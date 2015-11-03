Notizie Primavera Fiorentina

Shock al Viola Park: giovane del Sassuolo colpito al volto perde i sensi. Trasportato all'ospedale.
12 aprile 2026 16:30
Inciampa la Fiorentina primavera: sconfitta 3-1 per i ragazzi di Galloppa contro il Sassuolo".
12 aprile 2026 16:22
Vince in rimonta la Fiorentina U20, 2-1 contro il Bologna. Galloppa: "Vittoria di gruppo, godiamocela"
04 marzo 2026 21:37
Colpo per la Primavera di Galloppa: arriva il fantasista 2007 Mevale Kone dalla Vigor Senigallia
26 luglio 2025 15:12
La Fiorentina guarda in casa dello Spezia per la Difesa: piace il 2007 Piras per la Primavera di Galloppa
23 giugno 2025 22:16
Zaniolo su Instagram: "Ascoltato in Procura. Mai compiuto atti violenti ai danni di nessuno"
10 giugno 2025 19:50
Marco Capparella, tecnico dell'under 18, sarà il probabile nuovo allenatore della Primavera dopo Galloppa
01 giugno 2025 15:53
Zaniolo: "Entrato nello spogliatoio della Roma per salutare, mi hanno insultato, ho scelto di andarmene"
26 maggio 2025 23:49
La Fiorentina Primavera ribalta la Roma e va a giocarsi lo scudetto. Finale contro Inter o Sassuolo
26 maggio 2025 22:44
La Fiorentina Primavera vince contro la Lazio grazie alla rete di Braschi e vola ai playoff
10 maggio 2025 15:37
La Fiorentina batte la Juventus a Vinovo, finisce 0-2: Rubino e Caprini guidano la Viola verso la vetta
06 ottobre 2024 13:20
Commisso sorride al Viola Park, la primavera viola batte 3-1 la Roma capolista
01 ottobre 2024 00:00
La Primavera della Fiorentina giocherà il 20 agosto la Supercoppa contro il Sassuolo al Mapei
31 luglio 2024 13:27
La Fiorentina sfiderà la Primavera di Galloppa alle 18:30: il test andrà in onda su Tik Tok
14 luglio 2024 16:58
TMW: "In attesa di rinforzare la prima squadra, la Fiorentina acquista un 2005 dall'Ascoli, Jacopo Tarantino"
01 luglio 2024 11:15
Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"
15 maggio 2024 18:01
La fase finale del campionato primavera si giocherà al Viola Park, la Fiorentina si porta i migliori talenti in casa
04 maggio 2024 12:32
Al Viola Park si festeggia la vittoria della Coppa Italia Primavera: Venerdì dalle 22.30 al bar
07 aprile 2024 17:30
Galloppa: "Orgoglioso di chi è a Firenze fin da quando era bambino, sono cresciuto con alcuni di loro"
05 aprile 2024 18:59
Angeloni sicuro: "Bianco, Lucchesi e Distefano saranno i prossimi Sottil e Ranieri per la Fiorentina"
05 aprile 2024 17:09
Galloppa: "Siamo una famiglia, la dedica è per Joe Barone. Commisso mi chiama dopo ogni partita"
05 aprile 2024 00:06
La Primavera omaggia Joe Barone prima di Fiorentina-Atalanta: minuto di silenzio e palloncini bianchi
30 marzo 2024 15:59
Calciatore della Roma trova video hard sul telefono di una dipendente e lo diffonde: lei licenziata, lui impunito
14 marzo 2024 15:52
Le condizioni del campo del Milan dove sta giocando la primavera della Fiorentina sono imbarazzanti
04 marzo 2024 17:03
Dodô riparte dalla Primavera, sarà convocato da Galloppa per la sfida col Bologna
25 febbraio 2024 20:58
La Primavera viola supera l'ostacolo Roma, sesta finale di Coppa Italia consecutiva
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La Fiorentina Primavera trionfa contro la Juventus, Infantino titolare ma è stato un fantasma in campo
09 febbraio 2024 20:11
Dodô in allenamento: "Raga sto benissimo, nessuno mi ferma più", il brasiliano scalpita
27 gennaio 2024 17:12
Perchè la Fiorentina Primavera è penultima? Dalla scelta della società al poco feeling squadra-Galloppa
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De Zerbi si gode Firenze con Aquilani, cena nel pieno centro della città con vista Duomo
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Corvino risponde ad Aquilani: "Solo stranieri nel Lecce Primavera? In Italia c’è aridità, non è che mi piacciono"
