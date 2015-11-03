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Notizie Supercoppa Fiorentina

Cassano attacca Leao: “È un calciatore farlocco senza co***oni”. Leao risponde: “Che pagliaccio”

07 gennaio 2025 12:55

La Primavera della Fiorentina giocherà il 20 agosto la Supercoppa contro il Sassuolo al Mapei

31 luglio 2024 13:27

Stasera la Fiorentina oltre alla finale si gioca anche un posto in Supercoppa Italia con Milan, Inter e Juve

24 aprile 2024 12:39

Nuove accuse per Rubiales (ex pres. Federcalcio spagnola): "Supercoppa in Arabia in cambio di terreni"

25 marzo 2024 16:51

Casini a Calcio&Finanza:"I pochi tifosi? All'estero ci sono squadre più tifate ed altre meno"

26 gennaio 2024 22:13

Condò attacca: "La Serie A ha venduto all'Arabia Saudita la regolarità del calendario per un mese e mezzo"

22 gennaio 2024 14:30

Fiorentina fuori dalla Supercoppa: viola spreconi, Napoli cinico. Ikoné sbaglia il rigore dell'1-1

18 gennaio 2024 21:54

FORMAZIONE FIORENTINA: QUARTA IN DIFESA, ARTHUR TORNA TITOLARE, BREKALO ESTERNO

18 gennaio 2024 18:39

Solo la presenza della Fiorentina a Ryad porterà 1,6 milioni nelle casse viola. 8 milioni a chi vince

18 gennaio 2024 09:51

Milenkovic: "Il Napoli è campione d'Italia quindi è favorito. Vogliamo vincere per Firenze. Ranieri umile"

17 gennaio 2024 16:48

La Fiorentina sceglie la maglia viola per la semifinale e quella bianca per l'eventuale finale di Supercoppa

17 gennaio 2024 13:43

Oliveira: “Supercoppa? Che ricordi! Me la godetti poco purtroppo perché poi partii per la Nazionale”

17 gennaio 2024 09:25

La Supercoppa a Riad fa ricca la Fiorentina: in palio fino ad 8 milioni di euro. Rispetto all’anno scorso montepremi doppio 

17 gennaio 2024 09:24

Buona notizia per il Napoli, Mazzarri recupera Zielinski contro la Fiorentina. Ci sarà dopo l'infortunio

15 gennaio 2024 15:38

Corriere Fiorentino frena: "Faraoni unico acquisto in Supercoppa, Brekalo ferma il mercato"

14 gennaio 2024 08:14

De Laurentiis attacca: "Nessuno si ribella a una Supercoppa che non vogliono nemmeno gli arabi"

22 dicembre 2023 15:00

De Laurentiis minaccia: "Non mando il Napoli a giocare la Supercoppa se i campi non sono all'altezza"

19 dicembre 2023 12:15

L'Arabia ha chiesto di spostare la Supercoppa a febbraio perchè Lazio e Fiorentina sono poco conosciute

08 dicembre 2023 18:09

Supercoppa, a giorni le date ufficiali. La gara con il Bologna verrà anticipata, slitta quella con l’Inter

16 novembre 2023 09:57

La Fiorentina smentisce e annuncia che giocherà la Supercoppa, club infuriato per la notizia

10 ottobre 2023 10:43

Repubblica: “La Fiorentina ha annunciato che non giocherà la Supercoppa in Arabia. Rischio penalizzazione”

10 ottobre 2023 08:32

Cambiano date della Supercoppa Italiana, non si giocherà più dal 4 all'8 gennaio. Lo ha chiesto l'Arabia

03 ottobre 2023 20:46

Chi andrà avanti a gennaio 2024 giocherà la Final Four della Supercoppa: in palio 23 milioni

05 aprile 2023 09:13

Nuova serie A: Niente sosta natalizia, si gioca 23 e 30 dicembre. Semifinali Supercoppa 4 e 5 gennaio, finale l'8

14 marzo 2023 20:12

L'Arabia Saudita offre 138 milioni di euro alla Serie A per far giocare nel proprio paese la Supercoppa

15 settembre 2022 17:47

De Rossi fu multato per aver messo la fascia di Astori. A Bonucci quasi stessa multa per lo schiaffo

14 gennaio 2022 14:06

Inter e Juventus vogliono spostare la Supercoppa. Motivo? Con capienza ridotta guadagnano poco

30 dicembre 2021 20:03

Primavera della Fiorentina omaggiata da tutto il Franchi, giro di campo in trionfo con la Supercoppa

11 dicembre 2021 15:53

La Primavera vince la Supercoppa, esulta Commisso: "Bravi, non bisogna mai mollare"

09 dicembre 2021 23:45

Agostinelli: "La Supercoppa una soddisfazione enorme, ce la meritiamo. Grazie mister Aquilani"

09 dicembre 2021 22:05

Bianco pennella, Lucchesi la mette in mezzo, Toci segna di testa. Rimonta Fiorentina, è 2-2

09 dicembre 2021 18:54

Agostinelli fa una grande magia, la Fiorentina riapre la partita ad Empoli, è 2-1 al minuto 61

09 dicembre 2021 18:24

Aquilani: "Condannati dalle individualità. L'unico modo per far crescere i ragazzi è farli giocare bene"

21 gennaio 2021 21:59

Barone: "Dispiace aver perso la finale. Abbiamo calciatori importanti che possono giocare con i grandi"

21 gennaio 2021 21:42

Krastev: "Supercoppa? Speriamo di vincere. Felice di allenarmi in prima squadra, mi trovo bene"

18 gennaio 2021 22:30

Tortelli: "Oggi si è vista la differenza con la Juventus. Adesso testa al campionato"

10 gennaio 2021 16:07

Bonansea: "Abbiamo fatto una grande partita. Ci meritiamo la vittoria della Supercoppa"

10 gennaio 2021 15:14

La Fiorentina Women's perde ancora contro la Juventus, arriva la sconfitta in Supercoppa

10 gennaio 2021 14:33

Supercoppa, la Fiorentina Femminile batte il Milan 2-1 e vola in finale. Domenica sfiderà la Juve

06 gennaio 2021 23:00

Supercoppa Femminile, la Fiorentina Women sfiderà il Milan in semifinale

11 dicembre 2020 17:28

Pedro vince la Supercoppa del Brasile: "Questo è il mio primo trofeo di molti titoli con il mantello"

16 febbraio 2020 20:57

La Lazio vince un'altra Supercoppa, batte la Juventus 3-1 e alza la coppa al cielo. Il racconto

22 dicembre 2019 20:59

Bigica: "Finalmente possiamo giocarci un trofeo. L'Atalanta è fortissima ma questa è una partita secca, può succedere di tutto"

28 ottobre 2019 21:14

Bigica sulla finale di Supercoppa: "Sarà una sfida ricca di stimoli, dobbiamo tirar fuori i loro difetti"

28 ottobre 2019 13:55

Supercoppa femminile, sono 2500 i tifosi presenti a Cesena per Juventus-Fiorentina

27 ottobre 2019 14:57

Polemiche Milan, un rigore netto negato e il Var visto solo a favore della Juventus

17 gennaio 2019 09:22

La notte di festa delle ragazze viola dopo il trionfo contro la Juventus. La Mauro...

15 ottobre 2018 13:31

Campionesse, ancora una volta. Il racconto di una partita che entra nella storia. Esulta Firenze

14 ottobre 2018 11:16

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