Attenta Fiorentina, il Maccabi è imbattuto da 8 gare in tutte le competizioni, ultima sconfitta a Gennaio

Giovedì 7 marzo alle 21 si giocherà Maccabi Haifa-Fiorentina, alla Boszik Arena di Budapest. Tanti giornali e tifosi hanno definito il sorteggio favorevole ai viola, ma la squadra allenata da Vincenzo Italiano dovrà stare attento agli israeliani, che sono imbattuti dal 31 Gennaio in tutte le competizioni. Il Maccabi Haifa al momento si trova al primo posto della Liga ha’Al (massima serie israeliana) a pari punti con il Maccabi Tel Aviv (anch’essa squadra che sta partecipando alla fase finale della Conference League). Mancano solo due giornate al termine del campionato in Israele e i futuri avversari della Fiorentina hanno buone chance di vincere il titolo. Nelle ultime 26 partite il Maccabi Haifa ha registrato solamente due sconfitte, di cui una ai rigori in coppa di lega (Coppa Toto Liga ha’Al); è pur vero che il livello delle avversarie lascia desiderare, ma in questi ultimi mesi la squadra del mister Messay Dego ha ottenuto anche risultati importanti contro squadre più quotate: un pareggio e una vittoria contro i belgi del Gent, un pareggio e una vittoria contro il Panathinaikos, un pareggio contro lo Young Boys e un pari anche contro i super favoriti del Villareal. Inoltre solamente un anno e mezzo fa anche la Juventus di Allegri uscì sconfitta da Haifa con un sonoro 2-0. I viola di mister Italiano restano i favoriti anche secondo i bookmakers, ma non dovranno prendere sotto gamba l’impegno di giovedì sera.

Alberto De Peverelli

AMRABAT BERSAGLIATO IN INGHILTERRA