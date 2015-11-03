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Notizie Barcellona Fiorentina

Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona

03 aprile 2026 23:05

SportMediaset rivela: "Il Barcellona pensa a Moise Kean già per il mercato di gennaio"

20 dicembre 2025 14:42

Il Tirreno riporta: "Kean è distratto dalle voci del Barcellona, la sua mira è molto imprecisa"

03 dicembre 2025 13:49

Corriere dello Sport rivela: "Kean-Barcellona incontro informale in Spagna. Ma niente di concreto"

02 dicembre 2025 10:07

Dalla Spagna: "Il Barcellona ha incontrato il procuratore di Kean, incontro informale senza pretese"

28 novembre 2025 14:14

La Liga torna sui suoi passi: annullata la partita a Miami tra Villarreal e Barcellona

21 ottobre 2025 22:22

Guardiola: "Yamal come Messi? è come paragonare un pittore qualsiasi a Van Gogh"

28 luglio 2025 23:39

La Gazzetta dello Sport: "La Juventus vuole disfarsi di Arthur, ma l'ingaggio da 6 milioni spaventa le pretendenti"

20 luglio 2025 15:38

Ex allenatore di Kospo: "Mi ricorda Materazzi ma meno aggressivo, è già pronto per la prima squadra"

16 luglio 2025 12:45

Ora è anche ufficiale: Kospo è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore classe 2007 arriva dal Barcellona

15 luglio 2025 18:54

Dalla Spagna rivelano: "Kospo ha lasciato il Barcellona perché vuole giocare in prima squadra"

14 luglio 2025 12:05

Corriere dello Sport: “Kospo è il colpo piazzato dalla Fiorentina. Pioli deciderà se promuoverlo in prima squadra”

14 luglio 2025 08:05

Dalla Francia: "Kospo uno dei migliori talenti de La Masia. Cessione alla Fiorentina inaspettata"

13 luglio 2025 22:16

Natali su Kospo: "Grande struttura e personalità. Grazie al Barcellona è forte nell'uscita da dietro"

13 luglio 2025 17:01

La Nazione riporta: "Dodo dovrebbe restare alla Fiorentina salvo maxi offerte in estate"

09 giugno 2025 13:37

Corriere dello Sport: “Rinnovo Dodò? Ostacolo commissioni. E l’adeguamento non scatterebbe subito”

10 maggio 2025 09:22

Corriere dello Sport: “Kean in dubbio per il Venezia, oggi si conosceranno le sue condizioni. Pronto il piano B”

10 maggio 2025 09:20

Dalla Spagna: "Flick vuole un terzino destro per il Barcellona, ma è Frimpong l'obbiettivo principale"

06 maggio 2025 11:36

Inter, 3-3 a Barcellona. Il primo duello Spagna-Italia finisce pari, ora tocca alla Fiorentina

30 aprile 2025 23:35

L’Inter vola in semifinale Champions, stasera Lazio e Fiorentina giocano anche per il ranking

17 aprile 2025 00:17

Dalla Spagna: Barcellona a caccia di un terzino destro da regalare a Flick. In lista c'è anche Dodo

16 aprile 2025 14:30

Corriere dello Sport: “Rinnovo Dodò, la Fiorentina gli aveva offerto un biennale. Piace al Barcellona”

08 aprile 2025 08:36

Barcellona su Kean? LaLiga dà battaglia al club catalano: "Ha violato le norme di controllo economico"

07 aprile 2025 16:27

TMW riporta: "Regna l'ottimismo per il rinnovo di Dodo, ma il Barcellona si fa vedere sullo sfondo"

04 aprile 2025 18:27

Bardazzi: "Kean al Barça? Non gli conviene. La storia di Comuzzo dimostra le intenzioni di Commisso"

04 aprile 2025 16:03

Tuttosport: “La Premier ha messo nel mirino Kean, ma occhio al Barcellona, idea per il post-Lewandowski”

01 aprile 2025 08:56

Barcellona: rissa tra operai a colpi di bastone nel nuovo stadio Camp Nou, 6 feriti

11 ottobre 2024 23:01

TMW, la stella brasiliana Rayan Vitor preferisce la Fiorentina a Barça e City per merito di Edmundo

23 agosto 2024 22:11

Sergi Roberto è stato offerto alla Fiorentina. Proposta fatta anche a Roma e Como, in Spagna il Siviglia

11 agosto 2024 16:29

Ufficiale, Marcos Alonso lascia il Barcellona: l'ex Fiorentina entra nella lista svincolati a partire da oggi

30 giugno 2024 17:41

Di Marzio: "L'attaccante è una priorità, Vitor Roque e Dallinga contattati dalla Fiorentina"

22 giugno 2024 00:52

Dalla Spagna: Vlahovic dice addio alla Juve, ha raggiunto un accordo verbale con il Barça!

03 maggio 2024 21:40

Incredibile a Barcellona, i tifosi blaugrana attaccano per errore il bus della loro squadra!

