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Notizie Mencucci Fiorentina

Mencucci: “Se la Fiorentina perde a Cremona rischia la B. Gudmundsson? C’è qualcosa dietro il suo calo”

09 marzo 2026 15:24

Mencucci difende la dirigenza Viola: "Non si può dar la colpa a Pradè, la squadra è stata costruita bene"

30 ottobre 2025 19:42

Corvino e Mencucci, rapporti tesi con la Fiorentina. Al dirigente fu vietato di entrare al Viola Park

26 febbraio 2025 11:53

Mencucci difende Pongracic: "Sta accadendo qualcosa di strano. Lui un top anche fuori dal campo"

14 ottobre 2024 15:38

Mencucci sfida la superstizione: "Credo nei numeri, perdere 3 finali su 3 è molto difficile"

14 maggio 2024 23:24

Radio Bruno rivela: "Mencucci non è stato fatto entrare al Viola Park perchè vicino a chi non lo voleva"

21 dicembre 2023 13:46

Mencucci escluso dal Viola Park: "Commisso? Mai visto né conosciuto. Un fatto assurdo"

19 dicembre 2023 10:04

La Fiorentina non fa entrare Mencucci alla cena dei commercialisti fatta al Viola Park: "Ospite non gradito"

18 dicembre 2023 09:49

Mencucci: "Baschirotto d'estate lavora la terra, potrebbe prenderlo anche la Fiorentina a fine stagione"

15 marzo 2023 13:40

Pedullà: "Fu rottura tra Corvino e la nuova Fiorentina, non brindarono tra loro, rapporto era sotto zero"

03 gennaio 2023 19:30

Mencucci svela: "Italiano? Con Corvino provammo a portarlo alla Fiorentina Primavera"

04 dicembre 2022 10:30

Mencucci: "Mi sarebbe piaciuto restare alla Fiorentina. A Lecce vogliamo ripetere quanto fatto a Firenze"

15 novembre 2022 19:59

Mencucci ammette: "I tifosi della Fiorentina con noi erano più cattivelli. Barone e Commisso non pentiti"

18 ottobre 2022 13:27

Mencucci: "Vorrei che la Fiorentina vincesse tutte le partite tranne due. Oggi contrasto di sentimenti"

17 ottobre 2022 20:14

Mencucci: “Calciopoli? Vicenda dolorosa. Ma perdere Astori è stato brutale, ferita non risarcibile”

17 ottobre 2022 09:38

Mencucci: “Mutu l’avevamo venduto alla Roma poi saltò. Non la presi benissimo poi segnò in CL"

17 ottobre 2022 09:34

Mencucci: “La contestazione alla Tod’s immeritata per i Della Valle. Forse fomentata da qualcuno”

17 ottobre 2022 09:31

Mencucci: "All'assemblea di Lega stavo per votare per la Fiorentina. A Barone chiedo chi si compra"

07 giugno 2022 20:47

Corvino: "Nessuno dalla Fiorentina mi ha fatto i complimenti per la promozione del Lecce in serie A"

31 maggio 2022 18:06

Mencucci: ''Commisso criticabile semmai per la forma, ma mai per la sostanza dei suoi intenti''

22 febbraio 2022 19:21

Mencucci amaro: "Abbiamo offerto 26 milioni per la Salernitana ma nemmeno ci ha risposto"

26 dicembre 2021 19:26

Mencucci: "Vogliamo comprare la Salernitana, Lotito si decida. Ma non sarà come la Fiorentina..."

25 giugno 2021 21:56

Mencucci: "Commisso, un consiglio, alla Fiorentina le cose vanno bene quando si è tutti uniti"

21 maggio 2021 14:08

Esclusiva Capasso: "Domani la mente andrà a quella domenica senza Davide. Vi racconto il mio messaggio di saluto.."

21 novembre 2020 14:13

Mattia Martini, il manager più ambito nel calcio femminile col viola nel cuore

15 settembre 2020 13:24

(FOTO): Mencucci ricorda Rialti: "Univa i sentimenti alle sue competenze. Mancherà a tutti noi tifosi viola"

06 aprile 2020 18:11

Mencucci: "Nessun accordo DV-Juventus per Chiesa. Decisione in mano a Commisso e l'entourage.."

