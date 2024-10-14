Dal Brasile: Fiorentina su Gabriel Xavier, centrale classe 2001 del Bahia. C'è anche l'Atalanta

La Fiorentina torna a guardare in Sudamerica alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato da regalare a Raffaele Palladino. Secondo il giornalista brasiliano Jonas Stelmann, degli emissari del cl...

La Fiorentina torna a guardare in Sudamerica alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato da regalare a Raffaele Palladino. Secondo il giornalista brasiliano Jonas Stelmann, degli emissari del club viola stanno seguendo Gabriel Xavier del Bahia. Il difensore brasiliano classe 2001 è seguito anche dall’Atalanta e da club di Premier League. L’ex Mirassol ha collezionato un gol in 45 presenze complessive nel 2024.

Foto: Instagram Gabriel Xavier

AMATUCCI È UN TOP PLAYER IN SERIE B, SI È PRESO LA SALERNITANA E LA FIORENTINA SI SFREGA LE MANI

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