l’offerta. Lo aveva dichiarato lo stesso Joe Barone: “Nico Gonzalez e Amrabat non sono in vendita, punto e basta”. Ma secondo quanto riportato da Sportitalia, il centrocampista marocchino starebbe spingendo per la cessione. Sul tavolo la proposta del Barcellona, ma il club viola è intenzionato a rifiutare.