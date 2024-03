Su un campo di patate la partita di Castrovilli con la Primavera: tanti tocchi e coraggio, ritmo basso

Anche un giallo nella partita di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina Primavera che ha sfidato il Milan. Il giocatore viola è tornato in campo per una gara ufficiale, l’ultima era stata a giugno a Reggio Emilia per Sassuolo-Fiorentina (a pochi giorni dalla finale di Conference League). Poi l’operazione al ginocchio, la seconda dopo quella dell’aprile del 2022, nel mese di agosto. Castrovilli è rimasto in campo per 60 minuti, ha toccato tanti palloni ed è stato sempre abbastanza preciso tecnicamente con passaggi e lanci, non si è tirato indietro nella lotta senza mai però affondare realmente, ha gestito benissimo la sua condizione ma il ritmo della partita, piuttosto basso, è stato poco indicativo per prendere elementi di valutazione sulla sua condizione fisica che comunque è apparsa, come è normale che sia, molto indietro rispetto al resto della compagnia.

