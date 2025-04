L’Inter vola in semifinale Champions, stasera Lazio e Fiorentina giocano anche per il ranking

A San Siro, la squadra di Inzaghi elimina il Bayern Monaco e conquista una storica semifinale di Champions League, dove affronterà il Barcellona. Ma nel duello silenzioso del ranking UEFA, l’Italia resta ancora dietro alla Spagna: la corsa continua, ma il sorpasso è rimandato.

Dopo lo 0-0 del primo tempo, succede di tutto nella ripresa. A rompere l’equilibrio è Harry Kane, che gela il Meazza con una rasoiata improvvisa. Ma i nerazzurri reagiscono da grande squadra: prima Lautaro Martinez e poi Pavard, entrambi su corner, ribaltano tutto in appena tre minuti. San Siro esplode. Con il doppio vantaggio maturato tra andata e ritorno (2-1 all’Allianz Arena), sembrava fatta. Ma nel finale un colpo di testa di Dier rimette tutto in discussione, facendo tremare i tifosi per lunghi minuti. Sei di recupero, cuore in gola, poi il fischio finale: 4-3 complessivo e semifinale conquistata.

Ora l’Inter affronterà il Barcellona, che ha superato il Borussia Dortmund. Una sfida dal sapore classico europeo, che potrebbe valere non solo la finale, ma anche punti pesantissimi per il ranking UEFA, dove ogni vittoria conta. L’Italia ci crede ancora, ma la Spagna per ora tiene resta avanti. Decisive anche le prestazioni di stasera di Lazio e Fiorentina rispettivamente in Europa League e Conference League.

RANKING UEFA STAGIONALE 2024/25

1. Inghilterra 25.892

2. Spagna 22.607

3. Italia 20.750