Mencucci escluso dal Viola Park: “Commisso? Mai visto né conosciuto. Un fatto assurdo”

Mencucci, oggi ad del Lecce ha parlato a La Nazione dopo la notizia del mancato ingresso al Viola Park:

“A quanto pare non sono persona gradita alla società viola – ha aggiunto Mencucci, oggi ad del Lecce targato Pantaleo Corvino – e francamente non capisco il perché. Commisso e i nuovi vertici della Fiorentina? Mai visti, né conosciuti. Non capisco cosa possano avere contro di me anche perché se negli ultimi anni ho parlato della squadra viola l’ho fatto sempre e soltanto con parole positive. Quest’anno avrei partecipato con grande soddisfazione perché per la prima volta ci sarebbe stata con me mia figlia Greta appena diventata commercialista. Purtroppo non è andata così. Un fatto assurdo che si commenta da solo e anche l’ordine, che dovrebbe tutelare gli iscritti, cos’ha fatto perché le cose non andassero a finire così?”.

ECCO COSA È SUCCESSO