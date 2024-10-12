Milenkovic segna con la maglia della Nazionale. Gol contro la Svizzera e grande gioia per l'ex viola

Il difensore ex Fiorentina, Milenkovic, oggi al Nottingham Forest, ha segnato in Nazionale un gol importante contro la Svizzera

Grande gioia in Nazionale per Nikola Milenkovic nel giorno del suo compleanno. L'ex difensore della Fiorentina ha segnato il gol dell'1-0 nella partita di Nations League della sua Serbia contro la Svizzera. Sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla è finita sui suoi piedi con un tocco un pò fortunoso rasoterra centrale ma che si è rivelato decisivo e che ha sorpreso il portiere Kobel.

ECCO QUANDO TORNANO I NAZIONALI DELLA FIORENTINA

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