Notizie Maccabi Fiorentina

I giocatori del Maccabi: "Siete terroristi e assassini" la risposta: "Terrorista sarai te". Da qui la rissa
15 marzo 2024 20:46
Moviola Gazzetta: “Manca il secondo giallo a Cornud. Giusto il gol annullato al Maccabi”
15 marzo 2024 10:05
Clima surreale ieri a Campo di Marte: Polizia in borghese e cani antiesplosivo. Il racconto
15 marzo 2024 10:00
Corriere dello Sport: “È la Barak League, un pareggino per andare avanti. Quanti brividi nel finale”
15 marzo 2024 09:54
Biraghi: " Facile parlare dopo, ma il Maccabi lo scorso anno ha battuto la Juve"
14 marzo 2024 22:20
Allenatore Maccabi: "Fiorentina da Champions, alla fine è successo un problema con la sicurezza"
14 marzo 2024 22:03
I giocatori del Maccabi provocano la Curva Fiesole, rissa a fine partita sulle scale del tunnel spogliatoi
14 marzo 2024 21:44
Italiano: "Sono poche le squadre a restare su 3 competizioni. Abbiamo subito 1 solo tiro in porta"
14 marzo 2024 21:04
Barak è l'uomo di Coppa! Fiorentina ai quarti di Conference. Che brivido nel finale, finisce 1-1
14 marzo 2024 20:43
PAGELLE FIORENTINA: BARAK PRECISO, BELOTTI SPRECA, PARISI E RANIERI BUCANO SUL GOL SUBITO
14 marzo 2024 20:39
Solo 6738 gli spettatori al Franchi per Fiorentina-Maccabi. Incasso di 107 mila per la società viola
14 marzo 2024 19:43
Nessun problema per i tifosi della Curva Fiesole, sono entrati tutti regolarmente allo stadio
14 marzo 2024 19:08
FORMAZIONE FIORENTINA: BARAK TITOLARE, BELOTTI CENTRAVANTI, NICO GONZALEZ ESTERNO
14 marzo 2024 17:32
I tifosi della Fiorentina devono prepararsi, i controlli saranno 4. Al Franchi regnerà un silenzio assordante
13 marzo 2024 09:53
Mandragora si sfoga su Instagram: "Una beffa dura da digerire. Non c'è tempo di piangersi addosso"
12 marzo 2024 19:34
Flachi su Beltran: "Da trequartista è forte. Deve sfruttare di più gli esterni e i movimenti di Belotti"
12 marzo 2024 19:07
Cani anti esplosivo, polizia e controlli: le forze dell’ordine blindano il Franchi contro il Maccabi Haifa
12 marzo 2024 10:10
Pierrot ha impressionato Italiano. Messaggio di mercato per i dirigenti della Fiorentina?
09 marzo 2024 09:51
Gazzetta: “Fiorentina lenta, poche le idee. Barak? Gioca poco ma incide: 7 le reti in Europa”
08 marzo 2024 09:02
Nzola: "Ho sofferto le critiche ma fanno parte del gioco. Io devo solo pensare ad allenarmi e lavorare"
07 marzo 2024 23:40
Italiano: "Vinta con carattere. Il terzo gol non possiamo prenderlo. Oggi Beltran ha fatto 3/4 ruoli"
07 marzo 2024 23:26
La decide Barak, l'uomo di coppa! La Fiorentina vince in rimonta 4-3 contro il Maccabi Haifa
07 marzo 2024 23:00
PAGELLE FIORENTINA: RANIERI E MILENKOVIC HORROR. NZOLA, BELTRAN E BONAVENTURA DECISIVI
07 marzo 2024 22:57
Bucchioni: "Sorpreso dalla scelta degli esterni di difesa, giusto Nzola in attacco"
07 marzo 2024 20:28
Guerini su Italiano: "Deve uscire allo scoperto con la Società. Acquistare giocatori forti, significa vincere"
07 marzo 2024 20:04
FORMAZIONE FIORENTINA: A CENTROCAMPO DUNCAN E MANDRAGORA, NZOLA DAVANTI
07 marzo 2024 19:48
Non c'è stato il pranzo Uefa tra Fiorentina e Maccabi, gli israeliani non hanno voluto per rispetto
07 marzo 2024 14:22
La Champions è un sogno ma l'Europa League non è un possibile per questo la Conference vale molto
07 marzo 2024 10:01
Barak al posto di Maxime Lopez, oggi Italiano potrebbe confermare il 4-1-4-1
07 marzo 2024 09:58
Italiano: "Giocherà la miglior Fiorentina. Parisi non si è allenato per 20 giorni, fra poco Nico al top"
06 marzo 2024 19:21
Gazzetta, tanti cambi contro il Maccabi. Nico si o no? A gara in corso o dal 1’? Questo è il dilemma
06 marzo 2024 08:27
Fiorentina-Maccabi Haifa rischia di essere giocata a porte chiuse, valutazioni in corso a Roma
01 marzo 2024 12:07
Una punta israeliana per la viola: ha appena segnato a Buffon...
20 settembre 2016 16:01
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