Corvino: “Nessuno dalla Fiorentina mi ha fatto i complimenti per la promozione del Lecce in serie A”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino, adesso direttore sportivo del Lecce neo promosso in serie A, ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole:

“A inizio anni avevo detto che la Fiorentina era una squadra non male, Italiano ha saputo esaltare al meglio i giocatori che aveva a disposizione. Non ho sentito nessuno della Fiorentina che mi ha fatto i complimenti per la promozione in serie A del Lecce ma questo non vuol dire che uno non resti legato. Brancolini al Lecce? L’ho portato a Firenze a 14 anni, credo molto nelle sue possibilità, è un classe 2001. Mencucci? Quando arrivi in serie A devi avere una struttura dirigenziale diversa, serve qualcuno con esperienza che si occupi dei conti, siamo ricchi di idee anche se non abbiamo i soldi che hanno gli altri”

