I tifosi della Fiorentina devono prepararsi, i controlli saranno 4. Al Franchi regnerà un silenzio assordante 

Fa quasi impressione immaginare uno scenario del genere per una partita di calcio. Eppure Fiorentina-Maccabi Haifa è piombata in un vortice di allerta, controlli e polemiche. Il Corriere Fiorentino ha voluto sottolineare come la vendita dei biglietti sia stata condizionata dalle scelte della questura in vista della gara. Divieti, restrizioni e obblighi. I tifosi della Fiorentina dovranno presentarsi ai tornelli entro le 18.15 per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i giusti controlli. Che, per esattezza, saranno 4. Vietati zaini, caricatori portatili e alcool. Insomma, non sarà un pre gara per i tifosi viola che a oggi, contando la vendita dedicata a coloro che possiedono la InViolaCard, saranno solo 3.000. E pensare che la media europea al Franchi era di 15 mila. Intanto, la Curva Fiesole continua a protestare e si presenterà allo stadio dopo le 18.15. E il Franchi si prepara a piombare in un assordante silenzio, alla luce di una partita che tanto una partita non sembra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, ANTOGNONI E BATI A PALAZZO VECCHIO