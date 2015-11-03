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Notizie Svizzera Fiorentina

Il trasferimento alla Fiorentina vale a Sohm il ritorno in nazionale, è convocato nella Svizzera

28 agosto 2025 12:16

Palladino e la mossa geniale su Kean: l’ha portato con la squadra in Svizzera e l’ha caricato per la Roma 

29 ottobre 2024 13:16

Senza infortunati e con tanti cambi, Palladino vince così contro il San Gallo. Fiorentina al secondo posto 

25 ottobre 2024 09:35

Milenkovic segna con la maglia della Nazionale. Gol contro la Svizzera e grande gioia per l'ex viola

12 ottobre 2024 22:04

Spalletti, fiumi di parole su quel che è stato, ma il futuro è adesso, ha senso ripartire da lui?

29 giugno 2024 23:07

Spalletti non si vuole dimettere: "I giocatori hanno fatto male e li ho scelti io, la responsabilità è mia"

29 giugno 2024 21:18

Fallimento Spalletti, Italia umiliata dalla Svizzera. Show di Vargas e gol anche di Freuler. Azzurri inesistenti

29 giugno 2024 19:59

Vargas show contro l'Italia, a gennaio c'era l'accordo con la Fiorentina per 7 milioni, poi lo lasciò andare

29 giugno 2024 19:57

Il quasi viola Fullkrug segna e salva l'Italia, in caso di sconfitta sarebbe stata sfida contro la Germania

23 giugno 2024 23:00

I tifosi della Fiorentina faranno un corteo tra le strade di Basilea per raggiungere lo stadio della gara

18 maggio 2023 09:50

2000 tifosi viola nella bolgia Svizzera: 20mila biglietti venduti per la finale di Coppa Italia 

16 maggio 2023 09:27

La Fiorentina segue il talento svizzero classe 2002 Jashari, gioca nel Lucerna e costa 1 milione di euro

08 ottobre 2022 19:38

Balotelli non si è ambientato in Svizzera al Sion, a gennaio può andare al Cagliari in serie B

27 settembre 2022 12:37

Il Tirreno scrive: "Imeri potrebbe arrivare alla Fiorentina per 4 milioni, ha segnato 1 gol ogni 3 partite"

31 maggio 2022 16:03

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

Il presidente della federazione svizzera Blanc è positivo al test del Coronavirus. Il comunicato...

15 marzo 2020 23:14

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