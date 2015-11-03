Notizie Maccabi Haifa Fiorentina

Sentite da Israele: "Maccabi violentato dalla sicurezza del Franchi. Li hanno chiamati terroristi"
15 marzo 2024 14:45
Bucchioni: "Ad Italiano non viene concesso nulla inspiegabilmente, sarà rimpianto"
14 marzo 2024 21:55
Italiano: "Avere tutti coinvolti e a disposizione fa la differenza nel finale di stagione"
14 marzo 2024 21:30
Barak è l'uomo di Coppa! Fiorentina ai quarti di Conference. Che brivido nel finale, finisce 1-1
14 marzo 2024 20:43
Fiorentina dal doppio volto. In Conference è il migliore attacco, ma la quarta peggior difesa.
14 marzo 2024 17:22
R. Galli: "Le scelte della società influiranno sulla decisione di Italiano. È pronto per le piazze importanti"
14 marzo 2024 15:09
Goldberg (Maccabi H.): " Ikoné il giocatore da temere, è lui il pericolo numero uno"
13 marzo 2024 22:29
Maccabi Haifa, Dego: "Abbiamo giocato 30 partite, siamo allenati per la Fiorentina. Daremo il 200%"
13 marzo 2024 21:42
Verso Fiorentina-Maccabi Haifa, iniziano le prime limitazioni da stasera a mezzanotte
12 marzo 2024 22:33
Peljto arbitrerà Fiorentina-Maccabi Haifa. L'unico precedente è il 4 a 1 dello scorso anno in casa del Lech Poznan
12 marzo 2024 14:38
Scugnizzo Viola: “Ne ha segnati 2 su 6 di rigori, ma si prende la palla comunque e sbaglia! E il momento di stabilire una gerarchia.”
11 marzo 2024 16:08
Pierrot ha impressionato Italiano. Messaggio di mercato per i dirigenti della Fiorentina?
09 marzo 2024 09:51
Dego: "Penalizzati per non poter giocare ad Haifa. In campo per il nostro paese"
06 marzo 2024 21:53
Amoruso: "L'assenza di Arthur contro il Maccabi non peserà. Parisi ha bisogno di ritrovare un po' di fiducia"
06 marzo 2024 14:31
Amelia: "La Fiorentina ha le qualità per vincere la Conference. Col Maccabi sarà difficile mentalmente per i viola"
06 marzo 2024 13:50
La rosa del Maccabi Haifa vale meno del cartellino di Nico ma guai a sottovalutarli
06 marzo 2024 08:13
Attenta Fiorentina, il Maccabi è imbattuto da 8 gare in tutte le competizioni, ultima sconfitta a Gennaio
04 marzo 2024 19:19
Il Corriere dello Sport controcorrente: "Fiorentina - Maccabi Haifa si giocherà a porte aperte"
02 marzo 2024 10:42
Corriere Fiorentino lancia l’allarme: “Porte chiuse in Conference? Rischio sconfitta a tavolino”
02 marzo 2024 08:57
Fiorentina-Maccabi verrà giocata regolarmente a porte aperte allo stadio Franchi. Non ci saranno le porte chiuse
01 marzo 2024 19:12
A Budapest solo col passaporto! Molti tifosi della Fiorentina rischiano di saltare la trasferta di Conference
29 febbraio 2024 20:10
Il Maccabi Haifa, prossimo avversario in Conference della Fiorentina, segna 5 gol in un tempo
26 febbraio 2024 11:53
Maccabi Haifa, parla Saief: "Fiorentina? È sempre bello affrontare le migliori, ben venga un top team"
24 febbraio 2024 11:14
Repubblica non ha dubbi: “Conference League, sorteggio fortunato per la Fiorentina che pesca il Maccabi”
24 febbraio 2024 08:56
Fiorentina-Maccabi Haifa: resi noti anche gli orari, andata alle 21 e ritorno al Franchi alle 18:45
23 febbraio 2024 20:11
Conference League, la Fiorentina sfiderà il Maccabi Haifa, la squadra che sconfisse la Juve di Allegri
23 febbraio 2024 14:13
SARÀ FIORENTINA-MACCABI HAIFA. ANDATA IL 7 MARZO IN TRASFERTA, RITORNO A FIRENZE IL 14
23 febbraio 2024 13:19
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