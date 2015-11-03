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Notizie Primavera Fiorentina

Shock al Viola Park: giovane del Sassuolo colpito al volto perde i sensi. Trasportato all'ospedale.

12 aprile 2026 16:30

Inciampa la Fiorentina primavera: sconfitta 3-1 per i ragazzi di Galloppa contro il Sassuolo".

12 aprile 2026 16:22

Vince in rimonta la Fiorentina U20, 2-1 contro il Bologna. Galloppa: "Vittoria di gruppo, godiamocela"

04 marzo 2026 21:37

Colpo per la Primavera di Galloppa: arriva il fantasista 2007 Mevale Kone dalla Vigor Senigallia

26 luglio 2025 15:12

La Fiorentina guarda in casa dello Spezia per la Difesa: piace il 2007 Piras per la Primavera di Galloppa

23 giugno 2025 22:16

Zaniolo su Instagram: "Ascoltato in Procura. Mai compiuto atti violenti ai danni di nessuno"

10 giugno 2025 19:50

Marco Capparella, tecnico dell'under 18, sarà il probabile nuovo allenatore della Primavera dopo Galloppa

01 giugno 2025 15:53

Zaniolo: "Entrato nello spogliatoio della Roma per salutare, mi hanno insultato, ho scelto di andarmene"

26 maggio 2025 23:49

La Fiorentina Primavera ribalta la Roma e va a giocarsi lo scudetto. Finale contro Inter o Sassuolo

26 maggio 2025 22:44

La Fiorentina Primavera vince contro la Lazio grazie alla rete di Braschi e vola ai playoff

10 maggio 2025 15:37

La Fiorentina batte la Juventus a Vinovo, finisce 0-2: Rubino e Caprini guidano la Viola verso la vetta

06 ottobre 2024 13:20

Commisso sorride al Viola Park, la primavera viola batte 3-1 la Roma capolista

01 ottobre 2024 00:00

La Primavera della Fiorentina giocherà il 20 agosto la Supercoppa contro il Sassuolo al Mapei

31 luglio 2024 13:27

La Fiorentina sfiderà la Primavera di Galloppa alle 18:30: il test andrà in onda su Tik Tok

14 luglio 2024 16:58

TMW: "In attesa di rinforzare la prima squadra, la Fiorentina acquista un 2005 dall'Ascoli, Jacopo Tarantino"

01 luglio 2024 11:15

Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"

15 maggio 2024 18:01

La fase finale del campionato primavera si giocherà al Viola Park, la Fiorentina si porta i migliori talenti in casa

04 maggio 2024 12:32

Al Viola Park si festeggia la vittoria della Coppa Italia Primavera: Venerdì dalle 22.30 al bar

07 aprile 2024 17:30

Galloppa: "Orgoglioso di chi è a Firenze fin da quando era bambino, sono cresciuto con alcuni di loro"

05 aprile 2024 18:59

Angeloni sicuro: "Bianco, Lucchesi e Distefano saranno i prossimi Sottil e Ranieri per la Fiorentina"

05 aprile 2024 17:09

Galloppa: "Siamo una famiglia, la dedica è per Joe Barone. Commisso mi chiama dopo ogni partita"

05 aprile 2024 00:06

La Primavera omaggia Joe Barone prima di Fiorentina-Atalanta: minuto di silenzio e palloncini bianchi

30 marzo 2024 15:59

Calciatore della Roma trova video hard sul telefono di una dipendente e lo diffonde: lei licenziata, lui impunito

14 marzo 2024 15:52

Le condizioni del campo del Milan dove sta giocando la primavera della Fiorentina sono imbarazzanti

04 marzo 2024 17:03

Dodô riparte dalla Primavera, sarà convocato da Galloppa per la sfida col Bologna

25 febbraio 2024 20:58

La Primavera viola supera l'ostacolo Roma, sesta finale di Coppa Italia consecutiva

21 febbraio 2024 21:28

La Fiorentina Primavera trionfa contro la Juventus, Infantino titolare ma è stato un fantasma in campo

09 febbraio 2024 20:11

Dodô in allenamento: "Raga sto benissimo, nessuno mi ferma più", il brasiliano scalpita

27 gennaio 2024 17:12

Perchè la Fiorentina Primavera è penultima? Dalla scelta della società al poco feeling squadra-Galloppa

16 dicembre 2023 17:21

De Zerbi si gode Firenze con Aquilani, cena nel pieno centro della città con vista Duomo

27 giugno 2023 23:17

Corvino risponde ad Aquilani: "Solo stranieri nel Lecce Primavera? In Italia c’è aridità, non è che mi piacciono"

17 giugno 2023 15:23

Non è una stagione fortunata nelle finali. La Primavera della Fiorentina perde scudetto all'ultimo minuto

09 giugno 2023 23:10

Mourinho entra nello spogliatoio della Roma Primavera: "Difesa Fiorentina debole, possiamo batterla"

