Bucchioni: “Ad Italiano non viene concesso nulla inspiegabilmente, sarà rimpianto”

Queste le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana a fine partita:

“L’obiettivo era andare avanti, ottenuto quello che volevi con una prestazione che ha tutto sommato consentito di risparmiare energie. Purtroppo abbiamo assistito al solito calo di concentrazione e all’ennesima gestione sbagliata del finale di gara. In occasione del gol c’è un errore prima di Ranieri poi di Terracciano. La partita di Domenica con l’Atalanta è molto importante, onestamente non si capisce perché Belotti e Gonzalez siano rimasti in campo tutta la gara. Barak è apparso in evidente ripresa ed è andato ancora in gol, va recuperato alla causa. Questo genere di partita però porta altro vento contrario contro l’allenatore, il rapporto con la piazza è finito, una storia evidentemente ai titoli di coda. Speriamo che Italiano possa congedarsi con un trofeo cosi verrà rimpianto. Ad italiano non viene concesso nulla inspiegabilmente, la gente non apprezza neppure il passaggio ai Quarti di Conference League“

Italiano: “Avere tutti coinvolti e a disposizione fa la differenza nel finale di stagione”