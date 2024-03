Amrabat bersagliato dai tifosi e dai media britannici: “È il peggior acquisto del Manchester United?”

Da beniamino della Premier League a vero e proprio flop. Questo vale per Sofyan Amrabat, la cui esperienza a Manchester non sta sortendo gli effetti sperati. È ormai il bersaglio dei tifosi dei Red Devils dopo le ultime prestazioni, soprattutto dopo l’errore commesso nel derby di Manchester, dove ha regalato, di fatto, un gol che ha decretato la sconfitta della squadra di ten Hag. I tifosi hanno espresso la loro rabbia chiedendo la partenza del centrocampista marocchino, con tanto di post sui social in cui lo prendono in giro per le sue prestazioni. Si aggiungono poi i media britannici, con titoli che evidenziano i non pochi dubbi circa il suo rendimento: “Sofyan Amrabat è il peggior acquisto del Manchester United?”. Esperienza da incubo e che alimenta ulteriormente le probabilità di un ritorno di Amrabat a Firenze al termine della stagione.

LEGGI ANCHE: SU UN CAMPO DI PATATE LA PRIMA PARTITA DI CASTROVILLI CON LA PRIMAVERA