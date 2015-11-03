Notizie Mencucci Fiorentina

Mencucci: “Se la Fiorentina perde a Cremona rischia la B. Gudmundsson? C’è qualcosa dietro il suo calo”
09 marzo 2026 15:24
Mencucci difende la dirigenza Viola: "Non si può dar la colpa a Pradè, la squadra è stata costruita bene"
30 ottobre 2025 19:42
Corvino e Mencucci, rapporti tesi con la Fiorentina. Al dirigente fu vietato di entrare al Viola Park
26 febbraio 2025 11:53
Mencucci difende Pongracic: "Sta accadendo qualcosa di strano. Lui un top anche fuori dal campo"
14 ottobre 2024 15:38
Mencucci sfida la superstizione: "Credo nei numeri, perdere 3 finali su 3 è molto difficile"
14 maggio 2024 23:24
Radio Bruno rivela: "Mencucci non è stato fatto entrare al Viola Park perchè vicino a chi non lo voleva"
21 dicembre 2023 13:46
Mencucci escluso dal Viola Park: "Commisso? Mai visto né conosciuto. Un fatto assurdo"
19 dicembre 2023 10:04
La Fiorentina non fa entrare Mencucci alla cena dei commercialisti fatta al Viola Park: "Ospite non gradito"
18 dicembre 2023 09:49
Mencucci: "Baschirotto d'estate lavora la terra, potrebbe prenderlo anche la Fiorentina a fine stagione"
15 marzo 2023 13:40
Pedullà: "Fu rottura tra Corvino e la nuova Fiorentina, non brindarono tra loro, rapporto era sotto zero"
03 gennaio 2023 19:30
Mencucci svela: "Italiano? Con Corvino provammo a portarlo alla Fiorentina Primavera"
04 dicembre 2022 10:30
Mencucci: "Mi sarebbe piaciuto restare alla Fiorentina. A Lecce vogliamo ripetere quanto fatto a Firenze"
15 novembre 2022 19:59
Mencucci ammette: "I tifosi della Fiorentina con noi erano più cattivelli. Barone e Commisso non pentiti"
18 ottobre 2022 13:27
Mencucci: "Vorrei che la Fiorentina vincesse tutte le partite tranne due. Oggi contrasto di sentimenti"
17 ottobre 2022 20:14
Mencucci: “Calciopoli? Vicenda dolorosa. Ma perdere Astori è stato brutale, ferita non risarcibile”
17 ottobre 2022 09:38
Mencucci: “Mutu l’avevamo venduto alla Roma poi saltò. Non la presi benissimo poi segnò in CL"
17 ottobre 2022 09:34
Mencucci: “La contestazione alla Tod’s immeritata per i Della Valle. Forse fomentata da qualcuno”
17 ottobre 2022 09:31
Mencucci: "All'assemblea di Lega stavo per votare per la Fiorentina. A Barone chiedo chi si compra"
07 giugno 2022 20:47
Corvino: "Nessuno dalla Fiorentina mi ha fatto i complimenti per la promozione del Lecce in serie A"
31 maggio 2022 18:06
Mencucci: ''Commisso criticabile semmai per la forma, ma mai per la sostanza dei suoi intenti''
22 febbraio 2022 19:21
Mencucci amaro: "Abbiamo offerto 26 milioni per la Salernitana ma nemmeno ci ha risposto"
26 dicembre 2021 19:26
Mencucci: "Vogliamo comprare la Salernitana, Lotito si decida. Ma non sarà come la Fiorentina..."
25 giugno 2021 21:56
Mencucci: "Commisso, un consiglio, alla Fiorentina le cose vanno bene quando si è tutti uniti"
21 maggio 2021 14:08
Esclusiva Capasso: "Domani la mente andrà a quella domenica senza Davide. Vi racconto il mio messaggio di saluto.."
