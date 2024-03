Barak è l’uomo di Coppa! Fiorentina ai quarti di Conference. Che brivido nel finale, finisce 1-1

Al 2’ Fiorentina subito intraprendente, ottima trama di gioco, Biraghi per Sottil che la passa di tacco, alla fine il pallone finisce davanti alla porta, Nico non riesce a colpire per l’1-0. Al 6’ controllo e tiro di Bonaventura, conclusione sballata. Al 16’ fallo di Cornud su Faraoni, ammonito. Al 21’ Biraghi la mette dentro per Barak che non riesce a colpire nel modo giusto il pallone. Al 26’ buono Nico dentro per Barak che però viene chiuso in angolo. Al 31’ Mandragora prova a punire il Maccabi Haifa con una conclusione dalla distanza. Al 41’ prima Terracciano fa una gran parata poi sulla respinta Simic segna l’1-0 ma era in fuorigioco. Niente recupero, il primo tempo finisce 0-0 al Franchi.

Fiorentina che alza il ritmo ed il suo baricentro, al 49’ conclusione dalla distanza di Quarta deviata in corner. Al 53’ Nico dentro per Barak che non riesce ad angolare il pallone di testa. Al 59’ Fiorentina in vantaggio, Faraoni dentro per Barak che di testa fa 1-0. È lui l’uomo di Coppa! Al 64’ Bonaventura cross morbido per Belotti, chiude il portiere del Maccabi. Al 67’ conclusione debole di Khalaili. Al 69’ Mandragora dentro sul pallone arriva Quarta che prende il colpo, il pallone finisce sui piedi di Sottil che calcia fuori. Al 71’ fuori Faraone, dentro Dodò che torna in campo dopo sei mesi. Al 76’ fuori Sottil e Bonaventura, dentro Maxime Lopez e Ikone. Al 78’ conclusione dalla distanza di Mandragora, palla fuori. Al 79’ fallo dal limite di Simic su Belotti, giallo per il difensore del Maccabi. All’80’ punizione battuta male da Biraghi. All’82’ fuori Biraghi e Barak, dentro Parisi e Beltran. All’88’ Belotti attacca il portiere della squadra israeliana che rischia. All’88’ Khalaili firma l’1-1, palla che finisce sotto le gambe di Terracciano. Al 90’ occasione per la Fiorentina, Belotti dentro per Mandragora che non riesce ad arrivare. Al 92’ Belotti conclude forte, palla che finisce troppo alta.

LEGGI ANCHE, RANKING UEFA