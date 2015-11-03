Notizie Supercoppa Fiorentina

Cassano attacca Leao: “È un calciatore farlocco senza co***oni”. Leao risponde: “Che pagliaccio”
07 gennaio 2025 12:55
La Primavera della Fiorentina giocherà il 20 agosto la Supercoppa contro il Sassuolo al Mapei
31 luglio 2024 13:27
Stasera la Fiorentina oltre alla finale si gioca anche un posto in Supercoppa Italia con Milan, Inter e Juve
24 aprile 2024 12:39
Nuove accuse per Rubiales (ex pres. Federcalcio spagnola): "Supercoppa in Arabia in cambio di terreni"
25 marzo 2024 16:51
Casini a Calcio&Finanza:"I pochi tifosi? All'estero ci sono squadre più tifate ed altre meno"
26 gennaio 2024 22:13
Condò attacca: "La Serie A ha venduto all'Arabia Saudita la regolarità del calendario per un mese e mezzo"
22 gennaio 2024 14:30
Fiorentina fuori dalla Supercoppa: viola spreconi, Napoli cinico. Ikoné sbaglia il rigore dell'1-1
18 gennaio 2024 21:54
FORMAZIONE FIORENTINA: QUARTA IN DIFESA, ARTHUR TORNA TITOLARE, BREKALO ESTERNO
18 gennaio 2024 18:39
Solo la presenza della Fiorentina a Ryad porterà 1,6 milioni nelle casse viola. 8 milioni a chi vince
18 gennaio 2024 09:51
Milenkovic: "Il Napoli è campione d'Italia quindi è favorito. Vogliamo vincere per Firenze. Ranieri umile"
17 gennaio 2024 16:48
La Fiorentina sceglie la maglia viola per la semifinale e quella bianca per l'eventuale finale di Supercoppa
17 gennaio 2024 13:43
Oliveira: “Supercoppa? Che ricordi! Me la godetti poco purtroppo perché poi partii per la Nazionale”
17 gennaio 2024 09:25
La Supercoppa a Riad fa ricca la Fiorentina: in palio fino ad 8 milioni di euro. Rispetto all’anno scorso montepremi doppio
17 gennaio 2024 09:24
Buona notizia per il Napoli, Mazzarri recupera Zielinski contro la Fiorentina. Ci sarà dopo l'infortunio
15 gennaio 2024 15:38
Corriere Fiorentino frena: "Faraoni unico acquisto in Supercoppa, Brekalo ferma il mercato"
14 gennaio 2024 08:14
De Laurentiis attacca: "Nessuno si ribella a una Supercoppa che non vogliono nemmeno gli arabi"
22 dicembre 2023 15:00
De Laurentiis minaccia: "Non mando il Napoli a giocare la Supercoppa se i campi non sono all'altezza"
19 dicembre 2023 12:15
L'Arabia ha chiesto di spostare la Supercoppa a febbraio perchè Lazio e Fiorentina sono poco conosciute
08 dicembre 2023 18:09
Supercoppa, a giorni le date ufficiali. La gara con il Bologna verrà anticipata, slitta quella con l’Inter
16 novembre 2023 09:57
La Fiorentina smentisce e annuncia che giocherà la Supercoppa, club infuriato per la notizia
10 ottobre 2023 10:43
Repubblica: “La Fiorentina ha annunciato che non giocherà la Supercoppa in Arabia. Rischio penalizzazione”
10 ottobre 2023 08:32
Cambiano date della Supercoppa Italiana, non si giocherà più dal 4 all'8 gennaio. Lo ha chiesto l'Arabia
03 ottobre 2023 20:46
Chi andrà avanti a gennaio 2024 giocherà la Final Four della Supercoppa: in palio 23 milioni
05 aprile 2023 09:13
Nuova serie A: Niente sosta natalizia, si gioca 23 e 30 dicembre. Semifinali Supercoppa 4 e 5 gennaio, finale l'8
14 marzo 2023 20:12
L'Arabia Saudita offre 138 milioni di euro alla Serie A per far giocare nel proprio paese la Supercoppa
15 settembre 2022 17:47
De Rossi fu multato per aver messo la fascia di Astori. A Bonucci quasi stessa multa per lo schiaffo
14 gennaio 2022 14:06
Inter e Juventus vogliono spostare la Supercoppa. Motivo? Con capienza ridotta guadagnano poco
30 dicembre 2021 20:03
Primavera della Fiorentina omaggiata da tutto il Franchi, giro di campo in trionfo con la Supercoppa
11 dicembre 2021 15:53
La Primavera vince la Supercoppa, esulta Commisso: "Bravi, non bisogna mai mollare"
09 dicembre 2021 23:45
Agostinelli: "La Supercoppa una soddisfazione enorme, ce la meritiamo. Grazie mister Aquilani"
09 dicembre 2021 22:05
Bianco pennella, Lucchesi la mette in mezzo, Toci segna di testa. Rimonta Fiorentina, è 2-2
09 dicembre 2021 18:54
Agostinelli fa una grande magia, la Fiorentina riapre la partita ad Empoli, è 2-1 al minuto 61
09 dicembre 2021 18:24
Aquilani: "Condannati dalle individualità. L'unico modo per far crescere i ragazzi è farli giocare bene"
21 gennaio 2021 21:59
Barone: "Dispiace aver perso la finale. Abbiamo calciatori importanti che possono giocare con i grandi"
21 gennaio 2021 21:42
Krastev: "Supercoppa? Speriamo di vincere. Felice di allenarmi in prima squadra, mi trovo bene"
18 gennaio 2021 22:30
Tortelli: "Oggi si è vista la differenza con la Juventus. Adesso testa al campionato"
10 gennaio 2021 16:07
Bonansea: "Abbiamo fatto una grande partita. Ci meritiamo la vittoria della Supercoppa"
10 gennaio 2021 15:14
La Fiorentina Women's perde ancora contro la Juventus, arriva la sconfitta in Supercoppa
10 gennaio 2021 14:33
Supercoppa, la Fiorentina Femminile batte il Milan 2-1 e vola in finale. Domenica sfiderà la Juve
06 gennaio 2021 23:00
Supercoppa Femminile, la Fiorentina Women sfiderà il Milan in semifinale
11 dicembre 2020 17:28
Pedro vince la Supercoppa del Brasile: "Questo è il mio primo trofeo di molti titoli con il mantello"
16 febbraio 2020 20:57
La Lazio vince un'altra Supercoppa, batte la Juventus 3-1 e alza la coppa al cielo. Il racconto
22 dicembre 2019 20:59
Bigica: "Finalmente possiamo giocarci un trofeo. L'Atalanta è fortissima ma questa è una partita secca, può succedere di tutto"
28 ottobre 2019 21:14
Bigica sulla finale di Supercoppa: "Sarà una sfida ricca di stimoli, dobbiamo tirar fuori i loro difetti"
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Supercoppa femminile, sono 2500 i tifosi presenti a Cesena per Juventus-Fiorentina
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Polemiche Milan, un rigore netto negato e il Var visto solo a favore della Juventus
17 gennaio 2019 09:22
La notte di festa delle ragazze viola dopo il trionfo contro la Juventus. La Mauro...
15 ottobre 2018 13:31
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