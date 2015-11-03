Notizie Barcellona Fiorentina

Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona
03 aprile 2026 23:05
SportMediaset rivela: "Il Barcellona pensa a Moise Kean già per il mercato di gennaio"
20 dicembre 2025 14:42
Il Tirreno riporta: "Kean è distratto dalle voci del Barcellona, la sua mira è molto imprecisa"
03 dicembre 2025 13:49
Corriere dello Sport rivela: "Kean-Barcellona incontro informale in Spagna. Ma niente di concreto"
02 dicembre 2025 10:07
Dalla Spagna: "Il Barcellona ha incontrato il procuratore di Kean, incontro informale senza pretese"
28 novembre 2025 14:14
La Liga torna sui suoi passi: annullata la partita a Miami tra Villarreal e Barcellona
21 ottobre 2025 22:22
Guardiola: "Yamal come Messi? è come paragonare un pittore qualsiasi a Van Gogh"
28 luglio 2025 23:39
La Gazzetta dello Sport: "La Juventus vuole disfarsi di Arthur, ma l'ingaggio da 6 milioni spaventa le pretendenti"
20 luglio 2025 15:38
Ex allenatore di Kospo: "Mi ricorda Materazzi ma meno aggressivo, è già pronto per la prima squadra"
16 luglio 2025 12:45
Ora è anche ufficiale: Kospo è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore classe 2007 arriva dal Barcellona
15 luglio 2025 18:54
Dalla Spagna rivelano: "Kospo ha lasciato il Barcellona perché vuole giocare in prima squadra"
14 luglio 2025 12:05
Corriere dello Sport: “Kospo è il colpo piazzato dalla Fiorentina. Pioli deciderà se promuoverlo in prima squadra”
14 luglio 2025 08:05
Dalla Francia: "Kospo uno dei migliori talenti de La Masia. Cessione alla Fiorentina inaspettata"
13 luglio 2025 22:16
Natali su Kospo: "Grande struttura e personalità. Grazie al Barcellona è forte nell'uscita da dietro"
13 luglio 2025 17:01
La Nazione riporta: "Dodo dovrebbe restare alla Fiorentina salvo maxi offerte in estate"
09 giugno 2025 13:37
Corriere dello Sport: “Rinnovo Dodò? Ostacolo commissioni. E l’adeguamento non scatterebbe subito”
10 maggio 2025 09:22
Corriere dello Sport: “Kean in dubbio per il Venezia, oggi si conosceranno le sue condizioni. Pronto il piano B”
10 maggio 2025 09:20
Dalla Spagna: "Flick vuole un terzino destro per il Barcellona, ma è Frimpong l'obbiettivo principale"
06 maggio 2025 11:36
Inter, 3-3 a Barcellona. Il primo duello Spagna-Italia finisce pari, ora tocca alla Fiorentina
30 aprile 2025 23:35
L’Inter vola in semifinale Champions, stasera Lazio e Fiorentina giocano anche per il ranking
17 aprile 2025 00:17
Dalla Spagna: Barcellona a caccia di un terzino destro da regalare a Flick. In lista c'è anche Dodo
16 aprile 2025 14:30
Corriere dello Sport: “Rinnovo Dodò, la Fiorentina gli aveva offerto un biennale. Piace al Barcellona”
08 aprile 2025 08:36
Barcellona su Kean? LaLiga dà battaglia al club catalano: "Ha violato le norme di controllo economico"
07 aprile 2025 16:27
TMW riporta: "Regna l'ottimismo per il rinnovo di Dodo, ma il Barcellona si fa vedere sullo sfondo"
04 aprile 2025 18:27
Bardazzi: "Kean al Barça? Non gli conviene. La storia di Comuzzo dimostra le intenzioni di Commisso"
04 aprile 2025 16:03
Tuttosport: “La Premier ha messo nel mirino Kean, ma occhio al Barcellona, idea per il post-Lewandowski”
01 aprile 2025 08:56
Barcellona: rissa tra operai a colpi di bastone nel nuovo stadio Camp Nou, 6 feriti
11 ottobre 2024 23:01
TMW, la stella brasiliana Rayan Vitor preferisce la Fiorentina a Barça e City per merito di Edmundo
23 agosto 2024 22:11
Sergi Roberto è stato offerto alla Fiorentina. Proposta fatta anche a Roma e Como, in Spagna il Siviglia
11 agosto 2024 16:29
Ufficiale, Marcos Alonso lascia il Barcellona: l'ex Fiorentina entra nella lista svincolati a partire da oggi
30 giugno 2024 17:41
Di Marzio: "L'attaccante è una priorità, Vitor Roque e Dallinga contattati dalla Fiorentina"
22 giugno 2024 00:52
Dalla Spagna: Vlahovic dice addio alla Juve, ha raggiunto un accordo verbale con il Barça!
03 maggio 2024 21:40
Incredibile a Barcellona, i tifosi blaugrana attaccano per errore il bus della loro squadra!