21 novembre 2020 14:13
Mattia Martini, il manager più ambito nel calcio femminile col viola nel cuore
15 settembre 2020 13:24
(FOTO): Mencucci ricorda Rialti: "Univa i sentimenti alle sue competenze. Mancherà a tutti noi tifosi viola"
06 aprile 2020 18:11
Mencucci: "Nessun accordo DV-Juventus per Chiesa. Decisione in mano a Commisso e l'entourage.."
06 luglio 2019 18:11
Restauro viola, tornano in tanti ma non Sandro Mencucci. Eppure con le Woman’s...
19 giugno 2019 19:16
Mencucci: “Insulti alla Girelli? Non era mai accaduto. Il calcio femminile non è questo. Nessuno merita offese”
25 novembre 2018 22:44
Mencucci: "Bello vedere 3.000 persone al Franchi per le Women's. La Champions.."
12 novembre 2018 17:50
Mencucci: “Sono rimasto incredulo per 40 minuti dopo il servizio di Report”
24 ottobre 2018 20:08
Mencucci: “Vincere contro la Juventus è stato bellissimo. Pioli? Una garanzia”
14 ottobre 2018 16:26
Mencucci: "I Della Valle saranno sempre più vicini alla Fiorentina. Vogliamo vincere la supercoppa contro la Juventus"
11 ottobre 2018 22:57
Mencucci: "L'aria di Milano non ci porta bene, l'arbitraggio ci ha penalizzati anche oggi"
30 settembre 2018 13:55
Rebic, il tesoretto aumenta. Mencucci conferma che la clausola della rivendita è più del 30%
06 luglio 2018 10:46
Mencucci: "Tutti i fiorentini vogliono bene a Babacar, è cresciuto in Viola. Domenica giornataccia per lui come per altri"
25 gennaio 2018 17:58
Mencucci: "Spero di rivedere presto i Della Valle, ci mancano molto. Alla Lega Calcio serve..."
30 novembre 2017 21:07
Stasera la Hall of Fame Viola: riconoscimenti per Dunga, Chiesa, Mencucci e non solo...
30 novembre 2017 13:26
Luca Toni e Sandro Mencucci insieme a Coverciano per un evento dedicato al calcio femminile
22 novembre 2017 13:38
In un terreno abbandonato da Cecchi Gori potrebbe nascere il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Mencucci conferma
16 novembre 2017 14:16
Mencucci: "Chiesa resterà con noi ancora a lungo, invece per Badelj sarà più difficile"
26 ottobre 2017 12:41
Mencucci: ''Sorteggio Champions, peggio di così non ci poteva andare. Wolfsburg top club da anni, noi...''
16 ottobre 2017 15:22
Mencucci: "Siamo una squadra giovane che deve crescere. Negli ultimi anni siamo arrivati sopra Milan, Inter, Roma..."
15 ottobre 2017 12:02
Mencucci: "I Della Valle hanno mandato un messaggio per le ragazze. I giovani viola in futuro saranno preziosi"
12 ottobre 2017 19:01
Mencucci: "Le ragazze viola hanno fatto esultare la gente. Siamo l'orgoglio di Firenze. I tifosi mi hanno detto..."
06 ottobre 2017 17:07
E VA BEH DAI, PAZIENZA… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”
03 ottobre 2017 17:25
Mencucci: "Contro il Chievo sulla carta non dovrebbe esserci partita. I Della Valle non si sono distaccati dalla Fiorentina"
29 settembre 2017 21:40
Mencucci: ''Presto il centro sportivo per Primavera e Women's. Pioli? Migliora''
23 settembre 2017 16:07
Mencucci: "I Della Valle non mollano, abbiamo cambiato solo per migliorare. Diego ha ragione"
19 settembre 2017 21:25
Fiorentina e Real Madrid a pranzo insieme. Antognoni e Mencucci consegnano un dono a Florentino Perez
23 agosto 2017 15:24
Mencucci: "Borja sarà applaudito a Firenze. I Della Valle fanno solo passi avanti. Corvino annuncia solo acquisti"
13 luglio 2017 15:01
Mencucci: "Diritti tv? Non vanno svenduti. Se serve faremo un canale della Lega..."
19 giugno 2017 16:46
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