08 maggio 2023 14:58

Cambiano le regole in Primavera, entro 3 anni 20 ragazzi su 22 devono essere italiani o cresciuti nel club

26 aprile 2023 18:17

Netto fallo su Lucchesi che fa segnare e vincere la Roma. La Fiorentina pubblica le immagini

26 aprile 2023 01:02

Il difensore della Primavera Dimo Krastev convocato dalla Bulgaria per le gare di qualificazione ai prossimi europei

06 marzo 2023 17:18

Aquilani dopo la vittoria contro l'Udinese: "Abbiamo grande qualità in rosa e mentalità"

12 febbraio 2023 15:20

La Fiorentina Primavera gioca un altro sport rispetto alla Juventus Primavera, è 1-5 a casa loro

03 febbraio 2023 20:01

Sconfitta in casa per la Primavera di Aquilani: vince la Sampdoria 1 a 0

29 gennaio 2023 16:40

Aquilani esulta: "Non è normale che vinciamo sempre, qualcuno dia un premio a questi ragazzi"

25 gennaio 2023 22:51

Commisso presente alla rifinitura della Fiorentina. Nel pomeriggio guarderà le ragazze contro la Roma

14 gennaio 2023 13:52

Ultima amichevole prima della ripresa: il 30 dicembre amichevole contro la Primavera

23 dicembre 2022 17:39

La Fiorentina annuncia che la primavera giocherà le sfide casalinghe al ''Torrini '' di Sesto

22 agosto 2022 15:14

Torti arbitrali alla Fiorentina Primavera, Bianco si sfoga: "Gli arbitri in Primavera sono proprio scarsi"

09 maggio 2022 16:07

Non bene la primavera di Aquilani che perde al Bozzi contro il Lecce 1-3. Playoff alla portata

13 aprile 2022 17:01

Radio Bruno, possibile spostamento di Fiorentina-Udinese al giovedì perchè c'è la finale Primavera

08 aprile 2022 18:44

Si gioca Roma Fiorentina Roma Primavera, Aquilani sceglie il 4-3-3,calcio d'inizio alle 16:30

06 aprile 2022 16:39

Aquilani: "Grande vittoria, possiamo giocarcela con tutti. Calendario troppo fitto, è massacrante"

16 febbraio 2022 21:28

Agostinelli show, Fiorentina Primavera batte a Firenze la capolista Roma che non aveva mai perso

05 febbraio 2022 15:01

"Rosati era burlone anche a vent'anni, non sorprende vederlo imitare Celentano"

05 gennaio 2022 16:00

Mezzano incorona Bianco: "Presto sarà titolare della Fiorentina. A 15 anni capiì sarebbe arrivato"

31 dicembre 2021 10:56

Fiorentina Primavera, rinviate le gare contro Spal e Napoli dopo il focolaio Covid

17 dicembre 2021 21:04

Focolaio Covid nella Fiorentina Primavera: decisiva la festa alla discoteca Yab?

16 dicembre 2021 11:34

Primavera della Fiorentina omaggiata da tutto il Franchi, giro di campo in trionfo con la Supercoppa

11 dicembre 2021 15:53

La Primavera vince la Supercoppa, esulta Commisso: "Bravi, non bisogna mai mollare"

09 dicembre 2021 23:45

Rimonta completata, ad Empoli è 2-3, segna Krastev. Fiorentina è ad un passo dalla Supercoppa

09 dicembre 2021 19:15

Primavera, finisce 2-2 con l'Inter. Beffa nel finale, non basta un grande Di Stefano. La cronaca

11 settembre 2021 15:25

Primavera, pareggio 0-0 contro la prima squadra del Prato in amichevole. La cronaca

12 agosto 2021 21:26

Primavera, 7-0 nella prima amichevole contro la rappr. Fiumalbo. Bene Di Stefano e Toci

06 agosto 2021 13:08

Primavera, tre calciatori si legano alla scuderia di Totti. Nella lista anche il neo acquisto Kayode

04 agosto 2021 22:03

Primavera, il baby Corradini vicino al ritorno alla Fiorentina. Si chiude nel weekend

03 agosto 2021 23:28

Fiorentina Primavera, due amichevoli nel ritiro di Fiumalbo. 12 agosto test col Prato?