16 aprile 2024 21:35
La Fiorentina tiene d'occhio una perla del Barcellona? Si tratterebbe di Dani Rodriguez, ala sinistra classe 2005
13 aprile 2024 15:33
La Juventus su Kayode e potrebbe offrire Arhur come contropartita, sul terzino c'è anche il Barcellona
06 marzo 2024 12:44
A gennaio la Juventus e il Barcellona hanno chiesto di prendere Amrabat. No del Manchester
01 marzo 2024 20:48
Thiago Motta al Barcellona? Dalla Spagna rivelano: "Lo scherzo con l'estintore nega il suo ingaggio"
31 gennaio 2024 17:23
La favola Bologna già vede la fine, Thiago Motta scontento, a fine anno può andare al Barcellona
26 gennaio 2024 20:01
Mina al Barcellona a gennaio? Il difensore ha un'opzione con la Fiorentina per l'anno prossimo
26 dicembre 2023 17:34
Il Barcellona cerca un difensore e rivuole Jerry Mina dalla Fiorentina. Sarebbe un ritorno per il difensore
25 dicembre 2023 11:43
La bomba dalla Spagna: "La Juve vuole riprendere subito Arthur perchè è senza Pogba e Fagioli"
25 ottobre 2023 11:44
Dalla Spagna rivelano, il Barça rivoleva Arthur ma i senatori si sono opposti perchè non fa una vita sana
20 ottobre 2023 11:03
Dalla Spagna scrivono di Garcia alla Fiorentina. Ma la notizia è falsa, la società viola non lo cerca
31 agosto 2023 12:59
Gazzetta, si infrange il sogno Barcellona per Amrabat, l'offerta era troppo bassa. C'è lo United
25 luglio 2023 08:53
Corriere della Sera: "Amrabat vuole il Barcellona. Manchester e Arabia in stand by. Nella sua testa ci sono i blaugrana"
08 luglio 2023 12:52
Dalla Spagna, Atletico convinto di prendere Amrabat ma Fiorentina non scende sotto i 30 milioni
25 giugno 2023 18:17
Dal Marocco: "Il Barcellona per avere Amrabat offre alla Fiorentina 15 milioni più Eric Garcia"
18 giugno 2023 22:07
Fratello Amrabat: "Ha dato tutto per la Fiorentina. Quando chiama il Barcellona ovvio che vuoi andare"
17 giugno 2023 23:11
Corriere dello Sport: "Niente Barça, Simeone vuole Amrabat all'Atletico Madrid. Club al lavoro"
15 giugno 2023 09:08
Dalla Spagna, il Barça si defila per Amrabat. L'entourage: "Sono spariti. Altri club in posizione migliore"
13 giugno 2023 16:05
Corriere dello Sport: “Amrabat ha scelto il Barcellona ma la Fiorentina spera in un’asta. Sì parte da 30 milioni”
12 giugno 2023 09:32
Dalla Spagna, Marca scrive: "Fiorentina accetterà 20 milioni per Amrabat più prestito di un giocatore"
09 giugno 2023 22:07
Fratello Amrabat annuncia: "Non andrà al West Ham. Vuole la Spagna ed il Barcellona"
08 giugno 2023 14:30
La Juventus tenta il tutto per tutto per salvarsi: rinuncia alla Superlega per farsi perdonare dalla Uefa
06 giugno 2023 17:22
TMW, Amrabat e il futuro: contro Sassuolo ultima in Serie A? Fiorentina pronta ad ascoltare offerte
02 giugno 2023 11:23
Si allontanano le sirene: Barcellona non più sulle tracce di Amrabat, i blaugrana puntano Kimmich
30 maggio 2023 18:43
Dalla Spagna insistono: "Fiorentina cederà Amrabat per 20-25 milioni. Patto col giocatore"
13 maggio 2023 16:33
La Fiorentina chiede 40 milioni per Amrabat? Per il Barcellona sono troppi e vira su Zubimendi
13 maggio 2023 15:40
Batistuta rivede e commenta il gol contro il Barcellona: "Poverino il portiere, non poteva fare nulla..."
