Italiano: "Avere tutti coinvolti e a disposizione fa la differenza nel finale di stagione"
Il tecnico viola analizza la prestazione della squadra dopo il passaggio ai Quarti di Finale di Conference League per il secondo anno di fila
Queste le parole di Vincenzo italiano rilasciate a Sky Sport a fine gara:
"Soddisfatto per il passaggio del turno, giocatori probabilmente rinfrancati dalla mia assenza (ride). Dodo è rientrato e va già forte, per noi è un giocatore importante e tornerà molto utile nel finale di stagione. Nico Gonzalez sta bene fisicamente, ma la gara di stasera senza ritmo e con poca intensità non lo ha favorito. Non ha fatto una grande gara, non è al 100% ma è guarito. Barak è in crescita, fa gol, è recuperato e al massimo della condizione ci può dare tanto. Mandragora arriva da prestazioni importanti, porta ordine e con il piede educato che ha può far male. Avere tutti coinvolti e a disposizione fa la differenza. A marzo siamo ancora in corsa in tre competizioni ed è un orgoglio"
Barak è l’uomo di Coppa! Fiorentina ai quarti di Conference. Che brivido nel finale, finisce 1-1
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