29 luglio 2021 19:21

Primavera, domenica il raduno. Ritiro precampionato a Fiumalbo dal 31 luglio al 13 agosto. I dettagli

24 luglio 2021 00:09

Babbo Frison: "Filippo e la sorpresa di Moena. La serietà e l'amicizia con Bianco"

21 luglio 2021 12:47

Babbo Di Stefano: "Filippo dalla Ninfea alla Coppa Italia sognando Baggio. Il meglio deve arrivare"

15 luglio 2021 13:59

Fiorini: "Mi voleva l' Empoli, scelsi la Fiorentina col cuore. Io come Gonzalo? Un onore"

02 luglio 2021 12:59

La primavera viola batte il Milan 3-0 e va a quota 31 punti in classifica

09 giugno 2021 19:43

Aquilani: "È stata una vittoria importante. Sono felice per i giocatori viola"

27 maggio 2021 18:58

(FOTO): Commisso al Viola Park, oggi Primavera e Fiorentina Femminile in visita

19 maggio 2021 12:37

Fiorentina Primavera, che figuraccia. Battuti 5-0 dalla Lazio, adesso si rischia la retrocessione

03 maggio 2021 19:27

Aquilani: "Merito è dei ragazzi. Nel primo tempo siamo stati perfetti. Adesso testa al campionato"

28 aprile 2021 20:59

Vince la Fiorentina! La primavera batte la Lazio e alza la Coppa Italia

28 aprile 2021 19:53

Finale primavera, Fiorentina-Lazio doppietta del bomber Spalluto

28 aprile 2021 18:38

Finale primavera, Fiorentina-Lazio 1-0 Spalluto sblocca la gara

28 aprile 2021 18:12

Commisso: "Avevano detto che ho rovinato la Primavera, ma siamo in finale. Critiche costanti"

14 aprile 2021 17:48

Aquilani: "Abbiamo tanta voglia di difendere il titolo della Coppa Italia"

13 aprile 2021 18:47

Primavera, Fiorentina-Ascoli finisce 5-2, tre espulsi nei viola. Tripletta di Spalluto

03 aprile 2021 14:08

Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-2, Palazzino segna dal dischetto. Tre i viola espulsi

03 aprile 2021 13:50

Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-1. Al 54' tripletta per Spalluto che trafigge Bolletta

03 aprile 2021 13:22

Primavera, al 29' Fiorentina sul 4-1 contro l'Ascoli: doppietta per Spalluto e 6° gol in campionato

03 aprile 2021 12:38

Primavera, Fiorentina-Ascoli 3-1. Spalluto segna di misura, anche lui dedica il gol a Guerini

03 aprile 2021 12:33

Primavera, succede di tutto in campo, al 13' Fiorentina di nuovo avanti contro l'Ascoli

03 aprile 2021 12:27

Primavera, l'Ascoli dopo appena due minuti pareggia contro la Fiorentina: gol di Intinacelli

03 aprile 2021 12:21

Primavera, Fiorini porta in vantaggio la Fiorentina contro l'Ascoli e dedica il gol a Guerini

03 aprile 2021 12:16

Aquilani positivo al Covid-19, la Fiorentina Primavera è entrata in bolla. Il mister è asintomatico

12 marzo 2021 19:37

Papà Agostinelli: "Squalifica? Gli servirà come esperienza. Commisso lo coccola, se l'è portato a casa"

25 febbraio 2021 19:56

Rissa tra Fiorentina e Torino, tutto nato dallo sputo del granata verso Agostinelli. Il video

20 febbraio 2021 20:47

La Fiorentina Primavera vince 1-0 a Torino, tre punti d'oro in chiave salvezza. Due espulsi tra i gigliati

20 febbraio 2021 13:04

Primavera, Empoli-Fiorentina è finita 3-1: gigliati subito avanti poi sconfitti in rimonta

07 febbraio 2021 19:37

Primavera, la Fiorentina vince all'ultimo respiro 2-1 contro l'Inter. Al 92' gol vittoria di Di Stefano

31 gennaio 2021 17:46

Aquilani: "Condannati dalle individualità. L'unico modo per far crescere i ragazzi è farli giocare bene"

21 gennaio 2021 21:59

Gazzetta, il 23 gennaio riparte il campionato Primavera: la stagione chiuderà il 16 giugno

31 dicembre 2020 09:25

Nazione, la Fiorentina ha 30 esuberi a cui trovare una nuova sistemazione. Pradè ora...

19 agosto 2020 12:26

L'ex allenatore della Fiorentina Bigica, è il nuovo tecnico della Primavera del Sassuolo

04 agosto 2020 21:54

Finale coppa Italia primavera il 26 agosto. La Fiorentina affronta l'Hellas

24 luglio 2020 13:35

Di Marzio, Aquilani potrebbe essere il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera

07 luglio 2020 09:34

Guidi è ufficialmente il nuovo allenatore della Casertana. L'ex Primavera viola torna in panchina. I dettagli

03 luglio 2020 15:36

Ufficiale: Il campionato Primavera 1 è definitivamente sospeso. Il comunicato della Lega serie A

17 giugno 2020 14:25

Sky Sport, stop al campionato Primavera. Si giocherà Fiorentina-Verona, finale di Coppa Italia

16 giugno 2020 09:15

Sersanti promesso sposo della Fiorentina: resterà in prestito al Grosseto o giocherà in Primavera?

16 maggio 2020 12:57

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