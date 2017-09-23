Mencucci: ''Presto il centro sportivo per Primavera e Women's. Pioli? Migliora''

Ai microfoni di Violachannel.tv parla il presidente della Fiorentina Women’s Sandro Mencucci: "Il Presidente Cognigni ha rilasciato una bellissima intervista che parla anche dell’attaccamento della pr...

Ai microfoni di Violachannel.tv parla il presidente della Fiorentina Women’s Sandro Mencucci: "Il Presidente Cognigni ha rilasciato una bellissima intervista che parla anche dell’attaccamento della proprietà per questa maglia. Questo si deve sapere anche all’esterno, per noi è sempre stato così. Dallo scorso CDA abbiamo deliberato uno studio di fattibilità per un reperimento di un terreno di 10 ettari per creare un centro sportivo per il settore giovanile e per le ragazze. Nel calcio femminile sovvertiamo le abitudini del maschile, nel quale non parliamo mai di una partita che deve arrivare. Gli obiettivi femminili sono diversi: con la Champions vogliamo riportare al Franchi 10.000 persone. Dal momento che non abbiamo molto spazio sui media vogliamo far conoscere l’importanza di una gara del genere. Giocheremo con una squadra molto interessante e sarà una prova dura: le persone dovranno venire al Franchi il 4 ottobre perché ho visto giocare il Fortuna e va molto forte. Per noi sarà la prima volta e sarà molto emozionante. Pioli? Ogni partita che passa vediamo che incrementa il suo valore. Il suo lavoro si vede e siamo in netto miglioramento".