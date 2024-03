Maccabi Haifa, Dego: “Abbiamo giocato 30 partite, siamo allenati per la Fiorentina. Daremo il 200%”

L’allenatore del Maccabi Haifa, Messay Dego, ha parlato in conferenza in vista della gara di domani, dove la squadra israeliana affronterà la Fiorentina allo stadio Franchi. Le sue dichiarazioni:

“Perché non ci siamo allenati in Italia? Avevamo tempi stretti e domenica abbiamo giocato un’altra partita. Ieri comunque abbiamo svolto un allenamento in Israele e siamo partiti alle 14 per venire in Italia. Per fortuna abbiamo già giocato 30 partite e dunque siamo allenati per un match importante. Che approccio avremo domani? Noi abbiamo molto a cuore il campionato, ma in testa adesso ho la partita con la Fiorentina. Spero che la squadra domani risponda bene e faccia una buona gara. Non voglio svelare molto della gara che faremo. La Fiorentina è una grande squadra e noi dovremo soltanto dare il massimo. Conosciamo i viola, li rispettiamo. Ma ora che siamo qua vogliamo dare il 200% sperando in un risultato positivo”.

LEGGI ANCHE: TERREMOTO LAZIO, ROMAGNOLI SMENTISCE LITIGIO CON LOTITO