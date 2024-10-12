Gosens tornerà a Firenze il 15, Bove e Comuzzo saranno a disposizione della Fiorentina dal 16

Stanno volgendo al termine gli impegni dei nazionali della Fiorentina in questa sosta, i 4 convocati faranno presto ritorno alla corte di mister Palladino. Il primo a fare rientro sarà Martinelli, il...

Stanno volgendo al termine gli impegni dei nazionali della Fiorentina in questa sosta, i 4 convocati faranno presto ritorno alla corte di mister Palladino. Il primo a fare rientro sarà Martinelli, il portiere viola che domani alle 14 avrà l'ultimo impegno con l'Italia U19 e poi tornerà a disposizione di Palladino per la ripresa degli allenamenti al Viola Park. Dopo di che toccherà a Gosens impegnato Lunedì 14 nel match di Nations League contro l'Olanda, nella giornata successiva farà ritorno a Firenze; infine Bove e Comuzzo che hanno gli ultimi impegni martedì 15 con l'Italia U21. Dunque nella giornata di mercoledì tutti i viola in nazionale saranno rincasati, e potranno concentrarsi sul preparare al meglio la sfida di Lecce

RINNOVO KOUAME

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