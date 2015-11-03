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Notizie Maccabi Fiorentina

I giocatori del Maccabi: "Siete terroristi e assassini" la risposta: "Terrorista sarai te". Da qui la rissa

15 marzo 2024 20:46

Moviola Gazzetta: “Manca il secondo giallo a Cornud. Giusto il gol annullato al Maccabi”

15 marzo 2024 10:05

Clima surreale ieri a Campo di Marte: Polizia in borghese e cani antiesplosivo. Il racconto

15 marzo 2024 10:00

Corriere dello Sport: “È la Barak League, un pareggino per andare avanti. Quanti brividi nel finale”

15 marzo 2024 09:54

Biraghi: " Facile parlare dopo, ma il Maccabi lo scorso anno ha battuto la Juve"

14 marzo 2024 22:20

Allenatore Maccabi: "Fiorentina da Champions, alla fine è successo un problema con la sicurezza"

14 marzo 2024 22:03

I giocatori del Maccabi provocano la Curva Fiesole, rissa a fine partita sulle scale del tunnel spogliatoi

14 marzo 2024 21:44

Italiano: "Sono poche le squadre a restare su 3 competizioni. Abbiamo subito 1 solo tiro in porta"

14 marzo 2024 21:04

Barak è l'uomo di Coppa! Fiorentina ai quarti di Conference. Che brivido nel finale, finisce 1-1

14 marzo 2024 20:43

PAGELLE FIORENTINA: BARAK PRECISO, BELOTTI SPRECA, PARISI E RANIERI BUCANO SUL GOL SUBITO

14 marzo 2024 20:39

Solo 6738 gli spettatori al Franchi per Fiorentina-Maccabi. Incasso di 107 mila per la società viola

14 marzo 2024 19:43

Nessun problema per i tifosi della Curva Fiesole, sono entrati tutti regolarmente allo stadio

14 marzo 2024 19:08

FORMAZIONE FIORENTINA: BARAK TITOLARE, BELOTTI CENTRAVANTI, NICO GONZALEZ ESTERNO

14 marzo 2024 17:32

I tifosi della Fiorentina devono prepararsi, i controlli saranno 4. Al Franchi regnerà un silenzio assordante 

13 marzo 2024 09:53

Mandragora si sfoga su Instagram: "Una beffa dura da digerire. Non c'è tempo di piangersi addosso"

12 marzo 2024 19:34

Flachi su Beltran: "Da trequartista è forte. Deve sfruttare di più gli esterni e i movimenti di Belotti"

12 marzo 2024 19:07

Cani anti esplosivo, polizia e controlli: le forze dell’ordine blindano il Franchi contro il Maccabi Haifa 

12 marzo 2024 10:10

Pierrot ha impressionato Italiano. Messaggio di mercato per i dirigenti della Fiorentina? 

09 marzo 2024 09:51

Gazzetta: “Fiorentina lenta, poche le idee. Barak? Gioca poco ma incide: 7 le reti in Europa”

08 marzo 2024 09:02

Nzola: "Ho sofferto le critiche ma fanno parte del gioco. Io devo solo pensare ad allenarmi e lavorare"

07 marzo 2024 23:40

Italiano: "Vinta con carattere. Il terzo gol non possiamo prenderlo. Oggi Beltran ha fatto 3/4 ruoli"

07 marzo 2024 23:26

La decide Barak, l'uomo di coppa! La Fiorentina vince in rimonta 4-3 contro il Maccabi Haifa

07 marzo 2024 23:00

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI E MILENKOVIC HORROR. NZOLA, BELTRAN E BONAVENTURA DECISIVI

07 marzo 2024 22:57

Bucchioni: "Sorpreso dalla scelta degli esterni di difesa, giusto Nzola in attacco"

07 marzo 2024 20:28

Guerini su Italiano: "Deve uscire allo scoperto con la Società. Acquistare giocatori forti, significa vincere"

07 marzo 2024 20:04

FORMAZIONE FIORENTINA: A CENTROCAMPO DUNCAN E MANDRAGORA, NZOLA DAVANTI

07 marzo 2024 19:48

Non c'è stato il pranzo Uefa tra Fiorentina e Maccabi, gli israeliani non hanno voluto per rispetto

07 marzo 2024 14:22

La Champions è un sogno ma l'Europa League non è un possibile per questo la Conference vale molto

07 marzo 2024 10:01

Barak al posto di Maxime Lopez, oggi Italiano potrebbe confermare il 4-1-4-1

07 marzo 2024 09:58

Italiano: "Giocherà la miglior Fiorentina. Parisi non si è allenato per 20 giorni, fra poco Nico al top"

06 marzo 2024 19:21

Gazzetta, tanti cambi contro il Maccabi. Nico si o no? A gara in corso o dal 1’? Questo è il dilemma 

06 marzo 2024 08:27

Fiorentina-Maccabi Haifa rischia di essere giocata a porte chiuse, valutazioni in corso a Roma

01 marzo 2024 12:07

Una punta israeliana per la viola: ha appena segnato a Buffon...

20 settembre 2016 16:01

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