Quinta squadra in Champions: l'Italia resta prima nel ranking, ma l'uscita del Napoli fa avvicinare l'Inghilterra

Dopo l'eliminazione del Napoli per mano del Barcellona si complica leggermente la rincorsa al quinto posto in Champions League per l'Italia

L'uscita dalla Champions League del Napoli toglie all'Italia la seconda partecipante alle coppe europee, dopo la Lazio. Un verdetto che rischia di incidere pesantemente in chiave ranking. Soprattutto perché Inghilterra e Spagna si garantiscono la seconda squadra ai quarti di finale, con Arsenal e Barcellona che raggiungono Manchester City e Real Madrid. Ricordiamo che la Champions League 2024/25 avrà un format differente e due qualificate al tabellone principale saranno determinate dall'andamento di questa stagione delle varie nazioni.

L'Italia mantiene il primo posto ma intanto l'Inghilterra si avvicina con passo deciso, puntando alla seconda posizione. Ed è diventata la nazione con più squadre rimaste ancora in corsa. Sarà fondamentale per l'Inter superare il turno, anche perché la qualificazione dei nerazzurri avrebbe doppia valenza, eliminando una squadra spagnola. Grandi speranze saranno riposte anche nelle nostre rappresentanti di Europa e Conference League, con la Roma che ha un piede ai quarti di finale e Milan e Fiorentina che partono da una situazione di vantaggio. Lo riporta TMW.

1. Italia 16.571 punti (5 partecipanti)

2. Germania 15.500 (4 partecipanti)

3. Inghilterra 15.000 (6 partecipanti)

4. Francia 14.416 (3 partecipanti)

5. Spagna 13.812 (4 partecipanti)

6. Repubblica Ceca 13.000 (3 partecipanti)

7. Belgio 12.400 (2 partecipanti)

8. Turchia 11.500 (1 partecipante)

9. Portogallo 10.166 (2 partecipanti)

10. Olanda 10.000 (3 partecipanti)

FRANCHI SEMIVUOTO PER FIORENTINA-MACCABI HAIFA

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