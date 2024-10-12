Milenkovic segna con la maglia della Nazionale. Gol contro la Svizzera e grande gioia per l'ex viola
Il difensore ex Fiorentina, Milenkovic, oggi al Nottingham Forest, ha segnato in Nazionale un gol importante contro la Svizzera
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2024 22:04
Grande gioia in Nazionale per Nikola Milenkovic nel giorno del suo compleanno. L'ex difensore della Fiorentina ha segnato il gol dell'1-0 nella partita di Nations League della sua Serbia contro la Svizzera. Sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla è finita sui suoi piedi con un tocco un pò fortunoso rasoterra centrale ma che si è rivelato decisivo e che ha sorpreso il portiere Kobel.
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