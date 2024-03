Le condizioni del campo del Milan dove sta giocando la primavera della Fiorentina sono imbarazzanti

Si parla molto dell’importante che viene data ai giovani nel nostro paese, in questo caso nel calcio. Si dice sempre che bisogna puntare sui giovani, sulle strutture ecc ecc e poi si vedono campi come quello del centro sportivo del Milan dove si sta giocando la partita del campionato primavera contro la Fiorentina. Come si vede dalle immagini di Sportitalia le condizioni del terreno di gioco sono qualcosa al limite dell’accettabile, certamente non un terreno dove si può giocare una partita di calcio di buon livello e come meritano società blasonate come Milan e Fiorentina. Su questo, va detto, la società viola ha provveduto costruendo una struttura futuristica come il Viola Park. Ecco le immagini