16 aprile 2024 21:35

La Fiorentina tiene d'occhio una perla del Barcellona? Si tratterebbe di Dani Rodriguez, ala sinistra classe 2005

13 aprile 2024 15:33

La Juventus su Kayode e potrebbe offrire Arhur come contropartita, sul terzino c'è anche il Barcellona

06 marzo 2024 12:44

A gennaio la Juventus e il Barcellona hanno chiesto di prendere Amrabat. No del Manchester

01 marzo 2024 20:48

Thiago Motta al Barcellona? Dalla Spagna rivelano: "Lo scherzo con l'estintore nega il suo ingaggio"

31 gennaio 2024 17:23

La favola Bologna già vede la fine, Thiago Motta scontento, a fine anno può andare al Barcellona

26 gennaio 2024 20:01

Mina al Barcellona a gennaio? Il difensore ha un'opzione con la Fiorentina per l'anno prossimo

26 dicembre 2023 17:34

Il Barcellona cerca un difensore e rivuole Jerry Mina dalla Fiorentina. Sarebbe un ritorno per il difensore

25 dicembre 2023 11:43

La bomba dalla Spagna: "La Juve vuole riprendere subito Arthur perchè è senza Pogba e Fagioli"

25 ottobre 2023 11:44

Dalla Spagna rivelano, il Barça rivoleva Arthur ma i senatori si sono opposti perchè non fa una vita sana

20 ottobre 2023 11:03

Dalla Spagna scrivono di Garcia alla Fiorentina. Ma la notizia è falsa, la società viola non lo cerca

31 agosto 2023 12:59

Gazzetta, si infrange il sogno Barcellona per Amrabat, l'offerta era troppo bassa. C'è lo United

25 luglio 2023 08:53

Corriere della Sera: "Amrabat vuole il Barcellona. Manchester e Arabia in stand by. Nella sua testa ci sono i blaugrana"

08 luglio 2023 12:52

Dalla Spagna, Atletico convinto di prendere Amrabat ma Fiorentina non scende sotto i 30 milioni

25 giugno 2023 18:17

Dal Marocco: "Il Barcellona per avere Amrabat offre alla Fiorentina 15 milioni più Eric Garcia"

18 giugno 2023 22:07

Fratello Amrabat: "Ha dato tutto per la Fiorentina. Quando chiama il Barcellona ovvio che vuoi andare"

17 giugno 2023 23:11

Corriere dello Sport: "Niente Barça, Simeone vuole Amrabat all'Atletico Madrid. Club al lavoro"

15 giugno 2023 09:08

Dalla Spagna, il Barça si defila per Amrabat. L'entourage: "Sono spariti. Altri club in posizione migliore"

13 giugno 2023 16:05

Corriere dello Sport: “Amrabat ha scelto il Barcellona ma la Fiorentina spera in un’asta. Sì parte da 30 milioni” 

12 giugno 2023 09:32

Dalla Spagna, Marca scrive: "Fiorentina accetterà 20 milioni per Amrabat più prestito di un giocatore"

09 giugno 2023 22:07

Fratello Amrabat annuncia: "Non andrà al West Ham. Vuole la Spagna ed il Barcellona"

08 giugno 2023 14:30

La Juventus tenta il tutto per tutto per salvarsi: rinuncia alla Superlega per farsi perdonare dalla Uefa

06 giugno 2023 17:22

TMW, Amrabat e il futuro: contro Sassuolo ultima in Serie A? Fiorentina pronta ad ascoltare offerte

02 giugno 2023 11:23

Si allontanano le sirene: Barcellona non più sulle tracce di Amrabat, i blaugrana puntano Kimmich

30 maggio 2023 18:43

Dalla Spagna insistono: "Fiorentina cederà Amrabat per 20-25 milioni. Patto col giocatore"

13 maggio 2023 16:33

La Fiorentina chiede 40 milioni per Amrabat? Per il Barcellona sono troppi e vira su Zubimendi

13 maggio 2023 15:40

Batistuta rivede e commenta il gol contro il Barcellona: "Poverino il portiere, non poteva fare nulla..."

10 maggio 2023 21:04

Dalla Spagna insistono: "Barcellona vuole chiudere il prima possibile per Amrabat perchè senza soldi"

09 maggio 2023 21:13

Xavi vuole a tutti i costi Amrabat al Barcellona. La Fiorentina vuole almeno 40 milioni per cederlo

08 maggio 2023 15:37

Marca scrive: "Il Barcellona vuole Amrabat ma non ha i soldi per comprarlo dalla Fiorentina"

05 maggio 2023 22:00

Il Mundo Deportivo mette in prima pagina Amrabat: "È il nuovo Busquets per il Barcellona"

05 maggio 2023 14:12

Dalla Spagna, Amrabat pensiero fisso del Barcellona: blaugrana vogliono sconto per contratto in scadenza

04 maggio 2023 18:17

Dalla Spagna, Non solo Barcellona su Amrabat, c'è anche l'Atletico: sfida Xavi-Simeone per il marocchino

28 marzo 2023 18:49

Amrabat ed il “no” della Fiorentina al Barcellona, subito la delusione, ora ci sono solo i viola 

27 marzo 2023 09:32

Dalla Spagna, Osservatori Barcellona presenti a Marocco-Brasile per vedere Amrabat

