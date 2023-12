De Laurentiis minaccia: “Non mando il Napoli a giocare la Supercoppa se i campi non sono all’altezza”

Non accennano a placarsi le polemiche in casa Napoli a proposito della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Poco dopo la metà di gennaio, il club partenopeo dovrà recarsi in terra saudita per la manifestazione sportiva. Ma proprio Aurelio De Laurentiis, patron degli azzurri, ha più volte polemizzato a tal riguardo, sollevando diverse perplessità in merito alla lontananza, i conflitti in medio-oriente e il fitto calendario.

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha riportato alcune brevi dichiarazioni di ADL durante l’ultima assemblea di Lega.

“Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli”.

Proprio oggi una delegazione della SSC Napoli partirà alla volta dell’Arabia Saudita per un nuovo sopralluogo in vista della Supercoppa italiana.

Intanto, sono state ufficializzate le date: si parte il 18 e 19 gennaio con le due semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio e si chiuderà il 22 con la finale allo stadio dell’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo.