10 maggio 2023 21:04
Dalla Spagna insistono: "Barcellona vuole chiudere il prima possibile per Amrabat perchè senza soldi"
09 maggio 2023 21:13
Xavi vuole a tutti i costi Amrabat al Barcellona. La Fiorentina vuole almeno 40 milioni per cederlo
08 maggio 2023 15:37
Marca scrive: "Il Barcellona vuole Amrabat ma non ha i soldi per comprarlo dalla Fiorentina"
05 maggio 2023 22:00
Il Mundo Deportivo mette in prima pagina Amrabat: "È il nuovo Busquets per il Barcellona"
05 maggio 2023 14:12
Dalla Spagna, Amrabat pensiero fisso del Barcellona: blaugrana vogliono sconto per contratto in scadenza
04 maggio 2023 18:17
Dalla Spagna, Non solo Barcellona su Amrabat, c'è anche l'Atletico: sfida Xavi-Simeone per il marocchino
28 marzo 2023 18:49
Amrabat ed il “no” della Fiorentina al Barcellona, subito la delusione, ora ci sono solo i viola
27 marzo 2023 09:32
Dalla Spagna, Osservatori Barcellona presenti a Marocco-Brasile per vedere Amrabat
25 marzo 2023 19:10
La Fiorentina non tratta cessione di Amrabat per meno di 40 milioni. Si cerca il rinnovo anti Barcellona
23 marzo 2023 15:22
Dalla Spagna: il Barcellona non molla Amrabat. Ma il suo arrivo in blaugrana dipende anche da Sergio Busquets
07 marzo 2023 16:15
Calciomercato.com, Non solo Barcellona per Amrabat: interesse di Atletico, Chelsea e Manchester United
11 febbraio 2023 19:20
Il retroscena: "Amrabat per andare al Barcellona non avrebbe voluto nemmeno lo stipendio"
08 febbraio 2023 22:18
Dalla Spagna, il Mundo Deportivo scrive: "Il Barcellona riproverà a prendere Amrabat a giugno"
08 febbraio 2023 13:48
Il patto tra la Fiorentina e Amrabat, avanti senza problemi fino a giugno. Poi offerte verranno valutate
03 febbraio 2023 23:51
Pedullà: "Xavi scorretto con la Fiorentina, Barcellona senza soldi. Commisso ha ragione su tutto"
03 febbraio 2023 17:41
Corriere della Sera: "Morale basso per Amrabat dopo il no al Barcellona: il ragazzo è turbato"
01 febbraio 2023 12:21
Cassano scopre che il Barcellona vuole Amrabat: "Cos'è che vogliono? Ma se non vedono Kessie..."
01 febbraio 2023 11:05
Corriere dello Sport rivela: “Xavi ieri ha tempestato Amrabat di telefonate: Fiorentina offesa”
01 febbraio 2023 09:44
La Liga nega la deroga economica al Barcellona che annuncia: "Mercato chiuso". Addio Amrabat
31 gennaio 2023 21:48
Amrabat non convocato per il Torino. Il giocatore non è sereno, stamattina non si è voluto allenare
31 gennaio 2023 18:14
TMW, Barcellona chiede deroga a LaLiga per prendere Amrabat con obbligo di riscatto
31 gennaio 2023 17:34
Criscitiello rivela: "Xavi stamattina ha chiamato Amrabat per convincerlo del Barca, Fiorentina furiosa"
31 gennaio 2023 17:27
Amrabat vuole andare via? La Fiorentina non cambia idea, non si muove da Firenze. Niente Barcellona
31 gennaio 2023 16:24
Il messaggio su Instagram di Amrabat: "Fallo adesso, il futuro non è promesso a nessuno"
31 gennaio 2023 15:56
Xavi: "Amrabat mi piace ma non posso parlare dei giocatori che non sono del Barcellona"
31 gennaio 2023 14:29
Di Marzio: "Barcellona offre per Amrabat prestito oneroso 4 milioni con diritto di riscatto a 36 milioni"
31 gennaio 2023 12:51
La Fiorentina non ha nessuna intenzione di cedere Amrabat. Il marocchino resta a Firenze
31 gennaio 2023 12:25
Fiorentina rifiuta offerta del Barcellona per Amrabat, prestito con diritto di riscatto a 40 milioni
31 gennaio 2023 11:48
L'agente di Amrabat conferma: "Barcellona opzione reale ma difficilmente la Fiorentina dirà sì"
31 gennaio 2023 11:43
Dalla Spagna, il Barcellona è al lavoro per prendere Amrabat in prestito dalla Fiorentina
30 gennaio 2023 23:45
Tuttosport, Amrabat a vedere il Barça, solo viaggio di piacere? Xavi lo considera il post Busquets
24 gennaio 2023 09:31
Dalla Spagna rivelano: "Amrabat presente al Camp Nou per vedere il Barcellona. Viaggio personale"
23 gennaio 2023 15:05
Arrestato Dani Alves, l'accusa è quella di molestie sessuali dopo la denuncia di una ragazza
20 gennaio 2023 11:35
Dalla Spagna: il Barcellona vuole Amrabat ma la Fiorentina chiede minimo 40 milioni
18 dicembre 2022 10:20
Cassano umilia Marcos Alonso: "Passare da Jordi Alba a lui è come paragonare la merda alla cioccolata"
16 settembre 2022 22:22
Infarto per un tifoso in Cadice-Barcellona, portiere lancia il defibrillatore in tribuna per salvargli la vita
10 settembre 2022 21:12
Dalla Spagna, Pjanic lascerà il Barcellona e potrebbe arrivare in prestito alla Fiorentina
02 agosto 2022 12:54
Dalla Spagna: Fiorentina attenta, anche il Barcellona pensa a Galan. Il Celta chiede 18 milioni
25 luglio 2022 17:26
Nazione, Riqui Puig nel mirino della Fiorentina: i viola alzano il pressing, la trattativa può decollare
05 luglio 2022 08:21
Corriere Fiorentino, Riqui Puig, contatti Barça-Fiorentina: si lavora sulla formula, prestito o titolo definitivo
05 luglio 2022 08:15
Il Barcellona dà un permesso speciale a Umtiti, accostato alla Fiorentina, per non presentarsi in ritiro
04 luglio 2022 13:21
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