Il Tirreno scrive: “Imeri potrebbe arrivare alla Fiorentina per 4 milioni, ha segnato 1 gol ogni 3 partite”

In casa Fiorentina il mercato svizzero, per il centrocampo, ha messo sotto i riflettori Kastriot Imeri, già nel giro della Under 21 elvetica, per cui si potrebbe arrivare ad una fumata bianca con un investimento di circa 4 milioni di euro. Ha chiuso il campionato realizzando ben 11 gol, in media uno ogni 3 partite giocate, e con quella sua capacità di muoversi tra le linee ben si sposerebbe con il disegno tattico della Fiorentina targata Italiano. Lo riporta Il Tirreno

