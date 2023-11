Supercoppa, a giorni le date ufficiali. La gara con il Bologna verrà anticipata, slitta quella con l’Inter

La prossima settimana una delegazione viola volerà a Gedda, nella parte saudita del Mar Rosso e a meno di cento chilometri da La Mecca, la città simbolo dell’islam. Lì, al Prince Abdullah Al-Faisal City Stadium, la Fiorentina giocherà la Supercoppa Italiana insieme a Napoli, Inter e Lazio, in una formula nuova di zecca.

I viola, finalisti dell’ultima Coppa Italia, giocheranno la prima delle semifinali il 24 gennaio contro il Napoli campione d’Italia del toscanissimo Walter Mazzarri, mentre Inter (detentrice della coppa nazionale) e Lazio (seconda in classifica lo scorso anno) si sfideranno il giorno dopo. chi vince, ovviamente, stacca un biglietto per la finalissima di domenica 28.

Finito il sopralluogo la Lega ufficializzerà date e organizzazione, comprese le modalità di acquisto biglietti per la tifoseria. Tutte le partite saranno trasmesse sulle reti Mediaset, mentre l’orario sarà quasi certamente quello serale: l’intento del viaggio arabo voluto dalla Lega Serie A infatti, è massimizzare gli introiti.

Giocando il 21 gennaio, i viola anticiperanno (a giorni la Lega lo ufficializzerà) la trasferta di Bologna a mercoledì 17 in modo da poter preparare la semifinale. In caso di finale per viola o nerazzurri, salterebbe Fiorentina-Inter in programma domenica 28, da recuperare probabilmente il 7 febbraio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

