Notizie Ranking Uefa Fiorentina

TMW: “Nel Ranking UEFA l’Italia occupa il quinto posto e in Champions andranno quattro squadre. Inghilterra prima”
17 aprile 2026 00:38
Ranking Uefa: La Fiorentina fa sopravvivere l'Italia nella lotta al Ranking, Germania più vicina
20 febbraio 2026 23:28
La Fiorentina è 29esima nel ranking UEFA stagionale, davanti a Juventus, Bologna e Roma
18 aprile 2025 12:03
Lazio fuori col Bodo: l’Italia perde il quinto posto Champions, Spagna irraggiungibile
18 aprile 2025 00:40
L’Inter vola in semifinale Champions, stasera Lazio e Fiorentina giocano anche per il ranking
17 aprile 2025 00:17
Ranking UEFA stagionale: La Fiorentina sale al 34° posto e avvicina la Juventus. Superate Roma e Bologna
10 aprile 2025 15:49
Ranking Uefa: l'Italia, penalizzata da arbitraggi discutibili scivola al terzo posto superata dalla Spagna. Prossima settimana fondamentale
14 febbraio 2025 12:45
Quinto posto champions di nuovo possibile, Fiorentina devi correre in Europa e in campionato
12 dicembre 2024 00:18
Il Portogallo scavalca l'Italia nel ranking UEFA: ad oggi la quinta in Serie A non andrebbe in Champions
28 novembre 2024 23:55
Italia ancora prima nel ranking Uefa, ma la Germania si avvicina pericolosamente, Spagna fuori dalla Top2
17 aprile 2024 12:44
Quinta squadra in Champions: l'Italia resta prima nel ranking, ma l'uscita del Napoli fa avvicinare l'Inghilterra
13 marzo 2024 11:18
Ranking UEFA: La Fiorentina spera ancora in un posto Champions. L'Italia ancora prima davanti alla Germania
08 marzo 2024 14:17
L'Italia è prima nel ranking Uefa. In questo momento anche la quinta della serie A sarebbe in Champions
15 dicembre 2023 12:37
Senza la Juventus l'Italia vola nel Ranking: è secondo posto. Finisse così la quinta andrà in Champions
10 novembre 2023 21:41
Fiorentina 80esima nel ranking Uefa, grande crescita quest'anno. Roma prima dell'Inter, Juventus ottava
11 giugno 2023 16:56
Nel Ranking Uefa il Basilea è davanti al Milan. Juventus e Roma le migliori Italiane. Fiorentina top 100
22 aprile 2023 12:33
Il ranking Uefa: la Fiorentina al posto 104, Atalanta prima del Milan, Roma supera il Napoli
13 aprile 2023 16:42
Ranking Uefa, Bene le italiane dopo l'ultimo turno: la Fiorentina torna in classifica grazie alla vittoria
07 ottobre 2022 18:44
Play-off Conference League: Fiorentina testa di serie al 90%. Il ranking federale aiuta i viola. Certezza il 27 luglio? Le ipotesi
21 luglio 2022 13:30
La Fiorentina scala posizioni nel ranking, in caso di Champions nei prossimi anni sarà seconda fascia. Il perché del salto in avanti...
14 settembre 2016 11:59
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