06 luglio 2019 18:11

Restauro viola, tornano in tanti ma non Sandro Mencucci. Eppure con le Woman’s...

19 giugno 2019 19:16

Mencucci: “Insulti alla Girelli? Non era mai accaduto. Il calcio femminile non è questo. Nessuno merita offese”

25 novembre 2018 22:44

Mencucci: "Bello vedere 3.000 persone al Franchi per le Women's. La Champions.."

12 novembre 2018 17:50

Mencucci: “Sono rimasto incredulo per 40 minuti dopo il servizio di Report”

24 ottobre 2018 20:08

Mencucci: “Vincere contro la Juventus è stato bellissimo. Pioli? Una garanzia”

14 ottobre 2018 16:26

Mencucci: "I Della Valle saranno sempre più vicini alla Fiorentina. Vogliamo vincere la supercoppa contro la Juventus"

11 ottobre 2018 22:57

Mencucci: "L'aria di Milano non ci porta bene, l'arbitraggio ci ha penalizzati anche oggi"

30 settembre 2018 13:55

Rebic, il tesoretto aumenta. Mencucci conferma che la clausola della rivendita è più del 30%

06 luglio 2018 10:46

Mencucci: "Tutti i fiorentini vogliono bene a Babacar, è cresciuto in Viola. Domenica giornataccia per lui come per altri"

25 gennaio 2018 17:58

Mencucci: "Spero di rivedere presto i Della Valle, ci mancano molto. Alla Lega Calcio serve..."

30 novembre 2017 21:07

Stasera la Hall of Fame Viola: riconoscimenti per Dunga, Chiesa, Mencucci e non solo...

30 novembre 2017 13:26

Luca Toni e Sandro Mencucci insieme a Coverciano per un evento dedicato al calcio femminile

22 novembre 2017 13:38

In un terreno abbandonato da Cecchi Gori potrebbe nascere il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Mencucci conferma

16 novembre 2017 14:16

Mencucci: "Chiesa resterà con noi ancora a lungo, invece per Badelj sarà più difficile"

26 ottobre 2017 12:41

Mencucci: ''Sorteggio Champions, peggio di così non ci poteva andare. Wolfsburg top club da anni, noi...''

16 ottobre 2017 15:22

Mencucci: "Siamo una squadra giovane che deve crescere. Negli ultimi anni siamo arrivati sopra Milan, Inter, Roma..."

15 ottobre 2017 12:02

Mencucci: "I Della Valle hanno mandato un messaggio per le ragazze. I giovani viola in futuro saranno preziosi"

12 ottobre 2017 19:01

Mencucci: "Le ragazze viola hanno fatto esultare la gente. Siamo l'orgoglio di Firenze. I tifosi mi hanno detto..."

06 ottobre 2017 17:07

E VA BEH DAI, PAZIENZA… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”

03 ottobre 2017 17:25

Mencucci: "Contro il Chievo sulla carta non dovrebbe esserci partita. I Della Valle non si sono distaccati dalla Fiorentina"

29 settembre 2017 21:40

Mencucci: ''Presto il centro sportivo per Primavera e Women's. Pioli? Migliora''

23 settembre 2017 16:07

Mencucci: "I Della Valle non mollano, abbiamo cambiato solo per migliorare. Diego ha ragione"

19 settembre 2017 21:25

Fiorentina e Real Madrid a pranzo insieme. Antognoni e Mencucci consegnano un dono a Florentino Perez

23 agosto 2017 15:24

Mencucci: "Borja sarà applaudito a Firenze. I Della Valle fanno solo passi avanti. Corvino annuncia solo acquisti"

13 luglio 2017 15:01

Mencucci: "Diritti tv? Non vanno svenduti. Se serve faremo un canale della Lega..."

19 giugno 2017 16:46

Mencucci: "Corvino non sbaglia nemmeno un colpo. La squadra femminile un vanto per Firenze"

17 giugno 2017 16:24

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