Mencucci difende Pongracic: "Sta accadendo qualcosa di strano. Lui un top anche fuori dal campo"

Domenica c'è Lecce-Fiorentina e l'ex della partita sarà Pongracic, che fino ad ora sta deludendo a Firenze. L'opinione di Sandro Mencucci

Sandro Mencucci, amministratore delegato della Fiorentina con i Della Valle, adesso è l'amministratore delegato del Lecce, prossimo avversario della squadra viola domenica alle ore 15, queste le sue parole a Radio Bruno:

"L'inizio non è stato proprio dei migliori però abbiamo anche incontrato squadre come Milan, Atalanta, Inter e quindi è stato difficile fare risultato. Contro il Parma vincevamo 2-0 e poi abbiamo pareggiato, quella è stata una grande delusione. Siamo fiduciosi, abbiamo cambiato tanto, la squadra è giovane, c'è tempo per recuperare. Adesso la Fiorentina è un avversario ostico e non è la cosa migliore affrontarli dopo la sosta. La partita di Lecce dello scorso anno contro la Fiorentina la paragono a quella nostra di quest'anno contro il Parma quando negli ultimi minuti è stato capovolto il risultato, è anche il bello del calcio.

Il campionato si è livellato, sia in alto che in basso. Fino agli anni scorsi erano sempre le solite 5 squadre che lottavano per non retrocedere ma quest'anno non è cosi anche perchè chi è salito dalla serie B come Parma e Como hanno speso tanto e preso giocatori importanti. Ci siamo noi, l'Empoli, il Monza, il Genoa, il Verona, il Venezia, il Cagliari, ce la giocheremo fino alla fine nella lotta per non retrocedere.

Ieri a Firenze ho trovato qualche amico giornalista e abbiamo parlato di Pongracic, quello che sta accadendo è strano, per me e per noi Pongracic lo scorso anno è stato uno dei migliori giocatori sia fuori che dentro dal campo. Probabilmente c'è una difficoltà di adattamento iniziale, non è possibile che uno dei migliori giocatori del Lecce lo scorso anno stia ai margini e in panchina alla Fiorentina, forse il problema è stato all'inizio il modulo diverso ma non c'è da disperare. Lui ha esperienza internazionale, non vedo un problema Pongracic e quando si riprenderà rimarrà stabilmente titolare.

La Fiorentina ha cambiato tanti giocatori e anche l'allenatore, non possiamo pretendere che funzioni tutto da subito, c'è bisogno di un minimo di adattamento, contro il Milan è stata una partita fantastica e sarebbe stato un peccato non vincere. In campionato ci sono squadre con cui se la deve giocare come la Lazio del mio amico Baroni, credo che tra queste squadre non ci sia il Bologna perchè hanno indebolito la rosa, la Roma non mi pare particolarmente attrezzata fino a questo momento. La Fiorentina la vedo dal quarto al sesto posto, se dovessi scommettere sportivamente parlando."

LA FIORENTINA METTE GLI OCCHI IN BRASILE, I DETTAGLI

https://www.labaroviola.com/dal-brasile-fiorentina-su-gabriel-xavier-centrale-classe-2001-del-bahia-ce-anche-latalanta/272477/