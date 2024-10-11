Schira conferma: "Kouamè firmerà nei prossimi giorni il rinnovo con la Fiorentina sino al 2027"

L'attaccante ivoriano, un punto fermo, almeno nelle rotazioni, negli ultimi anni, si legherà ancora alla società viola

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira ha confermato quello che già era nell'aria da mesi. L'attaccante ivoriano firmerà un'estensione contrattuale sino al 2027. Le basi economiche del nuovo accordo saranno diverse (probabile una riduzione) da quanto già in essere con l'estensione automatica sino al 2025.

Expected Christian #Kouamè’s signing on the contract extension with #Fiorentina in the next days. The new deal will be until 2027. #transfers https://t.co/e7p4gNWUZC — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 11, 2024

Barcellona: rissa tra operai a colpi di bastone nel nuovo stadio Camp Nou, 6 feriti

https://www.labaroviola.com/barcellona-rissa-tra-operai-a-colpi-di-bastone-nel-nuovo-stadio-camp-nou-6-feriti/272095/