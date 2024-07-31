La Primavera della Fiorentina giocherà il 20 agosto la Supercoppa contro il Sassuolo al Mapei
La Fiorentina scenderà in campo il 20 agosto contro una delle compagini più forti della categoria in trasferta
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2024 13:27
La primavera viola che ha vinto l'ultima edizione della Coppa Italia Primavera giocherà in trasferta la Supercoppa contro il Sassuolo, campione d'Italia in carica. Infatti la sfida si terrà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 20 agosto alle 20.30. La copertura televisiva sarà di consueto offerta da Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
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