17 giugno 2023 15:23
Non è una stagione fortunata nelle finali. La Primavera della Fiorentina perde scudetto all'ultimo minuto
09 giugno 2023 23:10
Mourinho entra nello spogliatoio della Roma Primavera: "Difesa Fiorentina debole, possiamo batterla"
08 maggio 2023 14:58
Cambiano le regole in Primavera, entro 3 anni 20 ragazzi su 22 devono essere italiani o cresciuti nel club
26 aprile 2023 18:17
Netto fallo su Lucchesi che fa segnare e vincere la Roma. La Fiorentina pubblica le immagini
26 aprile 2023 01:02
Il difensore della Primavera Dimo Krastev convocato dalla Bulgaria per le gare di qualificazione ai prossimi europei
06 marzo 2023 17:18
Aquilani dopo la vittoria contro l'Udinese: "Abbiamo grande qualità in rosa e mentalità"
12 febbraio 2023 15:20
La Fiorentina Primavera gioca un altro sport rispetto alla Juventus Primavera, è 1-5 a casa loro
03 febbraio 2023 20:01
Sconfitta in casa per la Primavera di Aquilani: vince la Sampdoria 1 a 0
29 gennaio 2023 16:40
Aquilani esulta: "Non è normale che vinciamo sempre, qualcuno dia un premio a questi ragazzi"
25 gennaio 2023 22:51
Commisso presente alla rifinitura della Fiorentina. Nel pomeriggio guarderà le ragazze contro la Roma
14 gennaio 2023 13:52
Ultima amichevole prima della ripresa: il 30 dicembre amichevole contro la Primavera
23 dicembre 2022 17:39
La Fiorentina annuncia che la primavera giocherà le sfide casalinghe al ''Torrini '' di Sesto
22 agosto 2022 15:14
Torti arbitrali alla Fiorentina Primavera, Bianco si sfoga: "Gli arbitri in Primavera sono proprio scarsi"
09 maggio 2022 16:07
Non bene la primavera di Aquilani che perde al Bozzi contro il Lecce 1-3. Playoff alla portata
13 aprile 2022 17:01
Radio Bruno, possibile spostamento di Fiorentina-Udinese al giovedì perchè c'è la finale Primavera
08 aprile 2022 18:44
Si gioca Roma Fiorentina Roma Primavera, Aquilani sceglie il 4-3-3,calcio d'inizio alle 16:30
06 aprile 2022 16:39
Aquilani: "Grande vittoria, possiamo giocarcela con tutti. Calendario troppo fitto, è massacrante"
16 febbraio 2022 21:28
Agostinelli show, Fiorentina Primavera batte a Firenze la capolista Roma che non aveva mai perso
05 febbraio 2022 15:01
"Rosati era burlone anche a vent'anni, non sorprende vederlo imitare Celentano"
05 gennaio 2022 16:00
Mezzano incorona Bianco: "Presto sarà titolare della Fiorentina. A 15 anni capiì sarebbe arrivato"
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Fiorentina Primavera, rinviate le gare contro Spal e Napoli dopo il focolaio Covid
17 dicembre 2021 21:04
Focolaio Covid nella Fiorentina Primavera: decisiva la festa alla discoteca Yab?
16 dicembre 2021 11:34
Primavera della Fiorentina omaggiata da tutto il Franchi, giro di campo in trionfo con la Supercoppa
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La Primavera vince la Supercoppa, esulta Commisso: "Bravi, non bisogna mai mollare"
09 dicembre 2021 23:45
Rimonta completata, ad Empoli è 2-3, segna Krastev. Fiorentina è ad un passo dalla Supercoppa
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Primavera, finisce 2-2 con l'Inter. Beffa nel finale, non basta un grande Di Stefano. La cronaca
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Primavera, pareggio 0-0 contro la prima squadra del Prato in amichevole. La cronaca
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Primavera, 7-0 nella prima amichevole contro la rappr. Fiumalbo. Bene Di Stefano e Toci
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Primavera, tre calciatori si legano alla scuderia di Totti. Nella lista anche il neo acquisto Kayode
04 agosto 2021 22:03
Primavera, il baby Corradini vicino al ritorno alla Fiorentina. Si chiude nel weekend
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Fiorentina Primavera, due amichevoli nel ritiro di Fiumalbo. 12 agosto test col Prato?