25 marzo 2023 19:10

La Fiorentina non tratta cessione di Amrabat per meno di 40 milioni. Si cerca il rinnovo anti Barcellona

23 marzo 2023 15:22

Dalla Spagna: il Barcellona non molla Amrabat. Ma il suo arrivo in blaugrana dipende anche da Sergio Busquets

07 marzo 2023 16:15

Calciomercato.com, Non solo Barcellona per Amrabat: interesse di Atletico, Chelsea e Manchester United

11 febbraio 2023 19:20

Il retroscena: "Amrabat per andare al Barcellona non avrebbe voluto nemmeno lo stipendio"

08 febbraio 2023 22:18

Dalla Spagna, il Mundo Deportivo scrive: "Il Barcellona riproverà a prendere Amrabat a giugno"

08 febbraio 2023 13:48

Il patto tra la Fiorentina e Amrabat, avanti senza problemi fino a giugno. Poi offerte verranno valutate

03 febbraio 2023 23:51

Pedullà: "Xavi scorretto con la Fiorentina, Barcellona senza soldi. Commisso ha ragione su tutto"

03 febbraio 2023 17:41

Corriere della Sera: "Morale basso per Amrabat dopo il no al Barcellona: il ragazzo è turbato"

01 febbraio 2023 12:21

Cassano scopre che il Barcellona vuole Amrabat: "Cos'è che vogliono? Ma se non vedono Kessie..."

01 febbraio 2023 11:05

Corriere dello Sport rivela: “Xavi ieri ha tempestato Amrabat di telefonate: Fiorentina offesa”

01 febbraio 2023 09:44

La Liga nega la deroga economica al Barcellona che annuncia: "Mercato chiuso". Addio Amrabat

31 gennaio 2023 21:48

Amrabat non convocato per il Torino. Il giocatore non è sereno, stamattina non si è voluto allenare

31 gennaio 2023 18:14

TMW, Barcellona chiede deroga a LaLiga per prendere Amrabat con obbligo di riscatto

31 gennaio 2023 17:34

Criscitiello rivela: "Xavi stamattina ha chiamato Amrabat per convincerlo del Barca, Fiorentina furiosa"

31 gennaio 2023 17:27

Amrabat vuole andare via? La Fiorentina non cambia idea, non si muove da Firenze. Niente Barcellona

31 gennaio 2023 16:24

Il messaggio su Instagram di Amrabat: "Fallo adesso, il futuro non è promesso a nessuno"

31 gennaio 2023 15:56

Xavi: "Amrabat mi piace ma non posso parlare dei giocatori che non sono del Barcellona"

31 gennaio 2023 14:29

Di Marzio: "Barcellona offre per Amrabat prestito oneroso 4 milioni con diritto di riscatto a 36 milioni"

31 gennaio 2023 12:51

La Fiorentina non ha nessuna intenzione di cedere Amrabat. Il marocchino resta a Firenze

31 gennaio 2023 12:25

Fiorentina rifiuta offerta del Barcellona per Amrabat, prestito con diritto di riscatto a 40 milioni

31 gennaio 2023 11:48

L'agente di Amrabat conferma: "Barcellona opzione reale ma difficilmente la Fiorentina dirà sì"

31 gennaio 2023 11:43

Dalla Spagna, il Barcellona è al lavoro per prendere Amrabat in prestito dalla Fiorentina

30 gennaio 2023 23:45

Tuttosport, Amrabat a vedere il Barça, solo viaggio di piacere? Xavi lo considera il post Busquets

24 gennaio 2023 09:31

Dalla Spagna rivelano: "Amrabat presente al Camp Nou per vedere il Barcellona. Viaggio personale"

23 gennaio 2023 15:05

Arrestato Dani Alves, l'accusa è quella di molestie sessuali dopo la denuncia di una ragazza

20 gennaio 2023 11:35

Dalla Spagna: il Barcellona vuole Amrabat ma la Fiorentina chiede minimo 40 milioni

18 dicembre 2022 10:20

Cassano umilia Marcos Alonso: "Passare da Jordi Alba a lui è come paragonare la merda alla cioccolata"

16 settembre 2022 22:22

Infarto per un tifoso in Cadice-Barcellona, portiere lancia il defibrillatore in tribuna per salvargli la vita

10 settembre 2022 21:12

Dalla Spagna, Pjanic lascerà il Barcellona e potrebbe arrivare in prestito alla Fiorentina

02 agosto 2022 12:54

Dalla Spagna: Fiorentina attenta, anche il Barcellona pensa a Galan. Il Celta chiede 18 milioni

25 luglio 2022 17:26

Nazione, Riqui Puig nel mirino della Fiorentina: i viola alzano il pressing, la trattativa può decollare 

05 luglio 2022 08:21

Corriere Fiorentino, Riqui Puig, contatti Barça-Fiorentina: si lavora sulla formula, prestito o titolo definitivo 

05 luglio 2022 08:15

Il Barcellona dà un permesso speciale a Umtiti, accostato alla Fiorentina, per non presentarsi in ritiro

04 luglio 2022 13:21

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