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Primavera, domenica il raduno. Ritiro precampionato a Fiumalbo dal 31 luglio al 13 agosto. I dettagli
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Babbo Frison: "Filippo e la sorpresa di Moena. La serietà e l'amicizia con Bianco"
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Babbo Di Stefano: "Filippo dalla Ninfea alla Coppa Italia sognando Baggio. Il meglio deve arrivare"
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Fiorini: "Mi voleva l' Empoli, scelsi la Fiorentina col cuore. Io come Gonzalo? Un onore"
02 luglio 2021 12:59
La primavera viola batte il Milan 3-0 e va a quota 31 punti in classifica
09 giugno 2021 19:43
Aquilani: "È stata una vittoria importante. Sono felice per i giocatori viola"
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(FOTO): Commisso al Viola Park, oggi Primavera e Fiorentina Femminile in visita
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Fiorentina Primavera, che figuraccia. Battuti 5-0 dalla Lazio, adesso si rischia la retrocessione
03 maggio 2021 19:27
Aquilani: "Merito è dei ragazzi. Nel primo tempo siamo stati perfetti. Adesso testa al campionato"
28 aprile 2021 20:59
Vince la Fiorentina! La primavera batte la Lazio e alza la Coppa Italia
28 aprile 2021 19:53
Finale primavera, Fiorentina-Lazio doppietta del bomber Spalluto
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Finale primavera, Fiorentina-Lazio 1-0 Spalluto sblocca la gara
28 aprile 2021 18:12
Commisso: "Avevano detto che ho rovinato la Primavera, ma siamo in finale. Critiche costanti"
14 aprile 2021 17:48
Aquilani: "Abbiamo tanta voglia di difendere il titolo della Coppa Italia"
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Primavera, Fiorentina-Ascoli finisce 5-2, tre espulsi nei viola. Tripletta di Spalluto
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Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-2, Palazzino segna dal dischetto. Tre i viola espulsi
03 aprile 2021 13:50
Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-1. Al 54' tripletta per Spalluto che trafigge Bolletta
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Primavera, al 29' Fiorentina sul 4-1 contro l'Ascoli: doppietta per Spalluto e 6° gol in campionato
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Primavera, Fiorentina-Ascoli 3-1. Spalluto segna di misura, anche lui dedica il gol a Guerini
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Primavera, succede di tutto in campo, al 13' Fiorentina di nuovo avanti contro l'Ascoli
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Primavera, l'Ascoli dopo appena due minuti pareggia contro la Fiorentina: gol di Intinacelli
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Aquilani positivo al Covid-19, la Fiorentina Primavera è entrata in bolla. Il mister è asintomatico
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Papà Agostinelli: "Squalifica? Gli servirà come esperienza. Commisso lo coccola, se l'è portato a casa"
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Rissa tra Fiorentina e Torino, tutto nato dallo sputo del granata verso Agostinelli. Il video
20 febbraio 2021 20:47
La Fiorentina Primavera vince 1-0 a Torino, tre punti d'oro in chiave salvezza. Due espulsi tra i gigliati
20 febbraio 2021 13:04
Primavera, Empoli-Fiorentina è finita 3-1: gigliati subito avanti poi sconfitti in rimonta
07 febbraio 2021 19:37
Primavera, la Fiorentina vince all'ultimo respiro 2-1 contro l'Inter. Al 92' gol vittoria di Di Stefano
31 gennaio 2021 17:46
Aquilani: "Condannati dalle individualità. L'unico modo per far crescere i ragazzi è farli giocare bene"
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Gazzetta, il 23 gennaio riparte il campionato Primavera: la stagione chiuderà il 16 giugno
31 dicembre 2020 09:25
Nazione, la Fiorentina ha 30 esuberi a cui trovare una nuova sistemazione. Pradè ora...
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L'ex allenatore della Fiorentina Bigica, è il nuovo tecnico della Primavera del Sassuolo
04 agosto 2020 21:54
Finale coppa Italia primavera il 26 agosto. La Fiorentina affronta l'Hellas
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Di Marzio, Aquilani potrebbe essere il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera
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Guidi è ufficialmente il nuovo allenatore della Casertana. L'ex Primavera viola torna in panchina. I dettagli
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Ufficiale: Il campionato Primavera 1 è definitivamente sospeso. Il comunicato della Lega serie A
17 giugno 2020 14:25
Sky Sport, stop al campionato Primavera. Si giocherà Fiorentina-Verona, finale di Coppa Italia
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Sersanti promesso sposo della Fiorentina: resterà in prestito al Grosseto o giocherà in Primavera?
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